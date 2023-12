Nasdaq Copenhagen

Date 11.12.2023

Share buy-back programme - week 49

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 311,300 986.63 307,137,120 4 December 2023 3,800 942.70 3,582,260 5 December 2023 3,400 937.92 3,188,928 6 December 2023 3,600 936.49 3,371,364 7 December 2023 3,500 935.52 3,274,320 8 December 2023 3,200 932.73 2,984,736 Total under the share buy-back programme 328,800 984.00 323,538,728 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 721,110 982.56 708,537,250

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

721,110 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.6 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 13 944 XCSE 20231204 9:02:05.190000 13 943,5 XCSE 20231204 9:08:32.484000 12 943,5 XCSE 20231204 9:08:32.484000 44 944 XCSE 20231204 9:08:32.484000 14 947 XCSE 20231204 9:21:02.549000 12 947 XCSE 20231204 9:21:02.549000 24 947,5 XCSE 20231204 9:21:02.557000 12 947,5 XCSE 20231204 9:21:02.562000 23 947,5 XCSE 20231204 9:21:03.515000 26 947 XCSE 20231204 9:22:23.142000 25 947 XCSE 20231204 9:22:23.181000 13 947 XCSE 20231204 9:22:23.441000 2 947 XCSE 20231204 9:22:23.441000 10 947 XCSE 20231204 9:22:23.441000 63 949,5 XCSE 20231204 9:43:02.001000 70 949,5 XCSE 20231204 9:43:02.001000 37 949,5 XCSE 20231204 9:43:09.687000 13 949 XCSE 20231204 9:44:52.749000 1 947,5 XCSE 20231204 9:46:34.249000 12 947,5 XCSE 20231204 9:46:34.249000 25 948 XCSE 20231204 9:57:00.365000 9 947,5 XCSE 20231204 9:57:13.418000 9 947,5 XCSE 20231204 9:57:13.418000 5 947,5 XCSE 20231204 9:57:13.418000 2 947,5 XCSE 20231204 9:57:13.418000 13 946,5 XCSE 20231204 9:59:10.878000 14 946,5 XCSE 20231204 10:00:26.742000 6 946 XCSE 20231204 10:01:29.543000 7 946 XCSE 20231204 10:01:29.543000 13 945,5 XCSE 20231204 10:06:20.425000 9 945 XCSE 20231204 10:06:23.869000 13 944,5 XCSE 20231204 10:07:25.794000 13 944 XCSE 20231204 10:08:08.399000 6 943,5 XCSE 20231204 10:09:05.773000 7 943,5 XCSE 20231204 10:09:05.773000 13 942,5 XCSE 20231204 10:13:40.210000 13 942,5 XCSE 20231204 10:13:40.210000 6 943,5 XCSE 20231204 10:24:39.608000 19 943,5 XCSE 20231204 10:24:39.608000 12 943,5 XCSE 20231204 10:24:39.609000 26 942,5 XCSE 20231204 10:25:37.628000 13 942,5 XCSE 20231204 10:39:48.473000 9 942,5 XCSE 20231204 10:39:48.473000 4 942,5 XCSE 20231204 10:42:03.438000 13 942,5 XCSE 20231204 10:42:03.438000 26 943 XCSE 20231204 10:43:57.462000 26 943 XCSE 20231204 10:43:57.469000 26 941,5 XCSE 20231204 10:43:57.556000 26 941,5 XCSE 20231204 10:44:52.417000 13 940,5 XCSE 20231204 10:48:05.383000 13 940,5 XCSE 20231204 10:48:05.383000 13 943 XCSE 20231204 10:51:52.744000 13 942,5 XCSE 20231204 11:04:47.567000 28 942,5 XCSE 20231204 11:04:47.568000 13 942 XCSE 20231204 11:05:24.042000 13 942 XCSE 20231204 11:12:36.035000 12 942 XCSE 20231204 11:12:36.035000 9 943 XCSE 20231204 11:21:59.904000 16 943 XCSE 20231204 11:21:59.908000 9 943 XCSE 20231204 11:21:59.908000 40 944 XCSE 20231204 11:22:28.655000 26 943,5 XCSE 20231204 11:25:49.228000 25 943 XCSE 20231204 11:27:03.409000 2 942 XCSE 20231204 11:30:48.271000 25 942 XCSE 20231204 11:32:51.614000 10 942,5 XCSE 20231204 11:39:44.125000 3 942,5 XCSE 20231204 11:44:38.697000 8 942,5 XCSE 20231204 11:44:38.697000 2 942,5 XCSE 20231204 11:44:38.697000 25 942,5 XCSE 20231204 11:44:38.705000 6 943,5 XCSE 20231204 11:47:06.752000 13 942,5 XCSE 20231204 11:49:51.118000 13 942,5 XCSE 20231204 11:49:51.118000 14 942,5 XCSE 20231204 12:01:43.695000 12 943,5 XCSE 20231204 12:10:57.001000 35 943,5 XCSE 20231204 12:10:57.001000 1 942,5 XCSE 20231204 12:30:05.136000 6 942,5 XCSE 20231204 12:40:51.153000 49 944 XCSE 20231204 12:42:22.943000 45 944 XCSE 20231204 12:42:22.943000 25 943 XCSE 20231204 12:43:34.037000 60 943 XCSE 20231204 12:43:34.038000 36 943,5 XCSE 20231204 12:43:34.038000 6 942,5 XCSE 20231204 12:43:43.081000 13 942,5 XCSE 20231204 12:51:14.984000 1 942,5 XCSE 20231204 12:51:14.984000 1 942,5 XCSE 20231204 12:56:55.148000 10 942,5 XCSE 20231204 12:58:31.947000 3 942,5 XCSE 20231204 13:02:52.822000 11 942,5 XCSE 20231204 13:02:52.822000 12 943 XCSE 20231204 13:03:06.408000 12 943 XCSE 20231204 13:03:37.408000 6 943 XCSE 