Den femte konverteringsperioden för konvertibler av serie KV2 inleds idag och konverteringskursen har fastställts till 0,10 SEK

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, fredag den 1 december 2023

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) genomförde under tredje kvartalet 2022 en företrädesemission bestående av konvertibler av serie KV2 och teckningsoptioner av serie TO10. Konverteringskursen per konvertibel ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 17 november 2023 till och med den 30 november 2023, dock lägst 0,10 SEK och högst 0,40 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,09 SEK och således är konverteringskursen fastställd till 0,10 SEK. Den fjärde konverteringsperioden för konvertibler av serie KV2 inleds idag, fredagen den 1 december.







Mer information om konverteringsperioden finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortus.se.

Villkor för konvertibler i sammandrag:





Konverteringsperiod: 1 december 2023 - 15 december 2023.

Konverteringskurs: 0,10 SEK. Varje konvertibel berättigar nominellt till cirka 11 aktier.

Ränta för perioden: 14,1 %



Upplupen ränta för perioden

Konvertiblernas ränta uppgår till tolv (12) procent per år. Denna ränta berättigar konvertibelinnehavaren till utbetalning av upplupen ränta i form av aktier vid konvertering. Räntan beräknas genom att beräkna räntan för perioden med avrundning nedåt till närmaste heltal, för att sedan beräkna antalet aktier den upplupna räntan berättigar till, med avrundning nedåt till närmaste heltal.

Förvaltarregistrerade konvertibler (depå)

Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade konvertibler (VP-konto)

Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Registrering av emissionen

Vid konvertering erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att registrering ska ske hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av januari 2024. Nyemitterade aktier berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i Bolagets aktiebok, som förvaltas via Euroclear.

Återbetalning av ej nyttjade konvertibler

Konvertibler som inte konverterats till aktier kommer att återbetalas till nominellt värde, det vill säga 1,00 SEK per konvertibel, jämte upplupen periodränta om tolv (12) procent. Sådan återbetalning kommer i förekommande fall att ske den 12 april 2024.

Fullständiga konvertibelvillkor

Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.cortus.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konverteringsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser

