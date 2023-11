AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Käesoleva finantsaasta esimene kvartal algas heade tulemustega Suurbritanniast, kalakasvatus hooaeg on täies mahus käivitatud ja Eesti kannatab siiani Soome ekspordi katkemise all kuni 2023 lõpuni. Esimene kvartal on üks vaiksemaid hooaegasid, võrreldes kõrghooaegadega Q2 ja Q4. Käive oli 26% väiksem võrreldes eelmise aastaga, samas EBITDA kahjum suurenes ainult 140 tuhande euro võrra võrreldes eelmise aastaga. Palju olulisem, et meie tegevuskahjum vähenes taas, seekord 50%. Sellistel aegadel on isegi väikestest aga püsivatest muutustest kasu, et pikaajaliselt olukord muutuks.

Ettevõtte tegevust on oluliselt tõhustatud, kuluefektiivsus on väga kõrge ning me teame, et kui lõpeb Soome ekspordi eksklusiivsusleping ning me võime järgmisest kalendriaastast taas Soome vabalt eksportida, paraneb massiivselt Eesti haru tulemus. Netokahjum oli 720 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta 870 tuhande eurose kasumiga aga arvestada tuleb, et eelmise aasta Q1 oli meil erakordne finantstulu Rootsi üksuse müügist 1,7 miljonit eurot.

Kõrge inflatsioon ja tarbijakäitumine mõjutab kõiki toiduainete tootjaid, kuid suures plaanis me ei näe nõudluse suurt vähenemist. Vastupidiselt, näha on, et kalatoodete jaehinnad on alla tulnud või stabiliseerunud ning me ennustame väga korralikku nõudlust jõuluperioodile. Stabiilsus on tähtsam kui volatiilsus, nii käibes kui tegevuses ning tänane vundament on oluliselt parem kui eelmistel aastatel. Me oleme väiksemad, aga efektiivsemad ja kui kunstlikud barjäärid ekspordid edendamisel nagu seda on meil Soomes, lõpevad, saame näidata juba palju paremaid tulemusi.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 1kv 2023/2024 2022/2023 1kv 2022/2023 2021/2022 1kv 2023/2024 Müügitulu 3,4 19,6 4,6 42,1 3,4 Brutokasum 0,1 3,6 0,5 3,1 0,1 EBITDA äritegevusest -0,46 0,3 -0,3 -1,7 -0,46 EBITDA -0,11 0,3 -0,5 -2,1 -0,11 EBIT -0,4 -1,0 -0,8 -4,2 -0,4 EBT -0,7 0,4 0,9 -8,2 -0,7 Puhaskasum (-kahjum) -0,7 0,3 0,9 -8,2 -0,7 Brutomarginaal 3,5% 18,3% 11,1% 7,4% 3,5% Äritegevuse EBITDA marginaal -13,6% 1,5% -6,9% -4,6% -13,6% EBITDA marginaal -3,1% 1,5% -10,6% -5,1% -3,1% EBIT marginaal -11,7% -5,1% -17,7% -9,9% -11,7% EBT marginaal -20,7% 2,0% -19,0% -19,5% -20,7% Puhaskasumi marginaal -21,1% 1,5% 18,8% -19,4% -21,1% Tegevuskulude suhtarv -25,4% 24,0% -24,2% 17,1% -25,4%

BILANSS

mln EUR 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.06.2022 Netovõlgnevus 17,0 16,7 18,8 24,7 Omakapital 7,4 8,3 8,0 8,1 Käibekapital 0,2 0,0 0,7 -3,2 Varad 29,3 30,2 33,1 38,9 Likviidsuskordaja 1,0x 1,0x 1,1x 0,7x Omakapitali suhtarv 25,2% 27,4% 24,1% 20,7% Finantsvõimendus 69,7% 66,9% 70,2% 75,4% Võlakordaja 0,8x 0,7x 0,8x 0,8x Netovõlg / EBITDA äriteg 21,4x 55,8x -11,7x -14,5x Omakapitali tootlus -9,2% 4,1% 28,1% -68,5% Varade tootlus -2,4% 1,0% 7,2% -17,3%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 30.09.2023 30.09.2022 30.06.2023 VARAD Raha ja ekvivalendid 199 345 394 Nõuded ja ettemaksed 1 330 4 811 2 118 Varud 1 909 2 102 1 861 Bioloogilised varad 1 130 955 772 Käibevara kokku 4 567 8 213 5 145 Pikaajalised finantsinvesteeringud 382 304 381 Materiaalne põhivara 6 364 7 169 6 563 Immateriaalne vara 17 954 17 400 18 157 Põhivara kokku 24 700 24 873 25 101 VARAD KOKKU 26 267 33 086 30 246 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 1 827 3 562 2 111 Võlad ja ettemaksed 2 947 3 965 3 035 Lühiajalised kohustused kokku 4 774 7 527 5 146 Intressikandvad kohustused 15 354 15 592 15 024 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 454 1 644 1 466 Sihtfinantseerimine 309 342 318 Pikaajalised kohustused kokku 17 117 17 578 16 807 KOHUSTUSED KOKKU 21 891 25 105 21 953 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 412 394 608 Jaotamata kasum (kahjum) -14 655 -14 043 -13 981 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 7163 7 757 8 032 Mittekontrolliv osalus 213 223 259 OMAKAPITAL KOKKU 7 376 7 980 8 292 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 29 267 33 085 30 245

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000 3k 2023/2024 3k 2022/2023 Müügitulud 3 411 4 610 Müüdud kaupade kulu -3 290 -4 097 Brutokasum 121 514 Tegevuskulud -867 -1 114 Müügi- ja turustuskulud -438 -643 Üldhalduskulud -429 -471 Muud äritulud/-kulud -9 -47 Bioloogiliste varade ümberhindlus 358 -170 Ärikasum (-kahjum) -398 -170 Finantstulud/-kulud -308 1692 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -705 874 Tulumaks -14 -6 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -719 868 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -674 878 Mittekontrolliv osalus -46 -8 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -720 869 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -196 -445 Kokku koondkasum (-kahjum) -916 424 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -870 433 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -46 -8 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -916 424

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

Manus