Coop Pank AS 2023. aasta novembri tulemused

Coop Panga 2023. aasta novembrikuu majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas novembris 2600 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 1400 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 180 300-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 80 800-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 25%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas novembris 18 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,78 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 3 miljonit ja eraklientide hoiused kasvasid 5 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 10 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 22%.

Panga laenuportfell püsis novembris samal tasemel, kui see oli oktoobris ja ulatus kuu lõpu seisuga 1,50 miljardi euroni. Ärilaenud kahanesid 8 miljonit eurot, kodulaenud kasvasid 5 miljonit eurot, liising kasvas 3 miljonit eurot ja tarbimisfinantseerimise portfell püsis novembris samal tasemel kui see oli oktoobris. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 19%.

Novembris tehti laenude allahindluseid 0,2 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta üheteistkümne esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 63% ja tegevuskulud 29%.

Pank teenis novembris 3,4 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta üheteistkümne esimese kuuga on pank teeninud kokku 38 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 105% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

„Novembris tegi Coop Panga hoiuste portfell taas korraliku kasvu, suurendes kuuga 18 miljonit eurot ja aastaga 22%. Näeme, et hoiuste intressid on oma tipu saavutanud ja pikemate tähtaegadega hoiuste intressid liiguvad juba langustrendis. Ka rahaturgudel laiemalt on näha, et nii erinevad intressimäärad kui ka väärtpaberid odavnevad, sest turg ootab, et Euroopa Keskpank asuks majanduse elavdamiseks oma intresse langetama.

Selle tulemusena on lõpuks langustrendi pöördunud ka euribor, millest võidavad nii eraisikutest kui ka ettevõtjatest laenuvõtjad. Novembris kasvasid kiireimas tempos kodulaenu ja liisingu portfell, kuid ärilaenude tagasimaksete tõttu, püsis laenuportfell samal tasemel kui see oli möödunud kuul. Kinnisvaraarenduslaenude tagasimaksed on aasta lõpus tavapärane trend, mida tänavu on võimendanud järgmisest aastast rakenduv käibemaksu tõus. See motiveerib koduotsijaid uusarendusi ostma just tänavu, et mitte järgmisel aastal 2% kallimat hinda maksta. Kuna mitmed elamuarendused valmivad järjest ja korterite müük läheb hästi, võimaldab see arendajatel ka laene tagastada. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 19% ja portfelli kvaliteet püsib hea.

Novembris teenis Coop Pank 3,4 miljonit eurot puhaskasumit, omakapitali tootlus oli 22,3% ja kulu-tulu suhe 45%.“

Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 180 300 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

