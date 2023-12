MacGregorille merkittävä RoRo-laitteistotilaus neljään Höegh Autolinersin ajoneuvonkuljetusalukseen

CARGOTEC CORPORATION, LEHDISTÖTIEDOTE, 8.12.2023 KLO 10:00

Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut tilauksen kattavan RoRo-laitteiston toimittamisesta neljään Höegh Autolinersin monipolttoaine- ja nollapäästövalmiiseen Aurora-luokan autoja ja raskaita ajoneuvoja kuljettavaan PCTC-alukseen. Tämä laajentaa Höegh Autolinersin Aurora-luokan uudisrakennusohjelman 12 alukseen, jotka rakennetaan China Merchant Heavy Industries (Jiangsu) Co., Ltd -telakalla.

Tämä merkittävä tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2023 neljännen neljänneksen saatuihin tilauksiin, ja alukset toimitetaan vuoden 2026 toisen neljänneksen ja vuoden 2027 ensimmäisen vuosipuoliskon välillä.

Aurora-luokka tulee olemaan PCTC-alusten tulevaisuuden suunta. Aurora-luokan alukset pystyvät kuljettamaan jopa 9 100 autoa ja ovat maailman suurimpia ja ympäristöystävällisimpiä ajoneuvonkuljetusaluksia. Niihin tulee DNV:n luokituksen mukainen valmius ammoniakin ja metanolin käyttöön polttoaineina. MacGregorin toimitukseen sisältyvät suurten peräramppien ja -ovien, sivuramppien ja -ovien, sisäisten ramppijärjestelmien sekä nostettavien autokansien suunnittelu, toimitus ja asennuksen tuki kaikkiin neljään alukseen.

"Höegh Autoliners on sitoutunut rakentamaan kestävää tulevaisuutta, ja olemme iloisia siitä, että he ovat päättäneet jatkaa yhteistyötä kanssamme kohti turvallisempaa, tehokkaampaa ja ekotehokkaampaa merenkulkua", sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions, MacGregor.

"Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön jatkamisesta MacGregorin kanssa. Aurora-uudisrakennusohjelmamme on merkittävä askel kohti nettonollapäästötavoitettamme vuoteen 2040 mennessä. MacGregorin johtavan teknologian ja osaamisen avulla varmistamme, että Aurora-alukset rakennetaan korkeimpien standardien mukaisesti. Haluamme olla merenkulun ympäristöystävällinen toimija ja olemme sitoutuneet rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta", sanoo Andreas Enger, CEO, Höegh Autoliners.

