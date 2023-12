Red Cat Lançada na América Latina Dando Continuidade à Sua Expansão Global Entre os Aliados dos EUA

SAN JUAN, Porto Rico, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Red Cat Holdings, Inc. (Nasdaq: RCAT) (“Red Cat” ou a “Empresa”), uma empresa de tecnologia de drones que integra hardware e software robótico para operações militares, governamentais e comerciais, anuncia seu lançamento no mercado de defesa e segurança da América Latina, dando continuidade à sua expansão global entre aliados dos EUA. A empresa introduzirá seu drone Teal 2 na Expodefensa 2023, um importante evento de defesa e segurança a ser realizado em Bogotá, Colômbia, de 5 a 7 de dezembro de 2023. A Red Cat estará presente no estande D258 do USA Partnership Pavilion.



“A América Latina tem necessidades únicas de segurança e defesa, e acreditamos que nossa linha de produtos Teal 2 seja uma solução ideal para governos e empresas privadas, dada sua ampla gama de recursos e preço acessível”, disse Jeff Thompson, Fundador e CEO da Red Cat. “Nossas certificações do governo dos EUA são um recurso essencial para clientes em todo o mundo, pois destacam toda a eficácia, facilidade de uso e recursos de segurança que diferenciam nossos drones. Estamos prontos para participar da Expodefensa e levar nossa oferta para a região, onde ela possa ser usada para apoiar a segurança nas fronteiras, a polícia e a segurança pública, e as forças militares latino-americanas, entre outras.”

O Teal 2 é produzido pela subsidiária da Red Cat, a Teal Drones, com sede em Salt Lake City. É uma solução de drone portátil acessível que foi projetada para "Dominate the Night™” (Dominar a Noite). Além disso, o Teal 2 tem a melhor câmera de visão noturna da categoria, design totalmente modular, controle de vários veículos e recursos de inteligência artificial. O drone foi projetado para apoiar as operações militares dos EUA, organizações de segurança pública e agências do governo dos EUA em uma variedade de ambientes. Ele é certificado pela Blue UAS, ou seja, aprovado pelo Departamento de Defesa e aprovado pela FAA Remote ID.

Além disso, a Teal Drones está concorrendo no programa de reconhecimento de curto alcance do Exército dos EUA, desenvolvendo um novo protótipo de sistema de aeronaves pequenas não tripuladas (small unmanned aircraft system - sUAS). Os fornecedores vencedores serão selecionados para produzir um sUAS portátil para mochila para fornecer aos pelotões do Exército uma capacidade de vigilância e reconhecimento rapidamente implantável para obter conhecimento situacional além do próximo recurso de terreno.

A Expodefensa 2023 é um dos principais polos de Segurança e Defesa da América Latina, permitindo que expositores internacionais apresentem seus sistemas e produtos em resposta a uma crescente demanda regional. O objetivo do evento é ajudar governos e forças armadas a enfrentar seus desafios operacionais e de capacidade, ao mesmo tempo em que desempenham um papel na criação de uma América Latina mais segura. Este ano, a Expodefensa abordará especialmente as soluções que ajudam os países latino-americanos a garantir a segurança dos seus recursos e cidadãos.

Para mais informações sobre a Expodefensa 2023, visite o website.

Sobre a Red Cat Holdings, Inc.

A Red Cat (Nasdaq: RCAT) é uma empresa de tecnologia de drones que integra hardware e software robótico para operações militares, governamentais e comerciais. As soluções da Red Cat são projetadas para “Dominate the Night™” (Dominar a Noite) e incluem o Teal 2, um pequeno sistema não tripulado que oferece a imagem térmica de mais alta resolução da sua classe. Saiba mais em www.redcatholdings.com.

