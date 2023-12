SIKA ETABLIERT TECHNOLOGIE-HUB FÜR SPRITZBETONBESCHLEUNIGER UND INVESTIERT IN STANDORT SCHWEIZ

Sika hat in Kirchberg, Kanton Bern, neue Produktionsanlagen für das Betonzusatzmittel Sigunit® in Betrieb genommen und damit in den Ausbau der Fertigungskapazitäten in ihrem Heimmarkt investiert. Der Spritzbetonbeschleuniger kommt insbesondere im Tunnelbau und bei der Baugrubensicherung zur Anwendung. Dank der neu in der Schweiz gefertigten Technologie werden bedeutende Infrastrukturprojekte wie der zweite Gotthard-Strassentunnel und wichtige Tunnelprojekte im angrenzenden Ausland noch effizienter mit dem Produkt beliefert. Durch die leistungsstarke Technologie und die verkürzten Transportwege werden auch die CO 2 -Emissionen reduziert und Bauprojekte umweltfreundlicher realisiert.

In der Schweiz und in den Nachbarländern Deutschland und Österreich entstehen zahlreiche Tunnelprojekte für den Schienen- und Strassenverkehr. Bei der Realisierung dieser kritischen Infrastrukturerweiterungen können die Planer und Bauherren auf die langjährige Erfahrung und die bewährte Spitzentechnologie von Sika vertrauen. Der flüssige Spritzbetonbeschleuniger Sigunit® erfüllt im Tunnelbau höchste Anforderungen. Neben einer kurzen Applikationszeit mit schneller Festigkeitsentwicklung zeichnet sich die Technologie auch durch eine hohe Zuverlässigkeit und enorme Langlebigkeit aus. Die neuen Fertigungsanlagen in Kirchberg steigern die operative Effizienz und gewährleisten über kurze Transportwege die nachhaltige Belieferung der Kunden.

Christoph Ganz, Regionalleiter EMEA: „Mit den zusätzlichen Produktionskapazitäten in der Schweiz schaffen wir die Voraussetzung, um bedeutende Infrastrukturprojekte in der gesamten Alpen-Region noch besser zu bedienen. Mit unseren Hochleistungsprodukten tragen wir nicht nur zur Realisierung ambitionierter Strassen- und Bahntunnelprojekte bei, sondern leisten durch die Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit unserer Lösungen auch einen wichtigen Beitrag zu mehr Umweltfreundlichkeit im Tunnelbau und generell im Bauwesen.“

SIKA UNTERNEHMENSPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und Fahrzeugindustrie bei. Die mehr als 33’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.5 Milliarden.

