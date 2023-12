Elis : Nomination de BW Gestão de Investimentos en qualité de membre du Conseil de surveillance d'Elis

Nomination de BW Gestão de Investimentos en qualité de membre du Conseil de surveillance d’Elis

Saint-Cloud, le 18 décembre 2023 – Le Conseil de surveillance d’Elis qui s’est tenu le 14 décembre 2023 a coopté, sur recommandation du Comité des nominations, rémunérations et gouvernance, la société BW Gestão de Investimentos Ltda. ("BWGI") en qualité de membre du Conseil de surveillance, sur proposition de BWGI, conformément à l’accord d’investissement conclu le 9 octobre 2023 entre Elis et BWGI dans le cadre de l’acquisition par un fonds géré par BWGI de l’intégralité de la participation de 6,2% de Crédit Agricole Assurances (“CAA”) dans Elis, acquisition dont la finalisation est intervenue le 11 octobre 2023.

La cooptation de BWGI fait suite à la démission de Madame Magali Chessé de son mandat de membre du Conseil de surveillance à effet du 11 octobre 2023 et intervient pour la durée du mandat de Magali Chessé restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Cette cooptation sera soumise à ratification par l‘Assemblée Générale des actionnaires de la société, qui se tiendra le 23 mai 2024.

Concomitamment à sa nomination au sein du Conseil de surveillance et conformément à l’accord d’investissement susvisé, BWGI a été nommée en qualité de membre du Comité d’audit pour la durée de son mandat.

Madame Cécile Helme-Guizon agira en qualité de représentant permanent de BWGI au sein du Conseil de surveillance et du Comité d’audit.

Madame Cécile Helme-Guizon a commencé sa carrière en 1987 chez PwC dans les activités Audit puis Corporate Finance, avant de rejoindre Kingfisher plc comme Directrice des Fusions Acquisitions. Elle a rejoint Darty en 2003, en tant que Directrice de la Transformation, puis Directrice Générale des Activités Abonnements et Services et Directrice de la Stratégie de Darty plc. Depuis 2017, Cécile Helme-Guizon occupe des fonctions d’administrateur indépendant, à ce jour au sein de la société cotée française Manitou et du groupe familial irlandais Glen Dimplex. Cécile Helme-Guizon est diplômée de l’EM Lyon.

Le Conseil de surveillance d’Elis est désormais composé de 12 membres et d’un censeur.

