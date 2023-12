Participatiemelding van Blackrock Inc.

Gereglementeerde informatie

Brussel, 20 december 2023 - 8u30 CET

In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft BlackRock Inc. (50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, U.S.A.) transparantiemelding naar Solvay gestuurd om aan te geven dat de drempel van 5% is overschreden. Hier is een samenvatting van de beweging:

De kennisgeving van 14 december 2023 bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten verwerving of overdracht van financiële instrumenten die worden behandeld als stemrechtverlenende effecten

Kennisgeving door: BlackRock Inc. (50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, U.S.A.)

Datum van drempeloverschrijding: 11 december 2023

Overschreden drempel van directe stemrechten: 3% neerwaarts

Noemer: 105 876 416

Toegevoegde informatie: de openbaarmakingsverplichting ontstond doordat het totale bezit in stemrechten van BlackRock, Inc. onder de 3% kwam. Daarnaast daalden de stemrechten verbonden aan aandelen van BlackRock, Inc. onder de 3%.

De verklaringen en de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waardoor het bedrijf feitelijk wordt aangehouden, is beschikbaar in de Investor Relations-rubriek op de website van Solvay.

Bijlages