20231204 13:04:15.408000 12 943 XCSE 20231204 13:05:00.409000 13 942,5 XCSE 20231204 13:06:33.005000 4 941,5 XCSE 20231204 13:06:40.230000 9 941,5 XCSE 20231204 13:11:01.928000 4 941,5 XCSE 20231204 13:11:01.928000 14 941,5 XCSE 20231204 13:12:40.396000 13 941 XCSE 20231204 13:16:11.216000 33 942 XCSE 20231204 13:20:35.168000 4 942 XCSE 20231204 13:20:35.168000 60 942 XCSE 20231204 13:24:29.607000 18 942 XCSE 20231204 13:24:29.646000 4 941 XCSE 20231204 13:30:20.428000 13 941,5 XCSE 20231204 13:39:51.872000 8 941,5 XCSE 20231204 13:39:51.872000 4 941,5 XCSE 20231204 13:40:02.263000 4 941,5 XCSE 20231204 13:40:02.263000 13 941,5 XCSE 20231204 13:42:29.718000 33 941,5 XCSE 20231204 13:48:58.000000 22 941,5 XCSE 20231204 13:48:58.004000 1 942 XCSE 20231204 13:48:58.049000 24 942 XCSE 20231204 13:48:58.049000 4 942 XCSE 20231204 13:48:58.049000 73 942 XCSE 20231204 13:48:58.049000 19 942 XCSE 20231204 13:48:58.049000 13 941 XCSE 20231204 13:54:02.477000 13 940,5 XCSE 20231204 14:01:02.612000 13 940,5 XCSE 20231204 14:01:02.612000 13 940,5 XCSE 20231204 14:10:17.777000 13 940,5 XCSE 20231204 14:10:17.820000 25 942 XCSE 20231204 14:11:34.039000 70 942 XCSE 20231204 14:11:34.039000 39 941 XCSE 20231204 14:14:50.973000 13 941 XCSE 20231204 14:14:50.973000 53 942 XCSE 20231204 14:16:03.155000 23 942,5 XCSE 20231204 14:22:28.044000 8 942,5 XCSE 20231204 14:22:28.044000 25 942 XCSE 20231204 14:22:28.051000 25 941,5 XCSE 20231204 14:22:34.117000 1 941 XCSE 20231204 14:26:34.693000 13 942 XCSE 20231204 14:31:10.567000 13 941 XCSE 20231204 14:38:48.785000 4 941 XCSE 20231204 14:38:48.785000 27 943 XCSE 20231204 14:39:58.760000 13 943 XCSE 20231204 14:39:58.760000 13 943 XCSE 20231204 14:40:33.790000 23 943 XCSE 20231204 14:40:33.790000 38 943 XCSE 20231204 14:44:08.107000 24 943 XCSE 20231204 14:44:08.107000 38 943 XCSE 20231204 14:50:33.377000 13 943 XCSE 20231204 14:53:14.308000 13 943 XCSE 20231204 14:56:18.728000 15 943 XCSE 20231204 14:58:16.988000 12 943 XCSE 20231204 14:58:32.409000 12 942 XCSE 20231204 15:00:56.408000 1 942 XCSE 20231204 15:03:30.409000 12 942 XCSE 20231204 15:03:30.409000 12 942 XCSE 20231204 15:03:30.409000 13 942 XCSE 20231204 15:03:46.431000 26 942 XCSE 20231204 15:11:37.935000 12 942 XCSE 20231204 15:11:37.935000 27 941,5 XCSE 20231204 15:16:21.278000 13 942,5 XCSE 20231204 15:19:31.646000 22 942,5 XCSE 20231204 15:19:31.646000 12 942,5 XCSE 20231204 15:19:31.646000 4 942,5 XCSE 20231204 15:19:31.646000 12 942,5 XCSE 20231204 15:20:31.409000 25 942 XCSE 20231204 15:21:43.531000 26 941,5 XCSE 20231204 15:21:43.610000 26 941 XCSE 20231204 15:21:52.528000 26 941 XCSE 20231204 15:21:52.560000 12 941,5 XCSE 20231204 15:25:00.411000 13 940,5 XCSE 20231204 15:25:13.389000 13 940,5 XCSE 20231204 15:25:13.389000 25 940 XCSE 20231204 15:25:37.110000 13 941,5 XCSE 20231204 15:29:06.430000 26 941,5 XCSE 20231204 15:29:48.019000 30 942 XCSE 20231204 15:30:29.550000 8 942 XCSE 20231204 15:30:29.550000 5 941,5 XCSE 20231204 15:31:09.136000 20 941,5 XCSE 20231204 15:31:09.136000 1 941,5 XCSE 20231204 15:31:09.136000 25 941 XCSE 20231204 15:34:30.215000 13 941 XCSE 20231204 15:37:37.941000 14 940,5 XCSE 20231204 15:41:51.651000 13 940,5 XCSE 20231204 15:41:51.651000 11 940,5 XCSE 20231204 15:41:51.651000 2 940,5 XCSE 20231204 15:41:51.653000 37 940,5 XCSE 20231204 15:41:51.653000 12 942 XCSE 20231204 15:52:30.333000 11 942 XCSE 20231204 15:52:30.339000 26 942,5 XCSE 20231204 15:56:34.113000 12 942 XCSE 20231204 15:57:43.410000 13 942 XCSE 20231204 15:57:43.410000 12 942 XCSE 20231204 15:57:43.410000 25 941,5 XCSE 20231204 15:58:47.410000 10 940,5 XCSE 20231204 16:02:44.060194 575 940,5 XCSE 20231204 16:02:44.060194 14 936 XCSE 20231205 9:01:26.364000 13 938 XCSE 20231205 9:04:00.545000 6 937,5 XCSE 20231205 9:04:27.164000 13 937 XCSE 20231205 9:07:55.980000 4 935 XCSE 20231205 9:09:15.200000 21 938 XCSE 20231205 9:21:08.875000 27 937 XCSE 20231205 9:21:35.112000 5 937,5 XCSE 20231205 9:29:46.006000 76 937,5 XCSE 20231205 9:29:46.006000 13 936 XCSE 20231205 9:30:01.493000 12 935 XCSE 20231205 9:30:25.204000 1 935 XCSE 20231205 9:30:25.204000 4 933,5 XCSE 20231205 9:33:29.675000 5 933,5 XCSE 20231205 9:34:17.217000 4 933,5 XCSE 20231205 9:34:26.044000 41 935 XCSE 20231205 