蜗牛游戏在PlayStation 5推出《方舟: 生存飞升》 - 跨平台游戏和超过250+ MODS游戏改装模组

游戏发布以来,PC 和 Xbox 平台上总销量超过 1百万份

November 30, 2023 09:08 ET | Source: Snail, Inc. Snail, Inc.

Culver City, California, UNITED STATES