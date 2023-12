PRESSRELEASE

Arcoma välkomnar ny ägarstruktur efter Sunstone Life Science Ventures försäljning av aktier

Arcoma, en ledande leverantör av digitala röntgensystem meddelar idag att det danska investeringsbolaget Sunstone Life Science Ventures avyttrat sitt hela aktieinnehav i bolaget. Försäljningen är en del av Sunstone Life Science Ventures omstruktureringsstrategi för sina investeringar. En grupp separata investerare, inklusive Arcomas huvudägare Linc (publ) och Styrelseordförande Lars Kvarnhem via bolag, har förvärvat Sunstone Capitals samtliga aktier.

Lars Kvarnhem Styrelseordförande Arcoma kommenterar: ”Efter att Sunstone Life Science Ventures aviserat (alt förmedlat) sin omstruktureringsstrategi för drygt ett år sedan, är vi nu väldigt nöjda över att denna transaktion slutförts. Trots en relativt utmanande aktiemarknad har intresset för dessa aktier varit stort och detta framhäver Arcomas styrka som en investering och bekräftar förtroendet för vår långsiktiga tillväxtpotential”.

Mattias Leire, VD Arcoma, kommenterar försäljningen: "Vi är mycket glada över den nya ägarstrukturen som nu är på plats. Vi välkomnar nya aktieägare till bolaget och samtidigt är vi väldigt glada och tacksamma över att se flertalet befintliga aktieägare som nu ytterligare ökat sitt innehav i bolaget”.

Företaget vill rikta ett varmt tack till Sunstone Life Science Ventures, som under många år har varit en värdefull aktieägare och bidragit till Arcomas utveckling och tillväxt.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







