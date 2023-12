Mendus arrangerar KOL-event den 14 december för att gå igenom fas 2-data med vididencel i AML som presenteras på ASH 2023

Pressmeddelande

Stockholm, 4 december 2023







Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU. ST), ett biofarmabolag med fokus på immunterapier riktade mot tumöråterfall, meddelade idag att bolaget kommer att arrangera ett virtuellt Key Opinion Leader-event (KOL) den 14 december 2023 klockan 15:00 CET, med Dr. Arjan van de Loosdrecht, professor i hematologi vid Amsterdam UMC och huvudprövare i ADVANCE II-studien. Arjan van de Loosdrecht kommer att diskutera det nuvarande behandlingslandskapet för patienter med akut myeloisk leukemi (AML) och utvecklingen av Mendus ledande läkemedelskandidat vididencel som en potentiell underhållsbehandling vid AML. För registrering, klicka här.

Eventet kommer att fokusera på de nya överlevnadsdata som presenteras vid American Society of Hematology Annual Meeting (ASH), som äger rum den 9-12 december 2023. Resultaten kommer att inkludera återfallsfri och total överlevnadsdata från den pågående fas 2-studien ADVANCE II samt immunövervakningsdata.

En livesänd frågestund kommer att följa de formella presentationerna.





Om Dr. Arjan van de Loosdrecht

Dr Arjan van de Loosdrecht, professor i hematologi vid Amsterdam UMC, erhöll läkarexamen 1989 (cum laude) vid VU University Medical Center i Amsterdam (VUmc), Nederländerna. Efter fyra års laboratorieutbildning i cellbiologi, immunologi och hematologi tog han 1993 sin doktorsexamen (cum laude) vid avdelningen för hematologi (VUmc) med avhandlingen "Monocyte mediated cytotoxicity in acute myeloid leukemia; Mechanisms and clinical implications". 1995 tog han examen i immunologi. Mellan 1993 och 1998 genomgick han klinisk utbildning i internmedicin följt av ett stipendium i hematologi (avdelningen för internmedicin och hematologi vid Groningen University Medical Center, Groningen, Nederländerna). Sedan 2000 är Dr Arjan van de Loosdrecht anställd vid avdelningen för hematologi, Amsterdam UMC, VUmc, Amsterdam, och sedan 2009 docent och sedan 2012 professor i hematologi. Hans främsta vetenskapliga erfarenheter och intressen är inom translationell hematologi. Dr Arjan van de Loosdrecht är projektledare/huvudprövare för de prekliniska och translationella immunterapiprogrammen vid myeloisk leukemi (AML) och myelodysplastiska syndrom (MDS). De viktigaste forskningslinjerna fokuserar på immunpatogenesen av MDS/AML och på utvecklingen av leukemiska dendritiska cellvacciner för aktiv specifik immunisering hos patienter med minimal kvarvarande sjukdom (MRD) i AML och MDS. Sedan 2016 är han koordinator för HORIZON2020, AML-VACCiN-programmet som handlar om dendritisk cellvaccination vid AML och huvudprövare för det kliniska programmet. Han är projektledare/huvudprövare för kliniska (translationella) program som handlar om behandling av låg- och högrisk-MDS. När det gäller MDS fokuserar forskningen på implementering av flödescytometri vid diagnos, prognostisering och övervakning av MDS. Han är deltagare i HORIZON2020 MDS-Right-programmet. Han är ordförande för arbetsgruppen MDS i Dutch Society of Cytometry avseende implementeringen av flödescytometri i MDS och initierade en plattform inom ELN om implementeringen av flödescytometri i MDS i Europa. Därutöver är han ordförande för Database Sharing Committee i International Working Group for Prognosis of MDS (IWG-PM) som utvecklade den reviderade IPSS för MDS.





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/





OM VIDIDENCEL

Vididencel är en imumunoterapi under utveckling som en underhållsbehandling av cancer, med målet att förbättra den sjukdomsfria överlevnaden efter första linjens behandling. Vididencel utvärderas för närvarande i en fas 2-monoterapistudie i akut myeloisk leukemi (AML) och i en säkerhets- och genomförbarhetsstudie i fas 1 i äggstockscancer. I december 2022 presenterade bolaget positiva resultat från ADVANCE II-studien i AML på årsmötet för American Society of Hematology (ASH). Analysen visade vididencels potential att inducera varaktig återfallsfri överlevnad hos majoriteten av patienterna. Vididencel har erhållit särläkemedelsstatus i Europa och USA och Fast Track-status i USA för behandling av AML. Mendus har säkerställt tillverkningssamarbete med NorthX Biologics för storskalig produktion av vididencel.

