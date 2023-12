Mendus presenterar på Cell & Gene Therapy Manufacturing & Commercialization Conference i Dublin den 4-6 december

Pressmeddelande

Stockholm, 5 december 2023





Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU. ST), ett biofarmabolag med fokus på immunterapier riktade mot tumöråterfall, meddelade idag att bolaget kommer att presentera utvecklingen av en robust och uppskalad tillverkningsprocess vid Cell & Gene Therapy Manufacturing & Commercialization Conference som hålls den 4-6 december i Dublin.

Mendus Chief Technology Officer, Leopold Bertea, kommer att leda sessionen Cell Therapy Manufacturing & Analytics den 5 december och presentera Mendus utvecklingsarbete som lett till en optimerad tillverkningsprocess för storskalig produktion av vididencel, bolagets ledande produkt som för närvarande utvecklas som en ny cancerbehandling vid AML och äggstockscancer. Full implementering av den nya processen är basen för den strategiska tillverkningsallians med NorthX Biologics som tillkännagavs i juni 2023 i syfte att tillhandahålla de kritiska leveranser av vididencel som behövs för klinisk utveckling i sen fas och beredskap för kommersiell lansering.

"Den optimerade tillverkningsprocessen för vididencel har kunnat tas fram tack vare Mendus omfattande interna forsknings- och utvecklingskapacitet. Den cellinjebaserade tillverknings-processen möjliggör skalbar tillverkning av vididencel som en standardprodukt", säger Leopold Bertea, CTO på Mendus. "Etableringen av storskalig tillverkning tillsammans med vår partner NorthX Biologics är en nyckelfaktor för att göra vididencel tillgängligt som en ny immunterapi för underhållsbehandling av cancer för patienter i hela världen".

Om konferensen

Cell & Gene Therapy Manufacturing & Commercialization Conference

Titel på presentation: Implementation of a Robust Industrial Manufacturing Process of an Allogeneic Cellular Immunotherapy for Cancer Maintenance Treatment

Datum: 5 december

Tid: 11:40-12:15 CET







För mer information, vänligen kontakta

Erik Manting, vd

E-post: ir@mendus.com





Om Mendus AB (publ)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/





Om Vididencel

Vididencel är en imumunoterapi under utveckling som en underhållsbehandling av cancer, med målet att förbättra den sjukdomsfria överlevnaden efter första linjens behandling. Vididencel utvärderas för närvarande i en fas 2-monoterapistudie i akut myeloisk leukemi (AML) och i en säkerhets- och genomförbarhetsstudie i fas 1 i äggstockscancer. I december 2022 presenterade bolaget positiva resultat från ADVANCE II-studien i AML på årsmötet för American Society of Hematology (ASH). Analysen visade vididencels potential att inducera varaktig återfallsfri överlevnad hos majoriteten av patienterna. Vididencel har erhållit särläkemedelsstatus i Europa och USA och Fast Track-status i USA för behandling av AML. Mendus har säkerställt tillverkningssamarbete med NorthX Biologics för storskalig produktion av vididencel.

Bilaga