Le réseau ouvert de consignes colis Quadient choisi comme partenaire de l’expansion du réseau UPS Access Point au Royaume-Uni

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et un opérateur majeur de consignes colis automatiques dans le monde, est heureux de partager qu'UPS, a sélectionné son réseau ouvert de consignes colis Parcel Pending by Quadient parmi ses partenaires pour l'expansion du réseau UPS Access Point® à travers le Royaume-Uni. Le grand acteur mondial de la livraison de colis a récemment annoncé qu'il ouvrirait des sites de livraison supplémentaires à temps pour le pic des fêtes de fin d'année.



L'expansion du réseau UPS Access Point s'inscrit dans le plan global de réduction des émissions de carbone du transporteur. En adoptant le réseau ouvert de Quadient parmi d’autres partenaires de livraison hors domicile, UPS propose à ses clients un service plus efficace, plus proche de leurs lieux de vie et de travail, réduisant le nombre de passages pour une même livraison. Les consignes offrent une alternative sécurisée, permettant aux clients de choisir le site le plus proche, 24/7, pour récupérer leurs colis sans devoir être à leur domicile, ou déposer leurs retours à leur convenance. En regroupant les livraisons et retours sur un même point, UPS limite les trajets et optimise les tournées de ses chauffeurs.

UPS est le quatrième transporteur à adopter le réseau ouvert de Quadient au Royaume-Uni, déjà déployé dans des centaines de sites à travers le pays, dont les stations-service de , ainsi que les parkings de la chaîne APCOA. S'appuyant sur une technologie avancée de suivi et traçabilité basée sur le cloud, Quadient offre une solution modulaire et sécurisée qui peut être placée dans de nombreux types de site, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, dans de multiples configurations, garantissant que les colis ne puissent être endommagés ou volés.

Quadient établit rapidement des partenariats stratégiques afin d'obtenir des emplacements de choix pour accélérer l'expansion de son réseau ouvert au Royaume-Uni. Exploitant déjà plus de 19 500 emplacements dans le monde, Quadient offre une proposition de valeur unique qui s’appuie sur le succès de ses réseaux ouverts au Royaume-Uni, au Japon et en France, accessibles aux transporteurs, aux commerçants et aux entreprises.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

