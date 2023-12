Avec S.M.A.R.T. Essential, Quadient étend son offre cloud de gestion du courrier et des expéditions aux petites et moyennes entreprises

S.M.A.R.T. Essential offre des capacités avancées d'expédition de lettres et colis, de reporting et de suivi, depuis un tableau de bord unique





Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa dernière solution cloud pour piloter la gestion du courrier et des expéditions multi-transporteurs : S.M.A.R.T. Essential. La nouvelle solution, proposée sur abonnement, introduit le logiciel S.M.A.R.T. de Quadient, déjà leader dans les salles de courrier des grandes entreprises, auprès des petites et moyennes entreprises.



En phase avec sa stratégie visant à faciliter la transition digitale de ses clients en solutions courrier, Quadient avait lancé avec succès le logiciel de salle de courrier S.M.A.R.T. en 2020, associé à sa ligne de machines à affranchir connectées, la série iX. S.M.A.R.T. Essential, une solution économique destinée aux entreprises qui envoient jusqu'à 50 plis par semaine, combine les fonctions d'expédition de lettres et colis, de comptabilité, reporting et suivi depuis une même interface intuitive.

« S.M.A.R.T. Essential s'inscrit dans la continuité du développement de la gamme de solutions intelligentes de Quadient pour qu’un plus grand nombre d’entreprises émettrices de courrier puisse bénéficier de l'efficacité, de la précision et de la commodité de cette puissante solution cloud », a déclaré Alain Fairise, Directeur des Solutions liées au Courrier de Quadient. « Cette nouvelle version confirme notre engagement à proposer des solutions intelligentes intégrées qui simplifient le traitement du courrier et des colis et proposent des capacités de suivi et d'analyse robustes pour aider les entreprises de toutes tailles de prendre des décisions commerciales plus éclairées ».

S.M.A.R.T. Essential permet de traiter les colis nationaux et internationaux, en comparant les tarifs d'expédition des principaux transporteurs, et offre de multiples possibilités de traitement du courrier. Par ailleurs, la solution simplifie les refacturations, jusqu’à 3 000 comptes, et met à disposition les outils nécessaires pour rapprocher les montants des frais d'affranchissement. La solution offre un large choix de rapports standard et fournit une vue consolidée du suivi des activités d'envoi de courrier et colis. S.M.A.R.T. Essential sera disponible dans un premier temps aux États-Unis dans les prochaines semaines, avant d'être commercialisée au Royaume-Uni et en Irlande en 2024.

Pour en savoir plus sur les solutions Quadient de traçabilité du courrier et des colis, visitez le site https://mail.quadient.com/fr/envoi-de-courrier-intelligent/solution-tracabilite.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

