Ændring i ledelsen hos BI Boligejendomme A/S

Lars Bo Bertram, formand for bestyrelsen i BI Boligejendomme A/S og næstformand for bestyrelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, stopper.

Fratrædelsen i BI Boligejendomme A/S forventes at ske i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling i april 2024, mens fratrædelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, sker ved udgangen af maj 2024.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til BI Management A/S på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S

Ole Mikkelsen

Direktør

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør