La Semaine annuelle de don de Bunzl Canada soutient les communautés locales

Les dons à l'échelle nationale apportent un soutien aux organisations locales pour aider les résidents vulnérables de la communauté.

BURLINGTON, Ontario, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada a le plaisir d'annoncer la troisième édition de sa Semaine de dons annuelle, en partenariat avec Banques alimentaires Canada. Cette initiative vise à fournir des produits de soins personnels, d'hygiène et de sécurité indispensables aux banques alimentaires à travers le Canada pendant l'une des périodes les plus sensibles de l'année.

La semaine dernière, les entreprises Nettoyage & Hygiène et R3 Redistribution de Bunzl Canada ont livré à Banques alimentaires Canada 16 palettes remplies d'articles non alimentaires, notamment des produits d'hygiène personnelle et de nettoyage tels que des produits de toilette et de tissu, du savon pour les mains, des désinfectants et divers produits de nettoyage pour qu'ils soient distribués aux banques alimentaires dans l'ensemble du pays. La plupart des produits donnés sont essentiels au bien-être des familles pendant la saison hivernale, période de pointe de la saison de la grippe et du rhume. Malheureusement, pour de nombreux Canadiens dans le besoin, l'achat de ces articles essentiels représente souvent un dilemme entre la santé et l'hygiène personnelle et la nécessité de mettre de la nourriture sur la table.

" L'année 2023 a été éprouvante pour de nombreux Canadiens, les pressions économiques et l'inflation exacerbant des problèmes tels que l'insécurité alimentaire et le sans-abrisme," a déclaré John Howlett, Président de Bunzl Canada. "Au cœur de notre philosophie d'entreprise, de notre culture et de nos valeurs se trouve l'engagement à redonner à nos communautés en soutenant ces organisations dans leurs efforts exceptionnels. Ces valeurs constituent le fondement de notre culture d'entreprise et rallient nos employés et nos clients."

Bunzl Canada participe activement à divers événements communautaires à travers le pays. Cette année, dans le cadre d'un partenariat continu avec Banques alimentaires Canada, Bunzl Canada a non seulement fait des dons financiers et alimentaires, mais a également mobilisé ses partenaires corporatifs pour donner plus de 27 000 rouleaux de papier hygiénique et d'autres produits en papier lors de la Journée nationale du papier hygiénique.

En mai dernier, Bunzl Canada a envoyé des produits de nettoyage et d'hygiène nécessaires à 1 500 personnes évacuées à la suite d'incendies de forêt en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest. Parallèlement, Bunzl Canada a collaboré avec Alberta Avenue Community Care pour ériger une serre solaire communautaire alimentée à Edmonton. Cette serre constitue une source constante de produits frais tout au long de l'année pour la communauté locale. En juillet, la société a également organisé son 23e tournoi annuel de golf b.r.a.i.n.child afin de collecter des fonds pour la recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques à l'Hôpital pour enfants malades. À ce jour, l'initiative a permis de récolter plus de 1,75 million de dollars.

"Nous sommes ravis d'avoir conclu avec succès notre troisième Semaine annuelle du Don. Bunzl Canada est composée d'entreprises locales fortement ancrées dans les communautés que nous servons", a déclaré Margo Hunnisett, Vice-présidente du Marketing et de la Communication. "Cet événement témoigne de notre engagement à investir activement et durablement dans nos communautés à travers le pays et à y participer activement."

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) s'engage à fournir des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, des emballages alimentaires et de détail, des produits de sécurité et des fournitures industrielles à plus de 45 000 entreprises canadiennes, leur permettant ainsi de fonctionner de façon optimale chaque jour. L'entreprise offre à ses clients les avantages d’un approvisionnement mondial, de l'innovation en matière de produit et d'une portée nationale, tout en garantissant un service local réactif et une expertise approfondie dans une variété de catégories. Bunzl Canada est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège est situé à St. Louis, Mo., est la plus grande division du groupe international de distribution et d'externalisation basé à Londres, Bunzl PLC. Avec plus de 100 centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux magasins de proximité et à d'autres utilisateurs.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fournit un leadership national pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain en collaboration avec le réseau de banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se dévouent à aider les Canadiens confrontés à l'insécurité alimentaire. Plus de 4 750 banques alimentaires et organisations communautaires se réunissent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui, en mars de cette année, ont effectué près de deux millions de visites à ces organisations, selon notre Rapport HungerCount 2023. Au cours des 10 dernières années, en tant que système, nous avons trouvé et partagé plus de 1,4 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a partagé près de 168 millions de dollars en financement pour aider à maximiser l'impact collectif et renforcer la capacité locale – tout en plaidant pour la réduction du besoin de banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

