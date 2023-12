Mendus AB: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MENDUS AB (PUBL) DEN 13 DECEMBER 2023

Pressmeddelande

Stockholm, 13 december 2023





Vid extra bolagsstämma i Mendus AB (publ), org.nr. 556629-1786, (”Bolaget”) den 13 december 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mendus.com.



Val av ny styrelseledamot samt fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Ted Fjällman till ny styrelseledamot. Vidare beslutades att de befintliga styrelseledamöterna Christine Lind, Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Andrea van Elsas, Hans Preusting och Helén Tuvesson ska kvarstå som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och Christine Lind ska kvarstå som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att Ted Fjällman ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 285 000 kronor. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet fram till årsstämman 2024.



Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen innebärande att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att samla in fullmakter samt besluta om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 och 4 a §§ aktiebolagslagen.



Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2023/2027 och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2027

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens reviderade förslag, om emission av teckningsoptioner av serie 2023/2027 och att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram baserat på personaloptioner riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda. Totalt kan högst 47 333 226 teckningsoptioner av serie 2023/2027 emitteras innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 366 661,30 kronor vid fullt utnyttjande.

Varje personaloption ger innehavaren rätt att teckna en (1) teckningsoption i Bolaget och varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 13 januari 2027 till och med den 13 juli 2027. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till ett pris motsvarande 140 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 14 december 2023 till och med den 29 december 2023 noterade betalkurserna för aktie i Bolaget. Personaloptionerna tilldelas deltagarna vederlagsfritt och är föremål för intjäning (s.k. vesting) under tre år.





FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting, vd

E-post: ir@mendus.com





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

