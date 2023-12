Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres et opdateret prospekt for afdeling Globale Aktier non fossil KL i Investeringsforeningen Maj Invest.

Prospektet er blevet opdateret som følge af en ændring af afdelingens investeringsrestriktioner.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest









