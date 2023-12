Quadient dépasse les 200 millions d'euros de revenus récurrents annuels logiciels à la fin du troisième trimestre 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce avoir dépassé les 202 millions d'euros de base de revenus récurrents annuels (ARR) pour son activité logicielle. Ce seuil important d’ARR, un indicateur qui reflète les revenus futurs liés aux souscriptions, a été franchi à la fin du troisième trimestre de l’année fiscale 2023, débutée le 1er février 2023.



La croissance de l'ARR s'est accélérée depuis 2019 suite au changement de modèle économique logiciel, passant de la licence au SaaS (logiciel en tant que service), ce qui a permis de pratiquement doubler l'ARR en moins de 4 ans, et faire progresser les revenus liés aux abonnements de 50 % à 80 % du chiffre d'affaires logiciel global sur la même période. À la fin du troisième trimestre, l’offre logicielle de Quadient affichait une forte croissance organique annualisée de son ARR, à 13,4 %, démontrant la capacité de Quadient à régulièrement mieux performer que les principaux acteurs du marché des solutions en mode SaaS. La force des solutions cloud de Quadient repose sur une approche différenciée de commercialisation, avec un accès privilégié aux 440 000 clients de Quadient qui favorise une stratégie réussie de ventes croisées, et de fortes prévisions de ventes sur ses principaux marchés, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord.

« Les solutions cloud de Quadient ont enregistré une croissance significative en termes d'ARR, ce qui nous place aux côtés des éditeurs de logiciels les mieux appréciés du marché », a commenté Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Cette performance est le résultat de l'attention constante que nous portons à proposer des solutions innovantes qui répondent aux principaux défis de nos clients en matière de digitalisation et automatisation des processus métier et financiers, qu'il s'agisse de petites ou de grandes entreprises. Quadient, grâce à une feuille de route et une vision ambitieuses, se positionne comme un acteur clé dans le domaine des solutions d’entreprise basées sur le cloud. Je suis fier de l'engagement de l'équipe Quadient qui aide les entreprises à réussir leur parcours de transformation digitale ».

Les solutions cloud de Quadient ont été reconnues dans la SPARK Matrix de la société de conseil indépendante Quadrant Knowledge Solutions, qui classe régulièrement Quadient parmi les Leaders sur les marchés de la Gestion des comptes fournisseurs (AP), la Gestion des comptes clients (AR) et la Gestion des communications clients (CCM). Le leadership de Quadient a aussi été récemment souligné par le maintien d'une excellente quinzième place dans le classement Top 250 des éditeurs de logiciels français de cette année.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com.



