SAFE - Compte-rendu de l’Assemblée Générale mixte du 15 décembre 2023 - Refonte de la gouvernance de SAFE

Compte-rendu de l’Assemblée Générale mixte du 15 décembre 2023

Refonte de la gouvernance de SAFE

Eragny-sur-Oise - France - le 18 décembre 2023 à 8h15. Safe SA (la « Société ») annonce que l'assemblée générale mixte des actionnaires de Safe SA (l’ « Assemblée Générale ») réunie le 15 décembre au siège du groupe à Eragny-sur-Oise a approuvé l'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour conformément à l’avis rectificatif à l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°135 du 10 novembre 2023, à l’exception des résolutions n°5, 6 et 7 portant sur le renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Pierre Dumouchel, Philippe Petrou et Thomas Droulout.

Le nombre d’actions détenues par les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée Générale était de 16.552.610 actions, représentant un quorum de 48,32%.

Il est rappelé que les sociétés European High Growth Opportunities Securitization Fund et ABO Infinium Americas OpCo Ltd, par courriel électronique suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 novembre 2023, avaient demandé l’inscription de trois résolutions nouvelles à l’ordre du jour, portant sur la nomination de Messieurs Rodolphe Cadio, Victor Humberdot et Philippe Laurito en qualité d’administrateurs de la Société.

L’Assemblée Générale a ainsi décidé de nommer Messieurs Rodolphe Cadio, Victor Humberdot et Philippe Laurito en qualité d’administrateurs de la Société pour une durée de 4 ans prenant fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Par ailleurs, Monsieur Jean-Marc Feige a remis ce jour sa démission de son mandat d’administrateur de la Société.

Ainsi, dans la mesure où le renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Dominique Petit, François Reynaud et Monsieur Ismaël Najurally n’a pas été soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale, le conseil d’administration de la Société est désormais composé de :

Monsieur Rodolphe Cadio ;

Monsieur Victor Humberdot ;

Monsieur Philippe Laurito.





Une réunion du conseil d’administration de la Société ainsi composé s’est tenue à l’issue de l’Assemblée Générale, et a décidé la nomination de Monsieur Victor Humberdot en qualité de Président du Conseil d’administration ainsi que la nomination de Monsieur Laurito en qualité

de nouveau Directeur général de la Société. Lors de cette réunion, le Conseil d’administration a également décidé de nommer Monsieur Nicolas Papillon en qualité de Directeur général délégué.

Le détail des résultats de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2023 sera disponible sur le site Internet du Groupe dans la rubrique « investisseurs » :

https://www.safeorthopaedics.com/investisseurs/communique-de-presse/

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics concoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

