ESG : Esker obtient à nouveau la médaille de platine EcoVadis et se positionne parmi les leaders du classement EthiFinance

Lyon, le 05 décembre 2023 - Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, annonce avoir été à nouveau récompensée par EcoVadis pour ses engagements sur le plan Environnemental, Social et de Gouvernance en décrochant le plus haut niveau de distinction : la médaille de Platine. Elle affiche d'ailleurs un score en progression de 7 points par rapport à 2022 en raison d'améliorations sensibles sur les volets social et éthique. Cette reconnaissance la place dans le top 1 % des entreprises évaluées, tous secteurs confondus. L’entreprise se classe également parmi les leaders du classement EthiFinance ESG Ratings avec un score de 75/100. Ces résultats en nette progression par rapport à 2022, démontrent que l'ambitieuse feuille de route ESG de la société continue de s'exécuter avec succès.



La dimension ESG a toujours été une composante essentielle de la stratégie et de la culture du groupe en France comme à l’international.

“Les distinctions des agences EcoVadis et EthiFinance couronnent deux décennies d’efforts continus pour établir un modèle économique plus durable et plus résilient. Pour y parvenir, nous avons mis en place une feuille de route précise dans laquelle nous nous engageons à redoubler d’efforts pour atteindre nos objectifs articulés autour des 4 axes suivants : agir de manière éthique et responsable, développer la confiance des clients, valoriser le capital humain et contribuer à la protection de la planète. Notre réussite et la réduction de notre impact environnemental reposent sur la pleine implication de nos équipes et de toutes nos parties prenantes, conditions préalables d’une croissance vertueuse sur le long terme.” Explique Jean-Michel Bérard, Président-Fondateur d'Esker

Évaluée depuis de nombreuses années par EcoVadis, l’une des principales références mondiales en matière d’évaluation ESG, Esker s’est vu à nouveau décerner la plus haute distinction : la médaille de Platine. Elle affiche un score de 81/100 et améliore significativement son score sur les volets social et éthique (+10 points). Du côté d’EthiFinance qui évalue les entreprises selon un référentiel de 140 critères répartis sur 4 piliers, Esker obtient la note de 75/100, en hausse de 8 points par rapport à 2022. Elle se distingue par une nette amélioration de 30 points sur le volet environnemental et de 9 points sur le volet social.

“Cette nouvelle médaille platine Ecovadis et cette progression notable sur les volets social et éthique saluent un travail de longue haleine porté par la Direction, les services Ressources humaines, mais surtout par les Eskeriens et les Eskeriennes eux-mêmes, très investis pour proposer des idées et pour participer à leur réalisation concrète. En somme, un bel accomplissement d’équipe aligné avec nos valeurs !.” Affirme Aurélie Guimera, Directrice des Ressources Humaines Groupe.

C’est donc sur le volet social, qu’Esker se distingue cette année, grâce à des engagements de longue date aussi bien en interne, pour le bien-être de ses salariés, qu’en externe, via des synergies avec des acteurs du tissu éducatif et associatif. Consciente de l’importance de proposer un environnement de travail positif où l’on se sente soi-même, plusieurs actions de sensibilisation en faveur de la Diversité et de l’Inclusion sont menées au sein du groupe Esker (formations, animations, groupes de travail...). La question "Je me sens accepté(e) tel(le) que je suis au sein d'Esker" est d'ailleurs celle qui a obtenu la meilleure note dans le baromètre RH de 2023. Plus de 91 % des Eskeriens et Eskeriennes ont déclaré être satisfaits de travailler chez Esker en 2023 et recommandent Esker comme une entreprise où il fait bon travailler.



En tant qu’éditeur de logiciels, Esker a à coeur de s’engager pour la féminisation des métiers du numérique. Esker se distingue déjà en comptant 32 % de femmes managers pour 31 % de femmes dans l’effectif total. La société vise un objectif de 34 % de femmes parmi ses effectifs à horizon 2027. L’entreprise mène également plusieurs initiatives pour sensibiliser les jeunes filles aux opportunités du numérique en intervenant régulièrement dans les collèges et lycées et en s’engageant avec l’association LDigital pour renforcer l’impact de ses actions.



