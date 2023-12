eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahasto myy 15 kiinteistöä 75 miljoonalla eurolla

Lehdistötiedote

1.12.2023, klo 9:00

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on myynyt 15 palveluasumiskiinteistöä Northern Horizonin edustamalle rahastolle. Kauppahinta on 75 miljoonaa euroa.

”Kiinteistöjen transaktiomarkkina on edelleen hyvin hiljainen. Tekemämme kauppa on kuitenkin hyvä osoitus siitä, että yhteiskuntakiinteistösegmentti on kiinnostava myös tällaisessa markkinassa. Kaupan jälkeen eQ Yhteiskuntakiinteistön 120 kohteesta lähes 70 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja Tampereella ja loput pääosin yliopistokaupungeissa. Kiinteistöjen lukumäärä salkussa pienenee ja samalla yksikkökoko kasvaa, mikä tehostaa rahaston toimintaa. Northern Horizon ostajana on arvostettu toimija hoivakotikiinteistöjen omistajana” toteaa eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta.

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on perustettu vuonna 2012. Rahaston kiinteistöomaisuus oli syyskuun 2023 lopussa 2,1 miljardia euroa. Rahasto on Suomen suurin yhteiskuntakiinteistöjen omistaja ja kehittäjä. Kiinteistöt sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja valituissa kasvukeskuksissa. Kiinteistösalkku on tasapainoisesti hajautettu myös kohdetyypin mukaan.

Helsinki 1.12.2023

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Tero Estovirta, johtaja, kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 50 593 6194, tero.estovirta@eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 12,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.