9:35:10.809000 13 935 XCSE 20231205 9:40:42.634000 12 935 XCSE 20231205 9:40:42.634000 10 934 XCSE 20231205 9:41:05.421000 10 934 XCSE 20231205 9:44:15.999000 6 934 XCSE 20231205 9:44:35.768000 10 934 XCSE 20231205 9:44:35.768000 25 936,5 XCSE 20231205 9:52:17.443000 1 936,5 XCSE 20231205 9:53:16.459000 7 936,5 XCSE 20231205 9:53:16.459000 5 936,5 XCSE 20231205 9:53:16.459000 13 936,5 XCSE 20231205 9:53:16.459000 26 936,5 XCSE 20231205 9:58:48.221000 13 937 XCSE 20231205 10:04:03.454000 13 937,5 XCSE 20231205 10:15:15.012000 13 938 XCSE 20231205 10:16:53.804000 13 938 XCSE 20231205 10:20:53.586000 13 937,5 XCSE 20231205 10:20:58.292000 13 937 XCSE 20231205 10:23:37.787000 10 937 XCSE 20231205 10:23:37.787000 2 937 XCSE 20231205 10:27:41.352000 6 937 XCSE 20231205 10:27:41.352000 25 938 XCSE 20231205 10:32:26.458000 26 937,5 XCSE 20231205 10:45:57.836000 12 937,5 XCSE 20231205 10:45:57.836000 4 937,5 XCSE 20231205 10:47:43.283000 4 938 XCSE 20231205 10:49:02.693000 23 938 XCSE 20231205 10:49:02.693000 26 938 XCSE 20231205 10:57:33.294000 13 938 XCSE 20231205 10:57:33.294000 38 938 XCSE 20231205 10:57:37.863000 14 938 XCSE 20231205 11:00:48.849000 13 938 XCSE 20231205 11:00:48.849000 14 938 XCSE 20231205 11:02:35.660000 13 938 XCSE 20231205 11:02:35.678000 5 937,5 XCSE 20231205 11:13:22.983000 26 936,5 XCSE 20231205 11:19:26.668000 13 936,5 XCSE 20231205 11:21:05.132000 13 936,5 XCSE 20231205 11:21:05.132000 13 936 XCSE 20231205 11:23:22.746000 12 936 XCSE 20231205 11:23:22.746000 13 935,5 XCSE 20231205 11:25:06.657000 13 935,5 XCSE 20231205 11:31:52.161000 13 935,5 XCSE 20231205 11:31:52.440000 13 935 XCSE 20231205 11:33:09.687000 13 935 XCSE 20231205 11:34:30.746000 78 936 XCSE 20231205 12:16:02.614000 77 934,5 XCSE 20231205 12:16:02.747000 26 934 XCSE 20231205 12:16:02.880000 14 934 XCSE 20231205 12:16:02.907000 30 936,5 XCSE 20231205 12:24:30.681000 10 936,5 XCSE 20231205 12:24:30.681000 4 936 XCSE 20231205 12:24:31.668000 5 936 XCSE 20231205 12:24:31.668000 4 936 XCSE 20231205 12:24:31.668000 13 935,5 XCSE 20231205 12:33:35.570000 13 935,5 XCSE 20231205 12:33:35.570000 13 934,5 XCSE 20231205 12:33:35.658000 33 935,5 XCSE 20231205 12:41:29.220000 13 935,5 XCSE 20231205 12:41:29.220000 6 935,5 XCSE 20231205 12:47:46.658000 7 935,5 XCSE 20231205 12:47:46.658000 13 935,5 XCSE 20231205 12:47:46.658000 13 935,5 XCSE 20231205 12:47:46.658000 13 935 XCSE 20231205 12:48:59.810000 13 935,5 XCSE 20231205 12:56:51.262000 13 936,5 XCSE 20231205 13:15:35.484000 26 937 XCSE 20231205 13:18:02.509000 26 936 XCSE 20231205 13:18:07.019000 13 936 XCSE 20231205 13:30:35.069000 12 936 XCSE 20231205 13:30:35.069000 37 937 XCSE 20231205 13:37:26.678000 13 937 XCSE 20231205 13:53:03.776000 13 937 XCSE 20231205 13:53:03.776000 13 938 XCSE 20231205 14:00:17.791000 13 938 XCSE 20231205 14:00:17.791000 13 937,5 XCSE 20231205 14:02:31.491000 13 938 XCSE 20231205 14:23:59.661000 1 937,5 XCSE 20231205 14:33:24.678000 38 937,5 XCSE 20231205 14:40:40.406000 39 939,5 XCSE 20231205 14:44:18.788000 13 939 XCSE 20231205 14:44:25.944000 9 938,5 XCSE 20231205 14:44:26.075000 10 938 XCSE 20231205 14:45:09.254205 490 938 XCSE 20231205 14:45:09.254205 10 939 XCSE 20231205 14:51:29.688201 590 939 XCSE 20231205 14:51:29.688201 13 941 XCSE 20231205 15:04:26.103000 8 941,5 XCSE 20231205 15:30:37.158000 12 941,5 XCSE 20231205 15:30:37.158000 22 941,5 XCSE 20231205 15:30:37.158000 37 941,5 XCSE 20231205 15:30:37.158000 34 941,5 XCSE 20231205 15:30:37.158000 13 941 XCSE 20231205 15:32:04.466000 12 941 XCSE 20231205 15:32:04.466000 9 940,5 XCSE 20231205 15:35:30.079000 4 940,5 XCSE 20231205 15:38:44.090000 7 940,5 XCSE 20231205 15:38:44.090000 2 940,5 XCSE 20231205 15:38:44.090000 16 940,5 XCSE 20231205 15:38:44.090000 13 940,5 XCSE 20231205 15:38:44.091000 13 940 XCSE 20231205 15:39:12.101000 25 940 XCSE 20231205 15:45:36.922000 27 939,5 XCSE 20231205 15:50:13.986000 13 939,5 XCSE 20231205 15:50:13.986000 14 938,5 XCSE 20231205 15:50:14.010000 12 939 XCSE 20231205 15:51:33.359000 1 939 XCSE 20231205 15:54:58.113000 5 939 XCSE 20231205 15:54:58.113000 7 939 XCSE 20231205 15:55:55.369000 6 939 XCSE 20231205 15:56:46.712000 6 939 XCSE 20231205 15:56:57.285000 6 939 XCSE 20231205 15:56:57.285000 7 939 XCSE 20231205 