Selskabsmeddelelse Nr. 9/2023

København, 8. december 2023





Uddybning af dagsorden til Ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S





Som oplyst i selskabsmeddelelsen nr. 8/2023 er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 14. december 2023 kl 10:00 med henblik på at vælge nye medlemmer til bestyrelsen.

Selskabet har nu modtaget navnene på de kandidater der opstiller.

Vedlagt følger en opdateret dagsorden og fuldstændige forslag:

Valg af bestyrelse Beslutning om valg af bestyrelsen Valg af medlemmer til bestyrelsen. Genvalg af Rolf Jan Lynge Olsen til bestyrelsen Valg af Morten Schwartz Nielsen til bestyrelsen Valg af Staffan Pär Gunnar Lindgren til bestyrelsen

Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Uddybning af dagsordenen.

Ad. punkt 1a. Beslutning om valg af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller til valg af ny bestyrelse.

Ad. punkt 1b. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ad. a. Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende bestyrelsesmedlem Rolf Jan Lynge Olsen

Ad. b. Bestyrelsen foreslår valg af, tidligere bestyrelsesmedlem i Conferize, Morten Schwartz Nielsen

Ad. c. Bestyrelsen foreslår valg af Staffan Pär Gunnar Lindgren.

De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet nedenfor samt på conferize.com/investor.

Morten Schwartz Nielsen

Født 1976. cand.jur fra Københavns Universitet. Partner, advokat i Lund Elmer Sandager siden 2007. Møderet for Højesteret.

Praktiserende advokat med rådgivning af erhvervsvirksomheder, og er højt specialiseret indenfor finansieringsret – herunder særligt leasing. Har bidraget til forretningsudvikling og skalering af flere abonnementsbaserede forretningsmodeller, herunder inden for IT-branchen.

Efteruddannelse i form af Diploma in Business Excellency fra Columbia University og CBS, Negotiation courses fra Harvard University og bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme, Scandinavian Executive Institute.

Aktivt bestyrelsesmedlem i Lund Elmer Sandager Advokatfirma, Motorpower ApS, Lindhardt A/S, Moneytor ApS, Thaysen & Co A/S, Boris Holding ApS, Strømselskabet ApS, CapGain A/S, Botech Bolig- og Erhvervsteknik ApS og Folmers Invest A/S.

Morten har tidligere været i bestyrelsen i Conferize frem til og med marts 2023.

Staffan Pär Gunnar Lindgren

Født 1964. Svensk statsborger. Økonom fra Mittuniversitetet Sundsvall/Härnösand. Erfaring: Ledende beføjelsesindehaver inden for spilindustrien med over 20 års operativ erfaring. Tidligere stifter og administrerende direktør for spilteknologileverandøren NYX Interactive AB, en del af NYX Gaming Group, der blev noteret på Toronto Stock Exchange i 2014 og senere solgt til det amerikanske Scientific Games i 2018. Omfattende erfaring fra offentlige miljøer. Aktuelle opgaver:

Direktør i C Ventures AB, C Ventures Fund i AB

Bestyrelsesformand i Peerless AB. Bestyrelsesmedlem i Norventures AB, Nexium Aktiebolag, QP Group AB, XYN Holding AB, Epic media Sweden AB, C Ventures AB, LBW Management AB, C Ventures Fund I AB, Peerless AB. Suppleant i Strömmerprodukter AB, GB Dividend 2 AB.

Nuværende medlemmer Laura Lindahl, Theis Bagh Jørgensen og Mikkel Esbjerg genopstiller ikke.

Bestyrelsen forventer at konstituere sig selv med Rolf Jan Lynge Olsen som fremtidig formand.

Ad. Punkt 2. Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde og registrere det vedtagne samt foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