Son engagement en faveur de l’innovation et de la découverte des métiers du numérique se retrouve dans sa politique de mécénat pour l’éducation, en tant que partenaire pionnier de l’Ecole 42 Lyon, et co-créateur d’une chaire de Recherche pour l’Intelligence Artificielle à l’INSEEC. En soutenant plusieurs écoles de la région et en encourageant les échanges entre les étudiants et ses collaborateurs, Esker participe au développement et à l’insertion des futurs diplômés, notamment via le recrutement de stagiaires et d’alternants, dont le nombre a plus que doublé en France entre 2020 et 2022. Sur le volet environnemental, Esker établit proactivement son bilan carbone pour l’ensemble des entités du Groupe, mesurant ainsi l'ensemble de ses émissions directes et indirectes (scopes 1, 2 et 3). Esker vient également de renouveler sa certification ISO 14001 (Système de management environnemental) pour ses bureaux de Villeurbanne et son usine à Décines. Concernant l’impact écologique du numérique, Esker s’efforce de prolonger autant que possible la durée de vie de son parc informatique et des téléphones mobiles de la société grâce à un service de maintenance interne, le service après-vente de ses fournisseurs, et le rachat de matériels par les salariés contre un don à une association de leur choix. L’entreprise s’est notamment engagée, dans le cadre de sa feuille de route ESG, à prolonger de 6 mois la durée de vie de son matériel informatique d'ici 2027, pour toutes les filiales du Groupe.



Enfin, en matière de gouvernance d’entreprise, Esker considère l’éthique des affaires comme une exigence absolue. C’est pourquoi la mise en place d’un code éthique et la formation de l’ensemble des collaborateurs à la lutte anti-corruption sont les principales priorités du Groupe.



Pour en savoir plus sur la démarche ESG d’Esker, consulter la page www.esker.fr/esg



À propos d’EcoVadis

EcoVadis, entreprise à mission, opère une plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances RSE utilisée par plus de 100 000 entreprises de toutes tailles dans 175 pays. Les entreprises privées ou publiques, les institutions financières et d’autres organisations dans le monde s’appuient sur la plateforme EcoVadis pour collaborer avec leurs partenaires à l’amélioration des pratiques environnementales, sociales et éthiques des chaînes d’approvisionnement. Soutenue par une puissante plateforme technologique, la notation EcoVadis est vérifiée par une équipe d'experts internationaux et est adaptée à plus de 200 catégories industrielles sur la base de 21 indicateurs répondant aux standards internationaux allant de la prévention du travail forcé aux émissions de Co2. AXA, Auchan, Johnson & Johnson, L’Oréal, Michelin, Orange, Sanofi ou encore Unilever font partie des sociétés qui travaillent avec EcoVadis pour favoriser la résilience, la croissance durable et l’impact positif. À propos d’EthiFinance EthiFinance est un groupe européen de notation, de recherche et de conseil innovant, au service de la finance et du développement durables. Le Groupe apporte des solutions aux investisseurs, aux entreprises et organisations pour répondre aux enjeux des financements et des transformations environnementales et sociétales. Créé en 2017, le Groupe est issu de la fusion entre Spread Research (agence de notation et recherche indépendante) et EthiFinance (notation ESG et conseil ESG) fondées en 2004. EthiFinance offre ses services à un portefeuille de clients internationaux de premier plan sous les marques Spread Research (recherche crédit indépendante), EthiFinance Ratings (agence de notation financière), EthiFinance Analytics (Risk Modelling) et EthiFinance (agence de notation et de conseil extra-financiers).



À propos d’Esker



Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.



Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs. ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 dont plus des 2/3 à l’international.



Pièce jointe