15:56:57.285000 6 939 XCSE 20231205 15:56:57.285000 10 939 XCSE 20231205 15:58:16.653000 3 939 XCSE 20231205 15:58:16.653000 13 940 XCSE 20231205 16:02:54.817000 13 940 XCSE 20231205 16:02:54.817000 13 939,5 XCSE 20231205 16:05:14.469000 12 939,5 XCSE 20231205 16:10:30.597000 12 939,5 XCSE 20231205 16:12:33.021000 12 939,5 XCSE 20231205 16:14:39.020000 25 939 XCSE 20231205 16:18:46.660000 4 939,5 XCSE 20231205 16:22:47.810000 22 939,5 XCSE 20231205 16:26:38.674000 6 939,5 XCSE 20231205 16:26:38.674000 39 940,5 XCSE 20231205 16:31:07.639000 26 939,5 XCSE 20231205 16:33:43.110000 13 938,5 XCSE 20231205 16:33:53.677000 10 939,5 XCSE 20231205 16:37:53.723000 28 939,5 XCSE 20231205 16:37:53.723000 3 939,5 XCSE 20231205 16:37:53.723000 12 939 XCSE 20231205 16:37:54.677000 1 939 XCSE 20231205 16:39:48.392000 12 939 XCSE 20231205 16:39:48.392000 13 939 XCSE 20231205 16:39:48.392000 13 939 XCSE 20231205 16:39:48.392000 67 940 XCSE 20231205 16:45:00.357940 13 945 XCSE 20231206 9:02:26.240000 13 943 XCSE 20231206 9:02:31.747000 13 943,5 XCSE 20231206 9:03:10.070000 13 942,5 XCSE 20231206 9:06:40.083000 13 940 XCSE 20231206 9:06:40.109000 3 942,5 XCSE 20231206 9:11:58.673000 24 945,5 XCSE 20231206 9:18:52.537000 13 946,5 XCSE 20231206 9:22:55.532000 25 946 XCSE 20231206 9:23:03.810000 26 945,5 XCSE 20231206 9:23:03.828000 26 945 XCSE 20231206 9:23:05.014000 13 944,5 XCSE 20231206 9:25:05.036000 12 944,5 XCSE 20231206 9:25:05.036000 25 944 XCSE 20231206 9:25:20.023000 16 948,5 XCSE 20231206 9:35:11.217000 13 946 XCSE 20231206 9:42:43.191000 12 946 XCSE 20231206 9:42:43.191000 25 945 XCSE 20231206 9:43:09.148000 25 945 XCSE 20231206 9:43:10.945000 27 944 XCSE 20231206 9:45:17.039000 25 942,5 XCSE 20231206 9:45:19.612000 13 942,5 XCSE 20231206 9:48:07.892000 13 942,5 XCSE 20231206 9:48:07.892000 14 943 XCSE 20231206 9:49:52.377000 13 942,5 XCSE 20231206 10:04:54.687000 12 942,5 XCSE 20231206 10:04:54.687000 26 941 XCSE 20231206 10:04:55.961000 4 941 XCSE 20231206 10:05:15.766000 40 940,5 XCSE 20231206 10:13:09.603000 13 940,5 XCSE 20231206 10:13:09.603000 39 940,5 XCSE 20231206 10:16:55.562000 12 940,5 XCSE 20231206 10:16:55.562000 26 939,5 XCSE 20231206 10:31:59.016000 13 939,5 XCSE 20231206 10:31:59.016000 24 939,5 XCSE 20231206 10:31:59.017000 25 938 XCSE 20231206 10:31:59.035000 12 938 XCSE 20231206 10:31:59.035000 25 937,5 XCSE 20231206 10:32:00.845000 14 937,5 XCSE 20231206 10:37:22.105000 13 937,5 XCSE 20231206 10:37:22.105000 14 937,5 XCSE 20231206 10:37:24.468000 11 937,5 XCSE 20231206 10:41:28.536000 2 937,5 XCSE 20231206 10:41:28.536000 11 937 XCSE 20231206 10:41:28.536000 9 935,5 XCSE 20231206 10:41:28.672000 13 936,5 XCSE 20231206 10:41:28.996000 14 936,5 XCSE 20231206 10:53:51.098000 13 936,5 XCSE 20231206 10:53:51.098000 25 935,5 XCSE 20231206 10:53:51.118000 37 935,5 XCSE 20231206 10:53:52.261000 12 936 XCSE 20231206 11:04:40.888000 40 938,5 XCSE 20231206 11:11:35.573000 39 937,5 XCSE 20231206 11:13:43.535000 26 937 XCSE 20231206 11:13:43.557000 2 936,5 XCSE 20231206 11:14:23.442000 24 936,5 XCSE 20231206 11:14:23.442000 2 936 XCSE 20231206 11:14:28.566000 24 936 XCSE 20231206 11:14:28.566000 13 935,5 XCSE 20231206 11:16:15.619000 13 935,5 XCSE 20231206 11:16:15.619000 13 935 XCSE 20231206 11:17:20.226000 13 935 XCSE 20231206 11:17:25.031000 13 935 XCSE 20231206 11:19:24.868000 14 933,5 XCSE 20231206 11:29:50.570000 13 933,5 XCSE 20231206 11:29:50.570000 13 933,5 XCSE 20231206 11:29:50.570000 13 933,5 XCSE 20231206 11:29:50.570000 13 933 XCSE 20231206 11:36:24.135000 13 933 XCSE 20231206 11:36:24.135000 25 932,5 XCSE 20231206 11:40:39.005000 12 932,5 XCSE 20231206 11:40:39.005000 12 932,5 XCSE 20231206 11:40:39.005000 13 932 XCSE 20231206 11:41:14.812000 13 931 XCSE 20231206 11:44:10.094000 13 930,5 XCSE 20231206 11:46:03.719000 12 930,5 XCSE 20231206 11:46:03.719000 2 931,5 XCSE 20231206 11:52:58.117000 11 931,5 XCSE 20231206 11:52:58.117000 4 931,5 XCSE 20231206 11:52:58.134000 7 931,5 XCSE 20231206 11:52:58.134000 2 931,5 XCSE 20231206 11:52:58.134000 21 931 XCSE 20231206 11:53:27.963803 129 931 XCSE 20231206 11:53:27.963825 13 930 XCSE 20231206 11:53:36.919000 17 932 XCSE 20231206 12:05:44.839000 13 932 XCSE 20231206 12:06:37.099000 21 933 XCSE 20231206 12:07:13.793000 