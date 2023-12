North Media køber Sveriges største distributør af tryksager og lokale ugeaviser

Selskabsmeddelelse nr. 15-2023

15. december 2023

North Media har indgået aftale med Ge-Te Media Aktiebolag om at købe SDR Svensk Direktreklam AB og EGRO Konsult AB.

SDR er Sveriges største distributør af uadresserede tryksager samt lokale ugeaviser til de svenske forbrugere. SDR forventer at omsætte ca. 650 mio. SEK i 2023, og levere en EBITDA på ca. 50 mio. SEK. I 2024 forventes højere omsætning og EBITDA.

North Medias CEO, Lasse Ingemann Brodt, siger:

“SDR er en særdeles interessant virksomhed for os. SDR er inde i en rigtig god udvikling og er, ligesom vores selskab, FK Distribution i Danmark, fantastisk dygtige til at skabe værdi for både detailhandelen og forbrugerne ved at omdele uadresserede tryksager samt lokale ugeaviser effektivt og målrettet i stor skala. Vi ser gode muligheder for at udvikle SDR yderligere og samtidig styrke vores produkttilbud i såvel Danmark som Sverige.”

Husstandsomdelte tryksager er både i Danmark og Sverige det fortrukne medie, når forbrugere skal købe ind. For detailhandlen er tryksager den stærkeste og mest effektive markedsføringskanal.

I Danmark omdeler FK Distribution i 2023 ca. 1,3 mia. tryksager og lokalaviser til 2,3 mio. husstande. En undersøgelse fra 2022 viser, at husstandsomdelte tryksager har høj effektivitet. Næsten 70 pct. af de husstande, der modtager tryksager, bruger tryksagerne til at finde tilbud, og 59 pct. af modtagerne køber ugentligt ind på baggrund af tryksagerne.

I Sverige omdeler SDR i 2023 ca. 1,2 mia. tryksager og lokale ugeaviser til 4,5 mio. svenske husstande.

North Media køber SDR for 350 mio. SEK på gældfri basis. Købesummen betales kontant.

Handlen forventes lukket (closing) den 29. december 2023.

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 14-2023 er koncernens forventninger til 2023 en omsætning på 940-960 mio. kr. og et EBIT på 145-160 mio. kr. Købet af SDR påvirker ikke forventningerne for 2023.

North Media forventer at offentliggøre årsrapport 2023 den 28. februar 2024.

Yderligere oplysninger:

Lasse Ingemann Brodt, CEO, telefon +45 20 24 32 92

Kåre Wigh, CFO, telefon +45 25 65 21 45