Rovio Entertainment Oyj: Rovion taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2024

Rovio Entertainment Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2024 seuraavasti:

- Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2023 torstaina 14.3.2024

- Puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuulta 2024 perjantaina 9.8.2024

Rovion varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 19.4.2024.

Vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen ja muiden taloudellisten raporttien julkaiseminen on riippuvainen Rovion osakkeiden pörssilistalta poistamisen ajankohdasta. Kyseiset raportit julkaistaan vain, jos siihen on lainsäädännöllinen vaatimus. Myös taloudellisen raportoinnin aikataulu ja suunniteltu yhtiökokouspäivä voivat muuttua Rovion osakkeiden pörssilistalta poistamisen vuoksi.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

René Lindell, talousjohtaja

RovioIR@rovio.com

040 730 3442 (sijoittajasuhdepuhelin)