24 935 XCSE 20231206 12:13:13.258000 12 935 XCSE 20231206 12:16:14.135000 12 935 XCSE 20231206 12:19:57.135000 25 933,5 XCSE 20231206 12:33:29.219000 12 933,5 XCSE 20231206 12:33:29.219000 37 933,5 XCSE 20231206 12:33:29.226000 13 933,5 XCSE 20231206 12:38:07.804000 12 933,5 XCSE 20231206 12:38:07.804000 13 933,5 XCSE 20231206 12:38:07.853000 14 933 XCSE 20231206 12:38:49.288000 13 932,5 XCSE 20231206 12:51:02.476000 27 932,5 XCSE 20231206 12:51:02.488000 50 932,5 XCSE 20231206 13:05:58.666000 27 934 XCSE 20231206 13:18:52.040000 6 934 XCSE 20231206 13:18:52.040000 45 934 XCSE 20231206 13:18:52.059000 26 934 XCSE 20231206 13:18:52.059000 23 934 XCSE 20231206 13:19:09.182000 3 934 XCSE 20231206 13:19:09.182000 25 933,5 XCSE 20231206 13:19:30.474000 2 933 XCSE 20231206 13:19:30.513000 13 932,5 XCSE 20231206 13:25:52.273000 13 932,5 XCSE 20231206 13:27:38.695000 12 932,5 XCSE 20231206 13:27:38.695000 12 932,5 XCSE 20231206 13:27:38.695000 26 932,5 XCSE 20231206 13:31:07.974000 6 933,5 XCSE 20231206 13:45:02.276000 2 933,5 XCSE 20231206 13:46:05.598000 16 933,5 XCSE 20231206 13:50:30.301000 32 935 XCSE 20231206 13:57:13.695000 40 934 XCSE 20231206 14:00:23.173000 12 934 XCSE 20231206 14:00:23.173000 37 934 XCSE 20231206 14:00:23.180000 13 932 XCSE 20231206 14:01:00.384000 12 932 XCSE 20231206 14:01:00.384000 13 931 XCSE 20231206 14:01:30.573000 12 931 XCSE 20231206 14:01:30.573000 12 932,5 XCSE 20231206 14:11:47.135000 13 931,5 XCSE 20231206 14:12:16.076000 6 932 XCSE 20231206 14:17:06.065000 55 933,5 XCSE 20231206 14:31:07.510000 13 934,5 XCSE 20231206 14:34:07.038000 40 935,5 XCSE 20231206 14:34:55.375000 12 935,5 XCSE 20231206 14:34:55.375000 15 935,5 XCSE 20231206 14:35:13.469000 3 935,5 XCSE 20231206 14:35:13.469000 2 935 XCSE 20231206 14:36:39.523000 38 935,5 XCSE 20231206 14:44:48.603000 296 935,5 XCSE 20231206 14:47:46.189024 13 937,5 XCSE 20231206 14:55:25.841000 13 937,5 XCSE 20231206 14:55:25.841000 14 936,5 XCSE 20231206 14:57:10.330000 35 937 XCSE 20231206 15:06:50.857000 4 938 XCSE 20231206 15:30:02.942000 3 939 XCSE 20231206 15:33:37.180000 35 939 XCSE 20231206 15:39:18.225000 15 939 XCSE 20231206 15:39:18.225000 27 938 XCSE 20231206 15:39:37.218000 1 938 XCSE 20231206 15:39:37.218000 12 938 XCSE 20231206 15:39:37.218000 7 938 XCSE 20231206 15:39:37.218000 6 938 XCSE 20231206 15:39:37.218000 50 938 XCSE 20231206 15:39:37.219000 49 938 XCSE 20231206 15:39:37.230000 16 937,5 XCSE 20231206 15:39:38.589000 6 937,5 XCSE 20231206 15:39:41.766000 3 937,5 XCSE 20231206 15:39:41.766000 4 937,5 XCSE 20231206 15:39:41.766000 9 937 XCSE 20231206 15:40:09.193000 4 937 XCSE 20231206 15:40:09.193000 13 934 XCSE 20231206 15:40:30.527000 10 935 XCSE 20231206 15:42:55.366467 226 935 XCSE 20231206 15:42:55.366467 10 938 XCSE 20231206 16:30:45.364156 290 938 XCSE 20231206 16:30:45.364156 13 935 XCSE 20231207 9:01:03.178000 13 934,5 XCSE 20231207 9:03:02.529000 13 935,5 XCSE 20231207 9:05:07.469000 13 934 XCSE 20231207 9:05:08.941000 10 936,5 XCSE 20231207 9:08:04.785000 4 936,5 XCSE 20231207 9:08:04.785000 7 935,5 XCSE 20231207 9:08:13.055000 6 935,5 XCSE 20231207 9:08:13.055000 13 934 XCSE 20231207 9:10:08.076000 7 932,5 XCSE 20231207 9:11:39.772000 6 932,5 XCSE 20231207 9:11:39.772000 5 934 XCSE 20231207 9:14:43.212000 13 933,5 XCSE 20231207 9:16:12.319000 11 935 XCSE 20231207 9:17:37.639000 14 935 XCSE 20231207 9:17:37.639000 13 934,5 XCSE 20231207 9:19:07.551000 6 934 XCSE 20231207 9:28:20.540000 7 934 XCSE 20231207 9:28:20.540000 13 934,5 XCSE 20231207 9:29:14.284000 13 934,5 XCSE 20231207 9:29:14.319000 26 934,5 XCSE 20231207 9:30:36.446000 13 933,5 XCSE 20231207 9:31:06.270000 34 935,5 XCSE 20231207 9:37:08.750000 25 934,5 XCSE 20231207 9:37:50.190000 23 933,5 XCSE 20231207 9:40:07.108000 2 933,5 XCSE 20231207 9:40:07.300000 10 933,5 XCSE 20231207 9:44:51.094000 3 933,5 XCSE 20231207 9:44:51.094000 13 933,5 XCSE 20231207 9:44:54.786000 13 932,5 XCSE 20231207 9:50:36.255000 13 932,5 XCSE 20231207 9:50:36.255000 13 932,5 XCSE 20231207 9:50:36.255000 13 932,5 XCSE 20231207 9:50:36.255000 11 932,5 XCSE 20231207 9:54:01.405000 26 932,5 XCSE 20231207 9:54:01.405000 13 932,5 XCSE 20231207 9:54:01.405000 13 930,5 XCSE 20231207 9:54:02.482000 13 930 XCSE 20231207 9:54:31.212000 14 