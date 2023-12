Atelier sur les expertises Taux et Crédit d’Amundi :

Une plateforme complète, efficace et agile pour saisir

les opportunités de croissance

Plus de 1000 Md€ d’actifs sous gestion1, +24 Md€ en collecte MLT2 sur un an

Paris, le 15 décembre 2023

Aujourd’hui se tient à Londres une présentation de la plateforme Taux et Crédit d’Amundi par le Directeur des Gestions du Groupe Vincent Mortier et les responsables des expertises correspondantes.

Amundi, premier gestionnaire européen avec près de 2 000 Md€3 d’encours sous gestion, offre une gamme complète de solutions à ses clients, retail et institutionnels, dans toutes les classes d’actifs, en gestion active comme passive. Dans cet ensemble les expertises Taux et Crédit, en obligations, produits de trésorerie, dette privée et produits structurés, sont particulièrement fortes, avec 1 045 Md€1 d’actifs sous gestion à fin septembre 2023 Cela place Amundi au premier rang des gestionnaires européens dans cette classe d’actifs, et parmi les tout premiers mondiaux.

Amundi dispose d’une plateforme Taux et Crédit parmi les plus complètes et importantes du secteur. L’expérience, la capacité d’adaptation et la diversité de ses offres lui permettent de répondre aux besoins de ses clients, Retail ou Institutionnels, et de saisir les opportunités de croissance sur ce segment, comme en témoigne la collecte enregistrée en actifs MLT2 hors JV et Assureurs CA & SG : +24 Md€2 sur 1 an à fin septembre 2023.

La majeure partie de cette collecte a été réalisée en gestion active obligataire, en particulier en fonds à maturité, sur lesquels Amundi est le numéro 1 mondial. Elle est complétée par une forte croissance de la gestion passive et de la dette privée. S’ajoutant à cette collecte, les produits de trésorerie ont quant à eux enregistré près de +30 Md€ sur la même période.

La plateforme Taux et Crédit est ainsi positionnée pour permettre à Amundi de continuer à gagner en 2024 et au-delà des parts de marché sur ce segment porteur, dans un environnement de taux durablement élevés.

Vincent Mortier, Directeur des Investissements :

« Amundi est le leader européen de la gestion d’actifs, et c’est également le leader européen de la gestion Taux et Crédit. Avec plus de 1000 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 400 experts sur cette classe d’actifs, cette plateforme dispose de la taille, des équipes, des outils qui nous permettent de répondre aux besoins des différentes typologies de clients, quel que soit l’environnement de marché. Elle offre un large éventail de solutions, à un haut niveau de performance et un coût compétitif grâce à des outils puissants et efficaces, comme ALTO*4, notre système de gestion de portefeuilles.

La forte collecte enregistrée en actifs MLT2 sur un an à fin septembre, avec +24 milliards d’euros2, illustre la pertinence et le potentiel de notre plateforme, ainsi que notre positionnement sur des segments prometteurs : la gestion active, avec notamment les fonds à maturité, les produits de trésorerie ou les produits structurés, la gestion passive, qui élargit sa palette de solutions Taux et Crédit, et la dette privée. Par ailleurs, nous sommes en capacité de mettre en œuvre sur cette classe d’actifs des stratégies d’investissement responsable qui répondent aux attentes des investisseurs soucieux par exemple de s’aligner sur les objectifs de l’Accord de Paris, et qui sont au cœur de notre stratégie de développement ».

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux5, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 950 milliards d’euros d’encours6.

Ses six plateformes de gestion internationales7, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

AVERTISSEMENT :

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats d’Amundi.

Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement délégué (UE) 2019/980.

Ces informations prospectives comportent des projections et des estimations financières sont issues de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements et des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des éléments prospectifs mentionnés. En conséquence, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et estimations, et la situation financière et les résultats d’Amundi pourraient différer significativement de ceux projetés ou impliqués dans les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Amundi ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations prospectives qui sont données à la date de ce communiqué. Des informations plus détaillées sur les risques susceptibles d’affecter la situation financière et les résultats d’Amundi sont consultables dans le chapitre « Facteurs de risques » de notre Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement.

Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne. et applicable à cette date, et avec la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour. Ces informations financières ne constituent pas des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » et n’ont pas été auditées.

Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes. Les informations contenues dans ce communiqué, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas été revues par une autorité de supervision ni n’ont plus généralement fait l’objet de vérifications indépendantes, et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce communiqué. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour toute décision prise ou négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels il pourrait faire référence.

La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté en raison des arrondis.

1 Encours en gestion active et passive (ETF, produits indiciels) investis en obligations et actifs monétaires, y compris les produits structurés et la dette privée.

2 Hors JV et Assureurs CA & SG ; MLT : moyen long terme, donc hors produits de trésorerie

3 Encours sous gestion : 1 973 Md€ au 30 septembre, incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, et comprenant 100% de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours et la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital

4 ALTO: Amundi Leading Technologies & Operations

5 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022

6 Données Amundi au 30/09/2023

7 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

