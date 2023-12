Syensqo succesvol gelanceerd op Euronext





Gericht op innovatie en groei, begint het bedrijf zijn reis als een van de grootste beursgenoteerde speciaalbedrijven ter wereld

Brussel, 11 december 2023, 09u30 CET

Vandaag kondigt Syensqo de succesvolle notering van haar aandelen op Euronext Brussels en Euronext Parijs aan onder de ticker SYENS. Na de succesvolle afronding van de spin-off van Solvay is de beursnotering een historische mijlpaal. Het nieuwe bedrijf begint aan een spannende, innovatie-gedreven reis die gericht is op het leveren van superieure groei en waarde creatie.

Syensqo's unieke assortiment van toonaangevende oplossingen is gericht op het aanpakken van milieu- en sociale uitdagingen. Door middel van elektrificatie, gewichtsvermindering, connectiviteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen, streeft Syensqo ernaar om ieders levenskwaliteit te verbeteren. Daarnaast is de overgang naar een netto-nul economie een kernpunt van Syensqo's strategie. Deze transitie zal naar verwachting nieuwe waardebronnen creëren en bijdragen aan de langetermijngroei van het bedrijf.

Met meer dan 13.000 medewerkers en activiteiten over de hele wereld, streeft Syensqo ernaar om de voornaamste innovatiepartner voor zijn klanten te zijn. Het bedrijf heeft een sterke aanwezigheid in Amerika, Azië-Pacific en Europa. Die vertegenwoordigen respectievelijk 41%, 36% en 23% van de FY2022-nettoverkoop. Syensqo's ambitie is om snel te groeien met een tempo dat gemiddeld het dubbele is van dat van haar voornamelijke eindmarkten. Tegelijkertijd streeft het bedrijf ernaar om haar leidende positie in marge en rendementen verder te versterken.

Bij notering telt Syensqo 105.876.417 gewone aandelen die elk één stem per aandeel dragen. De aandelenkoers van Syensqo begon de dag op 90 euro, wat overeenkomt met een marktkapitalisatie van 9,53 miljard euro.

"We zijn verheugd om onze reis te beginnen op Euronext", zegt Dr. Ilham Kadri, CEO. "Met SYENS in zowel onze naam als de ticker, zijn we nu officieel gelanceerd als een wetenschapsbedrijf en zijn we een van de grootste beursgenoteerde speciaalbedrijven ter wereld. Geboren met een rijke erfenis, visie en een staat van dienst op het vlak van wetenschap, innovatie en disruptie, zijn we op unieke wijze blootgesteld aan wereldwijde megatrends die onze groei op de lange termijn zullen versnellen, waarbij we ons richten op een betekenisvolle impact op onze planeet.

Met onze klanten in het hart in alles wat we doen, zijn we klaar om baanbrekende technologieën te ontwikkelen die onze leiderspositie zullen vergroten. Als benchmark voor innovatie zullen we de grenzen van wat mogelijk is, in materialen en consumententoepassingen, opnieuw definiëren."

Syensqo zal naar verwachting worden opgenomen in de belangrijkste indices, waaronder de BEL20, Stoxx Europe 600, MSCI Europe, FTSE Russell, afhankelijk van het tijdstip van elke individuele indexbeoordeling.





Belangrijke juridische informatie

Belangrijke juridische informatie Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument voor de doeleinden van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”) of Verordening (EU) 2017/1129 zoals die deel uitmaakt van het nationaal recht van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018, zoals gewijzigd (de “VK Prospectusverordening”), en de toewijzing van aandelen van Syensqo aan Solvay’s aandeelhouders als onderdeel van de geplande Partiële Splitsing van Solvay zal naar verwachting plaatsvinden in omstandigheden die geen “aanbieding aan het publiek” vormen in de zin van de Prospectusverordening of de VK Prospectusverordening. U dient het Prospectus voorbereid door de Vennootschap voor doeleinden van de notering en de toelating van haar aandelen tot de handel op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs (de “Toelating”) te lezen. De goedkeuring van het Prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten mag niet worden opgevat als een aanprijzing van de aandelen van de Vennootschap die tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten zouden worden toegelaten. Elke potentiële belegger dient zijn belegging uitsluitend uit te voeren op basis van informatie die deel uitmaakt van het Prospectus. Potentiële beleggers dienen het Prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de aandelen van de Vennootschap te beleggen volledig te begrijpen.

Disclaimer

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op enige effecten van Solvay of Syensqo SA/NV (“Syensqo”), enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met de toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”), en de toewijzing van aandelen van Syensqo aan de aandeelhouders van Solvay als onderdeel van de voorgenomen gedeeltelijke splitsing van Solvay zal plaatsvinden in omstandigheden die geen “aanbieding van effecten aan het publiek” vormen in de zin van de Prospectusverordening. Syensqo heeft een prospectus opgesteld met het oog op de toelating tot de handel van de aandelen van Syensqo op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs in verband met de voorgenomen partiële splitsing van Solvay. De samenstellende delen van het prospectus (d.w.z. het registratiedocument en een aanvulling daarbij, de verrichtingsnota en de samenvatting van het prospectus) zijn gratis beschikbaar voor beleggers op de websites van Syensqo (www.syensqo.com/en/investors/spinoff) en van Solvay (www.solvay.com) en op de maatschappelijke zetel van Syensqo, Raketstraat 98, 1130 Brussel, België. De goedkeuring van het elk samenstellend deel van het prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) mag niet worden opgevat als een aanprijzing van de aandelen van de Vennootschap die tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten zouden worden toegelaten.

De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk jurisdictie inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van “beleggingsprofessionals” (investment professionals) uit Artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”) of (ii) personen zijn die vallen onder Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of (iii) andere personen zijn aan wie rechtmatig een uitnodiging of aansporing om een beleggingsactiviteit te verrichten (in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) mag worden gecommuniceerd of mag worden laten gecommuniceerd (al deze personen samen, “relevante personen” genoemd). Dit persbericht is alleen gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen op basis hiervan niet handelen noch hierop vertrouwen.

Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000 medewerkers in 30 landen.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

Meer informatie op www.syensqo.com.

Media relations







Nathalie van Ypersele

+32 478 20 10 62







Perrine Marchal

+32 478 32 62 72

perrine.marchal@syensqo.com







Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07

laetitia.schreiber@syensqo.com Investor relations







Jodi Allen

+1 609 860 4608







Sherief Bakr

+44 7920 575 989







Bisser Alexandrov

+33 6 07 63 52 80







Imtiyaz Lokhandwala

+1 609 860 3959

investor.relations@syensqo.com





Follow us on LinkedIn @Syensqo

This press release is also available in English.

Ce communiqué de presse est également disponible en français.



Bijlage