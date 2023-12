DFDS STRATEGIOPDATERING – MOVING TOGETHER TOWARDS 2030

SELSKABSMEDDELELSE nr. 40 - 13. december 2023

Fokus på organisk vækst for at realisere værdi af udvidet netværk

6 grønne færger på vandet i 2030 som led i ambition for grøn omstilling

Finansielle ambitioner 2024-2026: Forbedring af ROIC til over 10% Årligt justeret frit cash flow på minimum DKK 1,5 mia. Finansiel gearing, NIBD/EBITDA, på 2,5x i 2026



DFDS’ strategi og finansielle ambitioner er blevet opdateret idet Win23-strategi-perioden, 2018-2023, afsluttes i år. Den opdaterede strategi og de finansielle ambitioner præsenteres på en kapitalmarkedsdag i dag med start kl. 11.00. Mere information og online adgang til streaming er tilgængelig via dette link.

”Efter en periode med en betydelig udvidelse af vores færge- og logistiknetværk, fokuserer vi nu på at realisere værdi gennem organisk vækst og frit cash flow. Dette understøtter også vores ambition om at sænke vores finansielle gearing til 2,5x over de næste tre år,” siger Torben Carlsen, CEO.

Netværket udvidet betydeligt med Win23

Et centralt mål med Win23-strategien var at udvide netværkets geografiske dækning og paletten af logistikløsninger.

Udvidelsen har omfattet både virksomhedskøb og investeringer i aktiver, primært færgenybygninger og lagerfaciliteter. Derudover er organisationens kompetencer til at levere logistikløsninger styrket og udviklet, inklusive opstart af en told-organisation med mere end 200 ansatte.

Vores udvidede netværk og opgraderingen af kompetencer har øget vores relevans over for større fragtkunder og giver mulighed for at indgå i mere omfattende kundepartnerskaber med produktionsvirksomheder, fødevareproducenter og detailhandlere.

Win23s vigtigste økonomiske ambitioner blev opnået i 2022, idet omsætningen på

DKK 27 mia. oversteg ambitionen på DKK 25 mia., og et EBITDA på DKK 5,0 mia. var på linje med ambitionens DKK 5,5 mia. justeret for 10% makrorisiko-usikkerhed.

Moving Together Towards 2030

I dag kombinerer vores netværk færge-, vej- og jernbanetransport med komplemen-tære og relaterede logistikløsninger.

Færgenetværket transporterer både fragt og passagerer, driver egne havneterminaler i vigtige knudepunkter og tilbyder jernbanetransport fra udvalgte havne.

Vi udnytter færgenetværket ved at kombinere vej- og færgetransport for at levere dør-dørtransporter (FTL/LTL) på tværs af Europa.

Produktprogrammet for Logistics er udvidet og omfatter nu kontraktlogistik, herunder lagerfaciliteter for tør- og kølevarer, told services, spedition, emballageløsninger og kontroltårnsløsninger.

Frem mod 2030 skifter fokus til at realisere værdien af det udvidede netværk ved at accelerere organisk vækst gennem den større tilstedeværelse i højvækst-markeder, de forbedrede netværkskompetencer og den stærkere relevans for fragtkunder, som har behov for transport- og logistikløsninger, der omfatter flere produkter.

Fem strategiske ’ruter’ prioriteres til at realisere værdien af det udvidede netværk og nå de finansielle ambitioner:

Protect & Grow Profits - Fokus på organisk vækst baseret på det udvidede produktprogram og ’bundling’ af produkter for at imødekomme kundeefter-spørgsel. Opnåelse af fordele fra den bredere geografiske dækning og adgangen til højvækstmarkeder. Konstant forbedring af den konkurrencedygtige omkostningsbase og fokus på kapacitetsudnyttelse.

Standardise to Simplify – Standardisering af driftsprocedurer på tværs af netværket for at reducere kompleksitet, understøtte vækst og hurtigere reaktioner på markedsændringer. Sænkning af omkostningsniveauet gennem højere driftseffektivitet.

Digitise to Transform – Videreudvikling og øgning af kunders selvbetjenings-muligheder. Højere gennemsigtighed og flere grønne data for at muliggøre flowoptimeringer. Automatisering af havneterminaldriften, brug af AI for at forbedre planlægnings- og forudsigelseskompetencer for sø- og landtransport. Fremtidssikring af tech-platformen for hurtigere adoptering af nye teknologier og lettere tilslutningsmuligheder.

Moving to Green - Opnå kortsigtede klimamål gennem Every Minute Counts-programmet til optimering af færgefartplaner og tekniske opgraderinger. Elektrificering af havneterminal- og lagerdrift. Dekarbonisering af lastbilkørsel ved at skifte til biobrændstof og batteridrevne lastbiler. Forberedelse af grønt færgenybygningsprogram og fortsat udviklingen af partnerskaber for at øge udbuddet af grønne brændstoffer.

Be a Great Place to Work - Udrulning af Safety First-programmet. Tilpasning til nye forventninger blandt arbejdstagere og engageret ledelse. Arbejd for mangfoldighed, ligeværdighed og inklusion blandt ledere såvel som kontor- og ikke-kontorkolleger.

Målambitioner frem mod 2026 og 2030

Der er fastlagt treårige finansielle målambitioner.

ROIC: Ambitionen er at hæve afkastet af investeret kapital (ROIC) til mindst 10% i 2026 fra det nuværende niveau på omkring 8%.

Capex: Driftsinvesteringer forventes at udgøre DKK 1,5-2,0 mia. årligt i 2024-2026.

Herudover forventes i 2026 et nybygningsprogram for grønne færger igangsat med investeringer på omkring DKK 0,5 mia. I de følgende år, 2027-2030, forventes grønne færgeinvesteringer i gennemsnit at udgøre omkring DKK 1,75 mia. årligt. Programmet omfatter seks planlagte nybygninger.

Det grønne investeringsniveau fra 2026 er betinget af tilgængeligheden af grønne brændstoffer, og timingen er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

Frit Cash Flow: Ambitionen er årligt at generere et Justeret Frit Cash Flow på minimum DKK 1,5 mia.

Ambitionen om et Justeret Frit Cash Flow indføres for at balancere den skævridning IFRS 16 regnskabsreglerne medfører for ROIC for virksomheder som DFDS med langsigtede forpligtelser for havneterminaler og lagerfaciliteter.

Finansiel gearing: Ambitionen er at sænke den finansielle gearing, NIBD/EBITDA, til 2,5x ved udgangen af 2026. Dette understøttes af det øgede fokus på organisk vækst og reduktion af ejerandele for visse aktiver. Det overordnede målinterval på 2-3x er uændret.

Kapitaludlodning: Politikken er uændret at udlodde overskydende kapital til aktionærer gennem en blanding af udbytte og aktietilbagekøb. Udgangspunktet for fastlæggelsen af udlodningsniveauet er den nuværende og forventede fremtidige finansielle gearing, NIBD/EBITDA.

Grøn omstilling: 2030-målet er uændret en 45% reduktion af færgeemissions-intensiteten for den eksisterende flåde. Det omfatter ambitionen om at have seks grønne færger i drift inden udgangen af 2030. Udgangspunktet for emissions-reduktionsmålet er 2008.

Målet for reduktion af emissionsintensiteten for landaktiviteter er 75%, hvilket planlægges opnået gennem primært elektrificering af lastbiler, havneterminaler og lagerfaciliteter. Udgangspunktet for emissionsreduktionsmålet er 2022 på grund af utilstrækkelige data fra tidligere år.

Ambitionen om at blive en net-zero virksomhed i 2050 er uændret.

