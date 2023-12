Nokia Oyj

5.12.2023 klo 4.30



Nokia kommentoi AT&T:n toimittajasuunnitelmia



Espoo – Nokia ja AT&T tekevät laaja-alaista yhteistyötä, ja Nokia toimittaa AT&T:lle tuotteita ja palveluita langattomiin, kiinteisiin ja muihin verkkoteknologioihin liittyen. Nokialla on samankaltaiset kumppanuudet myös muiden suurten operaattoreiden kanssa Pohjois-Amerikassa.

Nokia on tietoinen AT&T:n suunnitelmista aloittaa viisivuotinen O-RAN-yhteistyö muiden toimittajien kanssa. Tämän johdosta Nokia ennakoi, että Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto AT&T:n osalta laskee seuraavan 2–3 vuoden aikana. AT&T:n osuus Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihdosta on ollut vuoden 2023 alusta tähän asti noin 5–8 %. Nokia kertoi jo aiemmin toimenpiteistä, joiden avulla se leikkaa kulurakennettaan, ja näiden toimien ennakoidaan osin tasoittavan AT&T:n päätöksen vaikutuksia. Nokia arvioi, että Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä pysyy kannattavana seuraavien vuosien aikana, mutta tämän päätöksen myötä kaksinumeroiseen liikevoittomarginaaliin yltäminen viivästyy enintään 2 vuodella.

Nokia on viime vuosien aikana investoinut voimakkaasti markkinoiden johtavaan radioteknologiaan ja erittäin kilpailukykyiseen tuotevalikoimaan. Tämä on auttanut yhtiötä kasvattamaan 5G-markkinaosuuttaan muita keskeisiä radioverkkotoimittajia enemmän vuoden 2022 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä Nokian markkinaosuus oli 29 % ilman Kiinaa (lähde: Dell’Oro). Yhtiö on jatkossakin yksi harvoista maailmanlaajuisesti toimivista matkapuhelinverkkolaitteiden toimittajista, jolla on riittävä kapasiteetti skaalata toimintojaan ja kyky tehdä T&K-investointeja. Näin se voi tarjota markkinoiden johtavia tuotteita asiakkailleen. Vaikka Nokia on ryhtynyt toimenpiteisiin kulurakenteensa alentamiseksi, se turvaa tarvittavat resurssit tutkimukseen ja tuotekehitykseen myös jatkossa.

Nokian johtajuus Open RAN -verkoissa on laajalti tunnustettu. Yhtiö on sitoutunut O-RANin kehittämiseen ja yhdessä kumppaniensa kanssa pyrkii lisäämään asiakkaidensa valinnanvaraa sekä tarjoamaan toimialan suorituskykyisimmät verkot. Äskettäin japanilainen teleoperaattori NTT DOCOMO valitsi Nokian kumppanikseen O-RAN 5G -verkon käyttöönottamiseksi.

Nokia on myös jatkossa AT&T:n keskeinen kumppani Verkkoinfrastruktuuri- ja Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmissä. AT&T jatkaa tuotteiden ostamista myös Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmältä, muun muassa mikroaaltosiirtoverkkotuotteiden ja femto-ratkaisujen osalta. AT&T on vahvistanut Nokialle, että radioverkkoihin liittyvän päätöksen taustalla olivat AT&T:n sisäiset syyt. AT&T:n mukaan Nokian radioverkkoihin liittyvät tuotteet ja palvelut ovat erittäin kilpailukykyisiä, ja Nokian T&K-kapasiteetti on vahva.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi: “Vaikka AT&T:n päätös on pettymys, Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä on uudistunut merkittävästi viime vuosina ja lisännyt markkinaosuuttaan radioverkoissa sekä vahvistanut teknologiajohtajuuttaan. Uskon vahvasti, että meillä on oikea strategia, jonka avulla voimme luoda arvoa osakkeenomistajillemme, kasvattaa markkinaosuuttamme ja parantaa kannattavuuttamme. Kuten olen aikaisemmin sanonut, pilvilaskenta ja tekoäly eivät lunasta niille asetettuja odotuksia ilman laajoja investointeja tietoliikenneverkkoihin ja mobiiliverkot ovat tässä ensisijaisen tärkeitä. Me tulemme jatkossakin investoimaan vahvasti T&K-työhön ja kehittämään markkinoiden parhaita tuotteita asiakkaillemme.”

Nokia järjestää sijoittaja- ja analyytikkotilaisuuden 12.12.2023 Nokian pääkonttorilla Espoossa. Tilaisuudessa Nokia kertoo tarkemmin strategiastaan ja antaa päivityksen Matkapuhelinverkot- ja Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmien suunnitelmista. Tilaisuutta voi seurata myös webcastin välityksellä.

