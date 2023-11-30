蜗牛游戏在PlayStation 5推出《方舟: 生存飞升》 - 跨平台游戏和超过250+ MODS游戏改装模组

加利福尼亚州卡尔弗城, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc.（纳斯达克股票代码：SNAL）（以下简称 “蜗牛”或“公司”）是一家全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商。今天在 PlayStation®5 上发布了《方舟: 生存飞升》。 这次备受期待的推出，将一组新的游戏机玩家引入了广阔的冒险世界，另外还增加了250多个改装模组，以增强游戏体验。

自 10 月份在 Steam 和 Xbox Series X|S 上发布《方舟: 生存飞升》以来，该游戏全球销量已超过 1百万份。 PlayStation®5上的《方舟》玩家们现在可以加入新推出的官方服务器，并以更高的速率来到他们的岛上。

作为我们一直致力于在《方舟》社区中培养创造力的一部分，蜗牛与狂卡工作室一起，携手Overwolf 的 CurseForge，合作宣布“《方舟》马拉松模组改装大赛” （ARKathon Modding Contest）。这项全新的活动以35万美元作为奖金，邀请所有的个人改装者和改装工作室对《方舟: 生存飞升》进行改装创作，释放他们的想象力，为《方舟》宇宙做出贡献。

《方舟：生存飞升》主要特点：

虚幻引擎 5 制作： 纳米（Nanite) 网格渲染，直接在游戏中呈现令人难以置信的高细节美术资产。这些资产会实时缩放并传输到图形处理器上，从而极大地提高《方舟：生存飞升》的视觉保真度。 这项技术提供了更多的环境细节，包括逼真的岩石肌理、树纹和繁茂的植物生态。 借助完全动态的“流明”技术（Lumen），游戏中的光线现在从数亿个三角形中真实地反射，以呈现极致的细节。 “混沌”（Chaos）技术，一种物理破坏系统，在游戏中实时模拟大规模的破坏。



建筑升级： 《方舟：生存飞升》 升级了建筑系统。玩家可以使用超过 15 种新建筑，建造梦想中的基地，该升级包含纹理、装饰以及增强游戏玩法的泰克传送器，让玩家生活质量进一步升级（如结构捕捉点的改进、升高/降低地基）。该升级提供玩家在建造基地时拥有更多选择和稳定性！





《方舟：生存飞升》 升级了建筑系统。玩家可以使用超过 15 种新建筑，建造梦想中的基地，该升级包含纹理、装饰以及增强游戏玩法的泰克传送器，让玩家生活质量进一步升级（如结构捕捉点的改进、升高/降低地基）。该升级提供玩家在建造基地时拥有更多选择和稳定性！ 物理系统大升级： 动态水流。每一个在水中游动的生物都会自然地产生波浪，涟漪，飞溅和气泡。完全交互式的生态环境物理，每一片草、灌木和树木都会对角色、爆炸、射弹和物理对象做出反应。 撞倒一棵树，树干会撞到其他树上，扰乱树叶，然后，树干会翻滚到下面的草地上！拆除建筑物时，可以看到建筑真实地瓦解，碎片在掉落时与草地和水流交互。





动态水流。每一个在水中游动的生物都会自然地产生波浪，涟漪，飞溅和气泡。完全交互式的生态环境物理，每一片草、灌木和树木都会对角色、爆炸、射弹和物理对象做出反应。 撞倒一棵树，树干会撞到其他树上，扰乱树叶，然后，树干会翻滚到下面的草地上！拆除建筑物时，可以看到建筑真实地瓦解，碎片在掉落时与草地和水流交互。 玩家游戏生活质量和游戏玩法提升： 各个方面让玩家在游戏中生活质量全面提升：重新设计的用户界面、智能生物寻路的动态导航、新的相机和地图系统、恐龙跟踪系统、野生小恐龙、新添加的建筑与物品，等等。





各个方面让玩家在游戏中生活质量全面提升：重新设计的用户界面、智能生物寻路的动态导航、新的相机和地图系统、恐龙跟踪系统、野生小恐龙、新添加的建筑与物品，等等。 跨平台模组改装： 在游戏直接中使用专用模组浏览器，下载并开玩由玩家自己创建的新自定义内容，包括新地图、生物、物品和游戏模式！ 享受源源不断的《方舟》内容，让社区的创造力和才华在游戏平台上得到充分释放！ 通过 Overwolf 的 CurseForge 平台，改装模组的创作者们已经为《方舟》的粉丝群构建了令人兴奋的新内容，包括更多恐龙、建筑和武器，而 蓝色岛屿工作室 （Blue Isle Studios） 和 天空地图游戏工作室 （Skymap Games） 等游戏开发商也正在创建 DLC 级别的高级改装模组包。





在游戏直接中使用专用模组浏览器，下载并开玩由玩家自己创建的新自定义内容，包括新地图、生物、物品和游戏模式！ 享受源源不断的《方舟》内容，让社区的创造力和才华在游戏平台上得到充分释放！ 通过 Overwolf 的 CurseForge 平台，改装模组的创作者们已经为《方舟》的粉丝群构建了令人兴奋的新内容，包括更多恐龙、建筑和武器，而 （Blue Isle Studios） 和 （Skymap Games） 等游戏开发商也正在创建 DLC 级别的高级改装模组包。 跨平台多人游戏： 在不同的游戏平台上组建您的在线部落，共同努力在方舟上生存和发展！





在不同的游戏平台上组建您的在线部落，共同努力在方舟上生存和发展！ 支持多人： 支持 70 名玩家的公共在线多人游戏、最多 8 名玩家的个人游戏会话、以及 2 名玩家的本地分屏游戏。





支持 70 名玩家的公共在线多人游戏、最多 8 名玩家的个人游戏会话、以及 2 名玩家的本地分屏游戏。 照片模式：使用游戏内置的相机功能，与朋友们分享精彩的屏幕截图和缩略图。 通过拥有缤纷选择的设置选项，获得与您最喜欢的恐龙的完美镜头。戴上导演的帽子，开始拍摄您脑海中的《方舟》大电影！





“我们非常高兴能够通过‘《方舟》马拉松改装大赛’ 将改装社区带到聚光灯下。 这是对创造力和创新力的一场狂欢盛宴，我们迫不及待地想看到令人耳目一新的改装模组，它们将把 PlayStation、Xbox 和 Steam 上的《方舟》游戏体验提升到新的高度。” —— Snail 首席执行官 Jim Tsai

点击观看 《方舟：生存飞升》功能高光预告片，其中展示现在可在主机上使用的跨平台模组

《方舟：生存飞升》现已登陆 PlayStation 5 、 Xbox Series X|S 、 Windows PC 、 Steam 和 playARK.com ， 售价 44.99 美元。

关于蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“ 打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定形式。 前瞻性陈述出现在本新闻稿中的许多地方，包括但不限于有关 Snail 的意图、信念或当前期望的陈述。 这些前瞻性陈述包括有关 Snail 业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 Snail 就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略； 推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：动画系列》和《方舟 2》； 对未来增长重要驱动力的预期； 其保留和增加玩家基础、开发新视频游戏和增强现有游戏的能力； 来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司； 与 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的关系； 对未来增长和业绩的预期； 以及上述任何内容所依据的假设。

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