932,5 XCSE 20231207 9:58:40.331000 11 932,5 XCSE 20231207 9:58:40.331000 13 932 XCSE 20231207 9:59:02.377000 32 933 XCSE 20231207 10:04:16.016000 6 933 XCSE 20231207 10:06:07.053000 7 933 XCSE 20231207 10:06:07.053000 6 933 XCSE 20231207 10:06:07.053000 6 933 XCSE 20231207 10:06:07.053000 13 932 XCSE 20231207 10:10:19.099000 10 933,5 XCSE 20231207 10:29:15.632000 13 935 XCSE 20231207 10:30:49.617000 1 935 XCSE 20231207 10:32:59.629000 11 935 XCSE 20231207 10:32:59.629000 12 935,5 XCSE 20231207 10:35:33.616000 39 935 XCSE 20231207 10:39:56.384000 3 935 XCSE 20231207 10:39:56.386000 35 935 XCSE 20231207 10:39:56.386000 25 935 XCSE 20231207 10:39:56.403000 13 934,5 XCSE 20231207 10:39:56.437000 6 936 XCSE 20231207 10:53:40.079000 20 936 XCSE 20231207 10:53:40.079000 25 935,5 XCSE 20231207 10:53:40.103000 25 935 XCSE 20231207 10:54:36.748000 1 934,5 XCSE 20231207 10:54:36.758000 26 935,5 XCSE 20231207 11:03:26.244000 25 935 XCSE 20231207 11:03:26.270000 9 936 XCSE 20231207 11:10:32.617000 16 936 XCSE 20231207 11:10:32.617000 26 937 XCSE 20231207 11:25:31.545000 4 937 XCSE 20231207 11:25:31.559000 22 937 XCSE 20231207 11:25:31.753000 4 937 XCSE 20231207 11:25:31.753000 26 937 XCSE 20231207 11:25:31.784000 10 936 XCSE 20231207 11:25:31.864000 3 936 XCSE 20231207 11:25:31.864000 14 935,5 XCSE 20231207 11:25:49.425000 13 935,5 XCSE 20231207 11:25:51.530000 13 935,5 XCSE 20231207 11:34:30.685000 13 935,5 XCSE 20231207 11:34:30.685000 39 936,5 XCSE 20231207 11:42:13.707000 65 937 XCSE 20231207 11:43:30.904000 27 937,5 XCSE 20231207 11:46:27.843000 14 936,5 XCSE 20231207 11:54:05.120000 13 936,5 XCSE 20231207 11:54:05.120000 37 937 XCSE 20231207 12:15:14.772000 12 937 XCSE 20231207 12:15:14.772000 5 936,5 XCSE 20231207 12:15:51.824000 47 936,5 XCSE 20231207 12:15:51.824000 13 935,5 XCSE 20231207 12:19:42.102000 3 935,5 XCSE 20231207 12:19:42.102000 13 935,5 XCSE 20231207 12:25:09.409000 4 935,5 XCSE 20231207 12:25:09.409000 13 936,5 XCSE 20231207 12:40:50.361000 13 936,5 XCSE 20231207 12:45:15.198000 7 936,5 XCSE 20231207 12:45:15.215000 6 936,5 XCSE 20231207 12:45:15.215000 13 936,5 XCSE 20231207 12:45:15.233000 13 936 XCSE 20231207 12:45:15.234000 6 935,5 XCSE 20231207 12:53:29.070000 7 935,5 XCSE 20231207 12:53:29.070000 12 935,5 XCSE 20231207 12:53:29.070000 12 935,5 XCSE 20231207 12:53:29.070000 13 935,5 XCSE 20231207 12:53:29.070000 12 935,5 XCSE 20231207 12:53:29.070000 9 934,5 XCSE 20231207 12:58:54.581000 29 935,5 XCSE 20231207 13:00:24.850000 25 935 XCSE 20231207 13:01:34.343000 13 935 XCSE 20231207 13:12:08.275000 13 935 XCSE 20231207 13:12:08.277000 8 935,5 XCSE 20231207 13:24:02.282000 13 935 XCSE 20231207 13:30:31.305000 48 936 XCSE 20231207 13:34:49.617000 14 936 XCSE 20231207 13:34:49.617000 12 935 XCSE 20231207 13:38:43.611000 1 935 XCSE 20231207 13:38:43.611000 12 935 XCSE 20231207 13:38:43.611000 1 935 XCSE 20231207 13:42:25.266000 25 935 XCSE 20231207 13:42:25.266000 13 935 XCSE 20231207 13:42:29.213000 12 935 XCSE 20231207 13:42:29.213000 12 935 XCSE 20231207 13:42:29.213000 13 935 XCSE 20231207 13:42:29.213000 28 935,5 XCSE 20231207 14:00:27.494000 9 935,5 XCSE 20231207 14:00:27.494000 34 935 XCSE 20231207 14:35:31.904000 3 935 XCSE 20231207 14:35:31.904000 14 935 XCSE 20231207 14:35:31.904000 50 935 XCSE 20231207 14:35:31.917000 53 935 XCSE 20231207 14:35:40.493000 19 934 XCSE 20231207 14:40:44.256000 32 934 XCSE 20231207 14:50:36.277000 6 934 XCSE 20231207 14:50:36.277000 13 934 XCSE 20231207 14:50:36.277000 31 934 XCSE 20231207 14:50:36.281000 9 934 XCSE 20231207 14:50:36.281000 14 934,5 XCSE 20231207 14:50:36.326000 37 934,5 XCSE 20231207 14:51:28.325000 13 934,5 XCSE 20231207 14:51:28.325000 50 934 XCSE 20231207 14:57:24.617000 12 934 XCSE 20231207 14:57:24.617000 51 933,5 XCSE 20231207 14:57:24.637000 9 934,5 XCSE 20231207 15:03:54.616000 11 934,5 XCSE 20231207 15:04:51.618000 10 934 XCSE 20231207 15:05:08.049000 7 935 XCSE 20231207 15:15:33.750000 14 935 XCSE 20231207 15:15:33.750000 13 935 XCSE 20231207 15:15:36.013000 6 934,5 XCSE 20231207 15:16:01.765000 7 934,5 XCSE 20231207 15:16:01.765000 13 934 XCSE 20231207 15:20:43.881000 40 935 XCSE 20231207 15:28:58.919000 13 935 XCSE 20231207 15:28:58.959000 40 934,5 XCSE 20231207 15:32:07.795000 26 934 