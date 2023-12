Vaisala

14.12.2023

Vaisalan lentosääjärjestelmä Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle

Vaisala, maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys, on solminut sopimuksen Kuwaitin siviili-ilmailun yleishallinnon DGCA:n kanssa lentosää- ja lentokentän meteorologisesta järjestelmästä Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle. Sopimuksen arvo on noin 20 miljoonaa euroa, ja se kirjataan Vaisalan neljännen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Hanke on osa lentokentän laajennus- ja modernisointihanketta, jonka on tarkoitus alkaa helmikuussa 2024 ja olla täysin toiminnassa vuonna 2025.

”Sopimuksemme DGCA:n kanssa lentosääjärjestelmästä kolmelle kiitotielle Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle on Vaisalan historian suurin yksittäinen lentokenttäjärjestelmäsopimus. Se sisältää suunnittelun, tuotannon, toimittamisen, asennukset, huollon, teknisen tuen ja käyttäjäkoulutuksen”, kertoo Jarkko Sairanen, Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminnan johtaja. ”Kuwaitin Ilmatieteen laitos, joka on osa DGCA:ta, on pitkäaikainen asiakkaamme lentosää- ja luotausjärjestelmissä. Vaisala toimitti myös lentokentän kahdella nykyisellä kiitotiellä käytössä olevat lentosääjärjestelmät, jotka nyt päivitetään. Lisäksi Vaisalan anturiteknologiaa käytetään laajalti synoptisissa mittauksissa.”

Kaikenkokoiset lentokentät eri puolilla maailmaa tukeutuvat Vaisalan säännöstenmukaisiin ratkaisuihin niin säähavainnoissa, salamapaikannuksessa ja säätutkissa kuin kiitotienpinta-antureissa ja näyttöjärjestelmissäkin. Niiden avulla lentokentät voivat parantaa turvallisuutta, päätöksentekoa ja tehokkuutta. Huippulaadukas sääjärjestelmä pohjautuu tarkoille ja luotettaville havainnoille, minkä ansiosta lentokentät voivat varautua kunnolla erilaisiin säähän liittyviin tilanteisiin.

Vaisala AviMet®-lentosääjärjestelmä kerää, käsittelee ja visualisoi meteorologista dataa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ja Maailman ilmatieteen järjestön asettamien standardien mukaisesti. AviMet tuottaa jatkuvasti ajantasaisia raportteja lentokentän sääolosuhteista, mikä auttaa lennonjohtoa, lentäjiä ja muuta lentohenkilökuntaa tekemään tärkeitä päätöksiä. Tavallisten lentokenttäsäähavaintojen lisäksi AviMet-järjestelmä voidaan räätälöidä havainnoimaan myös salamointia, kiitotien pinnan tilaa, tuuliväännettä sekä muita haasteellisia ja kriittisiä sääilmiöitä. Vaisala on toimittanut yli 40 vuoden ajan ilmailusään ja kiitoteiden hallinnan ratkaisuja parantamaan turvallisuutta ja tehokkuutta lentokentillä.

