Cegedim étend ses expertises dans l’IA médicale avec une prise de participation majoritaire au capital de Phealing, start-up spécialisée dans la sécurisation en temps réel de la délivrance de médicaments

Un concept novateur pour prévenir les risques médicamenteux et optimiser le temps de travail du pharmacien

Paris, le 30 novembre 2023 – Cegedim, Groupe innovant de technologies et services, annonce avoir pris une participation majoritaire dans la start-up Phealing, spécialisée dans la sécurisation de la délivrance d’ordonnances. Basée sur son moteur d’Intelligence Artificielle avancé, l’offre de Phealing répond à un besoin essentiel des officines de pharmacie : le double contrôle des ordonnances, une responsabilité qui consiste à vérifier, au moment de la délivrance, la conformité entre les médicaments vendus, l’ordonnance du patient et son profil physio-pathologique.

L’IA médicale au service des professionnels de santé pour prévenir le risque pharmacologique, réglementaire et légal lors de la dispensation des médicaments

En pharmacie, la dispensation des médicaments associée à la compréhension du patient et de son besoin, est un acte complexe qui comporte un risque médicamenteux et légal omniprésent : erreur de dosage, association déconseillée de produits, droit à prescrire, authenticité de l’ordonnance… les risques d’erreurs sont nombreux et leurs conséquences peuvent être graves. Selon une étude réalisée par Phealing, on recenserait 17 erreurs de délivrance par mois et par pharmacie dont 1/3 nécessiterait une intervention rapide auprès du patient. A l’échelle des 20 7571 pharmacies d’officine en France, l’enjeu est de taille.

C’est de ce constat qu’est né Phealing, avec pour vocation d’accompagner le contrôle visuel du pharmacien par une technologie de pointe capable d’analyser en temps réel une grande quantité de données pour renforcer la démarche qualité au comptoir et sécuriser le patient.

Phealing a ainsi conçu un outil autonome, simple, fluide et intuitif, qui permet un contrôle avancé de la dispensation des médicaments en assurant un gain de temps pour l’équipe officinale :

Double contrôle d’ordonnances instantané : analyse du profil patient et détection instantanée des erreurs pharmacologiques de prescription et/ou des erreurs de délivrance au comptoir,

Proposition intelligente d’intervention pharmaceutique et traçabilité de l’échange avec le prescripteur,

Suggestion d’alternatives thérapeutiques et des équivalences de doses,

Plan de posologie édité selon les moments de prise de chaque médicament et accompagnement du patient dans son observance thérapeutique,

Détection immédiate de la fraude sur ordonnances au comptoir.





La solution Phealing est un Dispositif Médical (marquage CE - LAD) agréé HADS.

Un rapprochement créateur de valeur

« La prise de participation de Cegedim dans la société Phealing confirme la volonté du Groupe d’accompagner le pharmacien dans ses missions de santé et notamment dans sa démarche qualité. Le concept novateur de Phealing s’inscrit véritablement en complément de nos activités d’édition de logiciels Smart Rx et de base de données médicamenteuse Claude Bernard », déclare Laurent Labrune, Directeur général délégué de Cegedim. « Les fondations technologiques solides de Phealing permettent également d’envisager des relais de croissance vers l’ensemble des professionnels de santé avec une motivation qui repose sur trois piliers : sécuriser la dispensation des médicaments, renforcer l’observance thérapeutique patient, et prévenir le risque réglementaire et légal ».

« Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec Cegedim, acteur incontournable du monde de la santé et pionnier de l’informatique médical, qui va nous permettre d’accélérer notre croissance et de nous développer sur de nouveaux marchés porteurs (hôpitaux, EPHAD,…). Notre ambition est de devenir le leader de la tech sur le marché de la sécurisation des ordonnances, en s’appuyant sur l’expérience, l’expertise santé et les moyens techniques, financiers et commerciaux du Groupe, tout en conservant notre indépendance vis-à-vis de toute solution logicielle métier », indique Thibault Ozenne, CEO et co-fondateur de Phealing.

A propos de Phealing : Startup lyonnaise créée en 2019 avec l’ambition de révolutionner le quotidien des équipes officinales, Phealing met l’IA au service du pharmacien pour sécuriser la dispensation des médicaments à travers une analyse pharmacologique, réglementaire et légale de l’ordonnance. Ce Dispositif Médical (marquage CE - LAD), agréé HADS, permet d’accompagner l'équipe officinale vers une démarche qualité et de sécuriser le pharmacien et le patient face aux risques médicamenteux et réglementaires. Phealing compte une quinzaine de collaborateurs dont 10 en R&D.

Pour en savoir plus: https://www.phealing.fr/

A propos de Cegedim : Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 555 millions d’euros en 2022. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

1 Source :’Ordre National des Pharmaciens, Panorama au 1er janvier 2023.