XCSE 20231207 15:33:27.193000 13 934 XCSE 20231207 15:33:27.193000 4 933,5 XCSE 20231207 15:37:46.058000 21 933,5 XCSE 20231207 15:38:11.218000 12 933,5 XCSE 20231207 15:38:11.218000 4 933,5 XCSE 20231207 15:38:11.218000 10 935,5 XCSE 20231207 15:41:40.662000 60 935,5 XCSE 20231207 15:41:40.663000 2 935 XCSE 20231207 15:44:52.106000 23 935 XCSE 20231207 15:45:36.858000 46 937 XCSE 20231207 15:55:58.525000 12 937 XCSE 20231207 15:55:58.525000 60 937 XCSE 20231207 15:55:58.525000 10 937 XCSE 20231207 15:57:46.616000 2 937 XCSE 20231207 15:57:46.616000 26 936,5 XCSE 20231207 15:57:52.213000 13 936 XCSE 20231207 16:05:52.352000 66 936 XCSE 20231207 16:05:52.371000 13 935,5 XCSE 20231207 16:05:52.390000 13 935,5 XCSE 20231207 16:06:21.838000 53 938 XCSE 20231207 16:30:46.733000 60 938 XCSE 20231207 16:30:46.734000 60 938 XCSE 20231207 16:30:46.738000 60 938 XCSE 20231207 16:30:46.738000 60 938 XCSE 20231207 16:30:46.739000 32 937,5 XCSE 20231207 16:30:46.853000 13 937,5 XCSE 20231207 16:30:46.871000 14 937 XCSE 20231207 16:31:30.007000 5 937 XCSE 20231207 16:31:30.025000 8 937 XCSE 20231207 16:31:30.026000 37 937,5 XCSE 20231207 16:33:08.684000 13 937,5 XCSE 20231207 16:33:51.365000 13 937,5 XCSE 20231207 16:33:51.365000 13 937 XCSE 20231207 16:36:03.627000 14 937 XCSE 20231207 16:40:34.865693 20 937 XCSE 20231207 16:40:34.865701 33 937 XCSE 20231207 16:40:34.865729 31 937 XCSE 20231207 16:40:34.865769 124 937 XCSE 20231207 16:40:34.865806 15 934 XCSE 20231208 9:05:17.909000 12 932 XCSE 20231208 9:06:49.765000 24 930,5 XCSE 20231208 9:07:16.954000 5 930 XCSE 20231208 9:07:16.972000 20 930 XCSE 20231208 9:07:16.972000 13 928,5 XCSE 20231208 9:07:18.029000 6 925,5 XCSE 20231208 9:12:58.548000 6 925,5 XCSE 20231208 9:12:58.548000 5 925,5 XCSE 20231208 9:23:33.185000 19 925,5 XCSE 20231208 9:23:35.586000 5 925,5 XCSE 20231208 9:23:35.586000 24 924,5 XCSE 20231208 9:27:00.244000 11 924,5 XCSE 20231208 9:27:00.244000 18 924,5 XCSE 20231208 9:27:00.254000 10 923,5 XCSE 20231208 9:27:02.183000 24 923,5 XCSE 20231208 9:27:02.183000 23 922,5 XCSE 20231208 9:30:37.799000 14 922,5 XCSE 20231208 9:32:01.183000 10 922,5 XCSE 20231208 9:32:01.183000 12 922 XCSE 20231208 9:32:06.573000 11 922 XCSE 20231208 9:32:06.577000 13 922 XCSE 20231208 9:32:06.577000 12 921,5 XCSE 20231208 9:32:37.805000 12 921,5 XCSE 20231208 9:38:18.695000 12 921,5 XCSE 20231208 9:38:18.695000 12 921 XCSE 20231208 9:38:20.726000 24 922 XCSE 20231208 9:46:41.197000 20 921 XCSE 20231208 9:48:00.291000 3 921 XCSE 20231208 9:48:00.291000 12 920,5 XCSE 20231208 9:48:00.310000 12 919,5 XCSE 20231208 9:49:02.500000 12 920,5 XCSE 20231208 9:51:53.031000 12 920 XCSE 20231208 9:53:04.157000 12 919 XCSE 20231208 9:59:16.289000 11 919 XCSE 20231208 9:59:16.289000 6 917,5 XCSE 20231208 9:59:17.484000 6 917,5 XCSE 20231208 9:59:17.484000 6 917 XCSE 20231208 10:00:17.138000 6 917 XCSE 20231208 10:00:18.388000 6 917 XCSE 20231208 10:00:18.388000 12 916 XCSE 20231208 10:03:02.569000 12 914,5 XCSE 20231208 10:04:50.139000 12 916 XCSE 20231208 10:06:02.430000 23 917 XCSE 20231208 10:11:14.253000 10 916,5 XCSE 20231208 10:13:03.080000 2 916,5 XCSE 20231208 10:13:03.080000 12 916 XCSE 20231208 10:15:19.121000 23 916 XCSE 20231208 10:16:45.991000 13 916 XCSE 20231208 10:17:29.882000 12 915,5 XCSE 20231208 10:18:39.644000 36 921,5 XCSE 20231208 10:37:10.468000 35 922 XCSE 20231208 10:37:10.470000 2 923 XCSE 20231208 10:40:58.075000 10 923 XCSE 20231208 10:40:58.075000 12 922,5 XCSE 20231208 10:42:07.613000 12 922,5 XCSE 20231208 10:42:07.635000 12 922 XCSE 20231208 10:44:02.887000 6 922 XCSE 20231208 10:44:07.665000 6 922 XCSE 20231208 10:44:07.685000 10 922,5 XCSE 20231208 10:45:10.017000 2 922,5 XCSE 20231208 10:45:10.017000 23 922 XCSE 20231208 10:49:50.802000 6 922 XCSE 20231208 10:52:19.780000 24 922,5 XCSE 20231208 10:52:59.028000 16 923 XCSE 20231208 10:57:41.640000 18 923 XCSE 20231208 10:57:41.640000 12 929 XCSE 20231208 11:11:33.604000 12 928 XCSE 20231208 11:13:32.580000 12 929 XCSE 20231208 11:15:55.092000 10 930 XCSE 20231208 11:17:46.932000 14 930 XCSE 20231208 11:18:00.026000 13 930 XCSE 20231208 11:21:27.215000 12 930 XCSE 20231208 11:21:27.215000 23 931 XCSE 20231208 11:28:42.061000 12 931 XCSE 20231208 11:28:42.132000 23 