Aduro Clean Technologies étend l’envergure de son périmètre d’évaluation technologique à un leader de l’industrie pétrochimique

LONDRES, Ontario, 01 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société » (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, est enchantée d’annoncer l’expansion de sa portée de tests de phase 1 à une grande entreprise énergétique mondiale ayant récemment rejoint son programme d’engagement. Cette évolution se matérialise à la suite du précédent communiqué publié par la société le 11 octobre 2023 et traduit un intérêt croissant de la part de cet acteur à découvrir le potentiel de la technologie Hydrochemolytic™ développée par Aduro.



Aduro se félicite des conclusions positives ayant conduit à l’extension du projet et se réjouit à l’idée du potentiel de développement de sa compréhension globale de la richesse concrète des matières premières issues de déchets. Les tests complémentaires viseront un inventaire plus étendu de plastiques et plus particulièrement ceux présentant un profil supérieur de concentration en polyuréthane à base de plastique pétrosourcé, en métaux et en divers autres polluants complexes. Cette évolution témoigne de l'intérêt du participant pour l'évaluation des capacités plus larges de la technologie d'Aduro. Le nouveau périmètre du projet fournira des données importantes qui renforceront le programme de développement et la montée en compétence de la société, tout en augmentant de 450 % le financement correspondant aux tests de la phase initiale.

Le programme d’engagement client conçu par Aduro permet aux organisations candidates d’entreprendre une série d’évaluations technologiques sous contrôle de la technologie Hydrochemolytic™. La structure du programme est d’abord axée sur la comparaison de certains matériaux fournis par le client en phase 1 pour évaluer l’efficacité de la technologie développée, habituellement assortie d’une deuxième phase de tests consécutifs effectués à plus grande échelle. Cette méthode permet d’évaluer la technologie développée par Aduro en profondeur et de constituer un socle solide et objectif pour appuyer la phase suivante du programme. En parallèle, elle permet aux équipes d’Aduro d’approfondir leur compréhension des traits caractéristiques des matières premières issues des déchets de ses clients et d’identifier précisément leurs exigences.

« La plus grande envergure de nos tests de phase 1 résulte du constat de résultats prometteurs. Elle illustre l’intérêt croissant que nous observons à l’égard de notre technologie Hydrochemolytic™, mais aussi la confiance que nos partenaires portent à notre offre » a observé Eric Appelman, directeur des relations clients chez Aduro, avant de poursuivre : « Cette évolution de la phase 1 est en parfaite adéquation avec nos objectifs d’adaptation et répond aux besoins de nos partenaires industriels, en mutation permanente. Mais plus encore, elle met en valeur la polyvalence et le potentiel de notre approche d’efficacité et d’innovation, notamment envers les différents enjeux du recyclage avec efficacité et innovation ».

Octroi d’options sur actions

La société annonce également octroyer, ci-après « l’octroi », une enveloppe globale de 225 000 options sur actions, chacune définie comme une « option », pour consentir à certains administrateurs et employés jusqu’à 225 000 actions ordinaires de la société, conformément au régime incitatif général, ci-après le « régime ». Les options peuvent être levées pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’octroi, au prix de 1,09 $ par action ordinaire. Les options seront acquises mensuellement sur la période de deux ans à compter de la date de l’octroi.

Conformément aux politiques de la bourse de valeur canadienne, chacune des 225 000 options et actions ordinaires visées par ces options est soumise à un délai de carence de quatre mois et un jour à compter de leur date d’émission.

Aucun des titres acquis dans le cadre de l’octroi ou de l’attribution ne sera inscrit au sens de la loi américaine « Securities Act » de 1933, dans sa version modifiée, ou « la loi de 1933 », et aucun ne peut être distribué ni vendu aux États-Unis sans faire l’objet d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription en vigueur en vertu des dispositions de cette loi. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de titres ne sera réalisée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction envers les informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Bien que la société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur incertitude inhérente. D’importants facteurs tels que des conditions de marché défavorables ou d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties pourraient influencer les résultats réels et les faire sensiblement dévier des attentes de la société. La société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

