Genetec annonce une nouvelle version de Security Center

MONTRÉAL, 05 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui une nouvelle version de sa plateforme phare de sécurité unifiée, Security Center. En passant à une approche de livraison continue, cette version représente une nouvelle ère dans la façon dont les clients peuvent rester au fait des dernières fonctionnalités et mises à jour de la plateforme.



« Sur le marché en constante évolution de la sécurité, l’innovation doit être rapide. En adoptant un modèle de livraison continue, nous sommes en mesure d’apporter de nouvelles fonctionnalités et mises à jour de sécurité de manière plus régulière, avec moins de perturbations pour les clients, tout en conservant l’ampleur ambitieuse de notre stratégie d’innovation », déclare Christian Morin, vice-président de l'ingénierie produits et responsable en chef de la sécurité chez Genetec Inc.

La dernière version de Security Center apporte également de nombreuses nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles :

Amélioration des cartes

La dernière version de Security Center inclut de nouvelles améliorations des cartes, notamment un nouveau widget de carte pour les tableaux de bord et un meilleur zoom, offrant une expérience plus fluide aux opérateurs, en particulier dans les grands déploiements à l'échelle d'une ville ou sur plusieurs sites.

Avec le nouveau widget de carte, les opérateurs peuvent créer des mini-tâches de surveillance dans leur tableau de bord. Ils peuvent extraire des caméras (ou d’autres entités) des cartes pour les placer dans des tuiles vides, visionner la vidéo et rechercher rapidement les éléments qui les intéressent. La fonctionnalité de zoom améliorée permet désormais d'afficher ou de masquer des calques en fonction du niveau de zoom appliqué : les opérateurs ne voient que ce qui est important à leur degré de zoom, évitant ainsi toute confusion. Par exemple, en cas de zoom arrière, les portes et les zones d'intrusion peuvent être masquées, ce qui permet aux opérateurs de se concentrer sur les caméras et les unités RAPI en vue aérienne. Les éléments cachés réapparaîtront lorsque les opérateurs effectueront un zoom avant au niveau de chaque bâtiment.

Amélioration de l’authentification

Security Center s’enrichit également de nouvelles améliorations à la configuration des services d'authentification – notamment un nouvel assistant de configuration qui guide les utilisateurs tout au long du processus de paramétrage, une fenêtre de dépannage pour aider à détecter et à diagnostiquer les problèmes, ainsi qu’une fenêtre de test pour vérifier que tout fonctionne correctement avant de passer en production.

Ces améliorations contribuent à simplifier la configuration d’un système par ailleurs complexe et à réduire la part d’incertitude dans le processus, de sorte que les intégrateurs puissent mettre le système en place et le faire fonctionner plus rapidement.

Atteindre de nouveaux niveaux d’efficacité

Dans le cadre de son modèle de livraison continue, la dernière version de Security Center pose les bases de nouvelles fonctionnalités ambitieuses pour la plateforme, qui simplifieront considérablement la configuration, la gestion et l'audit des systèmes. Les clients qui cherchent à alléger leur charge de travail quotidienne en bénéficieront tout autant que ceux qui gèrent des installations vastes et complexes. Ces nouvelles fonctionnalités, qui seront introduites tout au long de l'année 2024, permettront de mettre en place des flux de travail avancés, permettant aux opérateurs de se concentrer sur les tâches qui requièrent leur attention.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/product-releases/security-center-5-12.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l’intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2023. Genetec, Genetec Security Center et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Contact Presse :

Amérique du Nord

Véronique Froment, HighRez

Veronique@highrezpr.com

Tél. : +1 603.537.9248

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5212c77-23fe-48b3-997f-8719fcd61717/fr