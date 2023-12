Quadient : intégration à Xero pour automatiser et simplifier la comptabilité des PMEs en Amérique du Nord et au Royaume-Uni

Les clients de Xero pourront bénéficier des capacités avancées d'automatisation des comptes fournisseurs de Quadient pour gagner en efficacité





Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et Xero, une solution cloud de comptabilité pour les petites et moyennes entreprises, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Xero est désormais intégrée à la solution cloud de gestion des comptes fournisseurs (AP) de Quadient pour automatiser et rationaliser les processus comptables.

Xero aide 3,95 millions d'abonnés dans le monde à gérer leur comptabilité en ligne et depuis une seule interface. Avec cette nouvelle intégration, la solution Quadient AP permet de synchroniser de façon transparente tous les processus comptables d'entreprise, de la réception des factures et des bons de commande à la saisie des données de paiement. Quadient AP élimine ainsi le besoin d'importer ou exporter manuellement les données, ce qui réduit le risque d'erreur humaine, et accélère les flux de trésorerie en donnant aux entreprises une meilleure visibilité de l'état de leurs comptes fournisseurs.

Associée à l'expertise de Xero, la solution cloud Quadient AP - récemment nommée Leader dans le rapport SPARK Matrix™ de Quadrant Knowledge Solutions pour l'automatisation des comptes fournisseurs - permet aux clients de suivre et de gérer leurs finances avec plus de précision. Les données peuvent être automatiquement collectées et saisies dans Xero à l'aide de la capacité de reconnaissance optique des caractères de Quadient, qui utilise l'IA pour éliminer 83 % de la saisie des données. Cette efficacité permet de réduire le coût moyen de traitement d'une facture de 15 € à 2 €.

Prudence Musubi, Chef Comptable chez ArcFyre International, un client commun de Quadient et Xero, a commenté : « Une chose que j'apprécie dans cette solution est qu'elle élimine efficacement les doublons de paiement, en signalant ces factures pour investigation. Et une fois que tout est codé dans le système, le processus est très rapide. Nous pouvons facilement sortir n'importe quel rapport et vérifier si le système a capturé avec précision les données des factures. Nous savons alors que tout fonctionne parfaitement. L'intégration de Quadient AP à Xero s'est faite sans difficulté et nous constatons déjà des résultats positifs dans la rationalisation de nos processus ».

« Nous sommes ravis d'accueillir Xero dans notre programme de partenariats, qui est en pleine expansion », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « La stratégie de Quadient consiste à établir des partenariats avec les principales plateformes de planification des ressources d'entreprise et de comptabilité, afin de fournir des solutions technologiques avancées à nos clients communs. En nous associant à Xero, nous pouvons aider davantage d'équipes comptables avec Quadient AP, pour qu'elles puissent prendre des décisions stratégiques plus informées au lieu de se focaliser sur le traitement manuel des factures et des paiements ».

Les intégrations API de Quadient assurent la précision, la cohérence, la sécurité et la conformité réglementaire des données, garantissant ainsi plus de transparence et de fiabilité.

