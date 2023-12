Crakmedia : Leader en croissance au Québec

QUÉBEC, 07 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le magazine L’Actualité publiait le 29 novembre dernier, son classement annuel des entreprises québécoises affichant la plus grande croissance. Crakmedia se mérite une place parmi le top 50 pour la deuxième année consécutive avec une croissance de ses revenus de 133 % sur 3 ans.



Le classement Leaders de la croissance est un palmarès basé sur les revenus bruts d’une entreprise dans les trois années complètes précédentes, tels que déclarés dans le cadre du classement Canada’s Top Growing Companies. Crakmedia s’y était mérité une place plus tôt cet automne.

Il n’y a pas que les revenus de Crakmedia qui croissent à un rythme effréné, l’entreprise agrandit également son équipe de plus de 190 employés répartis dans ses deux bureaux de Saint-Roch, à Québec, et du Plateau Mont-Royal, à Montréal. Ils étaient 174 en juin dernier et Geneviève Émond, directrice des ressources humaines elle-même entrée en poste en septembre dernier, entend bien atteindre le 200 pour le Nouvel An:

“La croissance de nos activités justifie cette période d’embauche intensive que nous vivons. Nous avons appuyé sur l’accélérateur en matière d’intelligence artificielle appliquée au marketing numérique et nous développons beaucoup notre expertise du marketing d’influence. Cela nécessite d’aller chercher de nouvelles expertises, créer de toutes nouvelles équipes et réorganiser les équipes en place.”

Crakmedia est en recrutement pour plusieurs postes actuellement afin de répondre à sa croissance: analyste financier, chargé·e de comptes en expérience client, chargé·e de comptes influenceurs, développeur Python et spécialiste en médias sociaux. Pour plus de détails sur les postes disponibles, visitez le : crakmedia.com/carrieres/

À propos de Crakmedia

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Ses domaines d’activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l’analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l’optimisation pour les moteurs de recherche, l’achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d’informations : crakmedia.com

RELATIONS DE PRESSE

Caroline Perron

cperron@crakmedia.com

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5381c4d-aa26-4a7e-ab1b-01e1c0380ce4/fr