930,5 XCSE 20231208 11:29:52.852000 24 930,5 XCSE 20231208 11:33:11.812000 24 930 XCSE 20231208 11:38:27.689000 65 931 XCSE 20231208 11:55:14.206000 6 931 XCSE 20231208 11:55:14.206000 64 931 XCSE 20231208 11:57:08.068000 4 931 XCSE 20231208 11:57:08.068000 1 931 XCSE 20231208 11:58:17.681000 11 931 XCSE 20231208 11:58:17.687000 12 930,5 XCSE 20231208 11:59:32.924000 6 929,5 XCSE 20231208 11:59:43.796000 7 929,5 XCSE 20231208 11:59:43.796000 12 929 XCSE 20231208 12:05:31.401000 12 928,5 XCSE 20231208 12:09:57.497000 12 928,5 XCSE 20231208 12:14:33.495000 4 928,5 XCSE 20231208 12:14:56.026000 8 928,5 XCSE 20231208 12:16:08.498000 2 928,5 XCSE 20231208 12:16:08.498000 2 928,5 XCSE 20231208 12:16:08.498000 8 928,5 XCSE 20231208 12:16:08.556000 8 928 XCSE 20231208 12:18:49.354000 4 928 XCSE 20231208 12:18:49.354000 4 928 XCSE 20231208 12:19:02.789000 8 928 XCSE 20231208 12:19:02.789000 1 928 XCSE 20231208 12:20:35.799000 1 928 XCSE 20231208 12:20:35.800000 10 928 XCSE 20231208 12:22:22.342000 2 928 XCSE 20231208 12:22:22.342000 8 928 XCSE 20231208 12:28:48.595000 23 929 XCSE 20231208 12:35:41.319000 23 928 XCSE 20231208 12:44:48.122000 12 928 XCSE 20231208 12:44:48.122000 11 928 XCSE 20231208 12:44:48.122000 11 928 XCSE 20231208 12:44:48.122000 56 928 XCSE 20231208 12:57:53.253000 16 928 XCSE 20231208 13:05:02.915000 30 928 XCSE 20231208 13:05:02.915000 25 928 XCSE 20231208 13:06:25.518000 24 928 XCSE 20231208 13:06:25.538000 12 928 XCSE 20231208 13:06:40.135000 12 928 XCSE 20231208 13:06:40.135000 12 928 XCSE 20231208 13:09:04.836000 12 928 XCSE 20231208 13:14:13.574000 12 928 XCSE 20231208 13:14:13.593000 12 929 XCSE 20231208 13:14:13.712000 12 929 XCSE 20231208 13:16:02.770000 4 929,5 XCSE 20231208 13:25:39.796000 8 929,5 XCSE 20231208 13:25:58.521000 24 931 XCSE 20231208 13:36:07.936000 11 931 XCSE 20231208 13:36:07.936000 13 930 XCSE 20231208 13:37:02.909000 10 929,5 XCSE 20231208 13:39:11.405000 13 929 XCSE 20231208 13:44:04.665000 12 929 XCSE 20231208 13:53:55.057000 12 929 XCSE 20231208 13:53:55.057000 23 930 XCSE 20231208 14:06:04.437000 6 930 XCSE 20231208 14:17:26.121000 6 930 XCSE 20231208 14:17:26.121000 10 930,5 XCSE 20231208 14:17:26.149000 9 930,5 XCSE 20231208 14:17:56.026000 2 930,5 XCSE 20231208 14:17:56.026000 34 931 XCSE 20231208 14:20:30.346000 35 931 XCSE 20231208 14:28:07.837000 12 931,5 XCSE 20231208 14:30:36.127000 12 931 XCSE 20231208 14:30:44.204000 14 931 XCSE 20231208 14:31:44.609000 23 930,5 XCSE 20231208 14:32:43.081000 21 932,5 XCSE 20231208 14:48:08.691000 34 935,5 XCSE 20231208 14:53:17.186000 34 936,5 XCSE 20231208 14:57:02.543000 12 937 XCSE 20231208 15:04:33.047000 12 937 XCSE 20231208 15:04:33.047000 34 940 XCSE 20231208 15:17:31.320000 35 940 XCSE 20231208 15:17:31.347000 35 940,5 XCSE 20231208 15:26:58.153000 12 940,5 XCSE 20231208 15:26:58.197000 22 940,5 XCSE 20231208 15:26:58.197000 34 940 XCSE 20231208 15:28:33.806000 24 941 XCSE 20231208 15:31:23.433000 3 943 XCSE 20231208 15:43:15.248000 15 943 XCSE 20231208 15:44:45.205000 20 943 XCSE 20231208 15:44:45.205000 34 943 XCSE 20231208 15:45:50.319000 16 944 XCSE 20231208 15:51:37.911000 49 944,5 XCSE 20231208 15:54:22.506000 10 944,5 XCSE 20231208 15:54:22.506000 23 944,5 XCSE 20231208 15:54:49.751000 23 944,5 XCSE 20231208 15:54:49.751000 11 944,5 XCSE 20231208 15:54:49.770000 60 946,5 XCSE 20231208 16:00:18.225000 11 946,5 XCSE 20231208 16:00:41.027000 45 945,5 XCSE 20231208 16:01:02.305000 35 945 XCSE 20231208 16:01:07.904000 12 945 XCSE 20231208 16:01:07.906000 12 944,5 XCSE 20231208 16:20:55.123000 12 944,5 XCSE 20231208 16:20:55.123000 12 944,5 XCSE 20231208 16:20:55.123000 12 944,5 XCSE 20231208 16:20:55.123000 60 944,5 XCSE 20231208 16:20:55.142000 14 944,5 XCSE 20231208 16:20:55.142000 45 942,5 XCSE 20231208 16:23:33.023000 23 943 XCSE 20231208 16:30:12.069000 80 943 XCSE 20231208 16:30:12.071000 60 943 XCSE 20231208 16:30:12.071000 45 943 XCSE 20231208 16:30:12.071000 23 942,5 XCSE 20231208 16:30:12.332000 21 944,5 XCSE 20231208 16:31:21.096000 28 945 XCSE 20231208 16:33:55.473000 12 944,5 XCSE 20231208 16:34:21.759000 12 944,5 XCSE 20231208 16:34:21.760000 12 943,5 XCSE 20231208 16:35:10.852000 100 943,5 XCSE 20231208 16:36:44.724458 3 943,5 XCSE 20231208 16:37:20.611113

