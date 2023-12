English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

蝸牛遊戲在PlayStation 5推出《方舟: 生存飛升》 - 跨平臺遊戲和超過250+ MODS遊戲改裝模組

遊戲發佈以來,PC 和 Xbox 平臺上總銷量超過 1 百萬份

November 30, 2023 09:08 ET | Source: Snail, Inc. Snail, Inc.

Culver City, California, UNITED STATES