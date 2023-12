Telenor selger Telenor Pakistan

(Oslo, Islamabad, Singapore, 14. desember 2023) Telenor Group kunngjør i dag salget av sitt pakistanske datterselskap til Pakistan Telecommunications Company Ltd (PTCL), som er en del av teknologi- og investeringsgruppen e&. PTCL eier blant annet Ufone, en mobiloperatør i Pakistan med over 20 millioner kunder.

Salget er en del av Telenors strategi om å bygge skala og markedsledende aktører i Asia, som først ble presentert på kapitalmarkedsdagen 2022. Salget er en konsekvens av den strategiske gjennomgangen av Telenors virksomhet i Pakistan, som ble annonsert i juli 2022.

Den gjenværende Telenor Asia-porteføljen består av de markedsledende operatørene Grameenphone i Bangladesh, CelcomDigi i Malaysia og True Corporation i Thailand, med nærmere 160 millioner kunder.

Transaksjonen verdsetter Telenor Pakistan til 5,3 milliarder kroner på netto gjeldfri basis. Dette inkluderer tilbakebetaling av konserninterne lån på 3,5 milliarder kroner, samt redusert rentebærende gjeld på 1,8 milliarder kroner (inkludert leasingforpliktelser).

- Telenors virksomhet i Pakistan startet som en investering i et umodent marked, og etter 18 vellykkede år, har vi nå besluttet å selge virksomheten. Vi er stolte over selskapet Telenor Pakistan har utviklet seg til å bli. Det er en effektiv og fremtidsorientert mobiloperatør, med et sterkt distribusjonsnettverk og talentfulle team som betjener 45 millioner kunder. Ved å selge til landets største integrerte IKT-selskap, vil denne konsolideringen bidra til å styrke Pakistans telekomsektor, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Petter-Børre Furberg, leder for Telenor Asia, legger til:

- Vi vurderte alle alternativer under den strategiske gjennomgangen og mener at det pakistanske markedet vil være bedre tjent med en sterk lokal aktør gjennom dette salget. Vår strategi i Asia er å bygge nummer én posisjoner i de markedene vi opererer i, med skala som en forutsetning for verdiskaping og lønnsom vekst. Vi takker og anerkjenner engasjementet til Telenor Pakistan-teamet og våre partnere, som vil fortsette å betjene kundene godt i overgangen. Telenor Asia vil fortsette å være en aktiv eier for de tre markedsledende virksomhetene som utgjør vår asiatiske portefølje.

Telenor Pakistan vil fortsette sin virksomhet som vanlig og fokusere på å levere tjenester til sine 45 millioner kunder. Avtalen er underlagt myndighetsgodkjenninger og andre vanlige vilkår og betingelser. Transaksjonen forventes å bli gjennomført i løpet av 2024.

Pressekontakt:

David Fidjeland, Informasjonssjef, Telenor Group