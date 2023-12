Novacium reçoit une subvention de 90 000 € pour ces travaux sur les matériaux SiOx spécifiquement conçus pour les anodes de batteries

MONTRÉAL, 20 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ) (OTCQB: HPQFF) (FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium a le plaisir d’informer ses actionnaires que sa société affiliée française, NOVACIUM SAS (« Novacium ») a obtenu une Bourse French Tech Émergence de 90 000 € (131 000 C$).



La subvention, administrée par la Banque française d’investissements publics (BPI), s’inscrit dans la stratégie du gouvernement français visant à promouvoir des projets considérés comme « DeepTech » pour des startups comme Novacium. La proposition de projet de Novacium à BPI s’est concentrée sur l’amélioration de l’ensemble de la chaîne de valeur des matériaux d’anode à base de SiOx spécifiquement conçus pour batteries.

« La reconnaissance par la BPI du caractère innovant avec un impact industriel significatif du projet de Novacium souligne le potentiel de notre travail, » a déclaré M. Jed Kraiem PhD, COO de Novacium. « Après avoir obtenu les premiers résultats de tests sur la batterie avec notre SiOx, nous avons l'intention de solliciter un financement « Aide au Développement DeepTech » pouvant atteindre 2 millions d'euros. Cela nous permettra de faire évoluer notre projet vers un stade pré-commercial. »

La BPI a approuvé la subvention à l’issue d’un processus de sélection rigoureux qui a consisté à faire valider, par ses experts sectoriels, les caractéristiques DeepTech de Novacium et le potentiel innovant du projet combinée à son impact industriel en France et à l’international.

« Nous sommes ravis des récentes réalisations de Novacium et de l'obtention de leur subvention DeepTech de la BPI, » a déclaré M. Bernard Tourillon, président et directeur général de HPQ Silicium Inc et NOVACIUM SAS. « Cela confirme le besoin de matériaux d'anode à base de SiOx spécifiquement conçus et met en lumière les efforts de collaboration Novacium/HPQ pour faire progresser les technologies avancées des batteries au silicium. »

LE MARCHÉ DES MATÉRIAUX D’ANODES À BASE DE SiOx EST EN PLEINE EXPANSION

Une tendance majeure dans l'industrie des batteries au lithium est l'introduction de petites quantités (entre 5% et 10%) d'additifs à base d’oxyde de silicium (SiOx) dans les électrodes composites de graphite. Cela est dû au fait que les anodes en graphite pur ont essentiellement atteint leurs performances maximales en termes de densité d'énergie [1].

Le silicium est le candidat le plus prometteur pour améliorer considérablement les performances des anodes (plus de 10 fois). Cependant son application industrielle est très limitée en raison de problèmes non résolus liés à l’expansion volumétrique. L’utilisation de matériaux SiOx spécifiquement conçus, au lieu de silicium pur, surmonte ce problème, augmentant la capacité de la batterie sans dégradation significative de sa durée de vie.

Cette nouvelle réalité stimule la demande croissante de matériaux d'anode avancée contenant du silicium. Déjà en 2023, ce marché représente une valeur comprise entre 1,1 milliard de dollars US [2] et 2,7 milliards de dollars US [3]. Les perspectives de croissance de ce marché prévoient une demande potentielle de 300 000 tonnes d'ici 2030, estimée à 15 milliards de dollars US [4] selon une source, et à 131,6 milliards de dollars US en 2033 selon une autre source [5].

Cependant, il est essentiel de noter que le marché des matériaux à base de silicium pour les batteries Li-ion ne représente actuellement qu'une fraction modeste, soit moins de 10 %, de la demande totale mondiale de graphite. Cette demande de graphite, principalement destinée à la fabrication de matériaux d'anode pour les batteries Li-ion, est estimée à 25 milliards de dollars US en 2023 [6].

« La nouvelle d’aujourd’hui, qui peut être considérée comme un jalon important, valide notre partenariat stratégique avec Novacium et renforce notre position collective sur le marché mondial des matériaux d’anode à base de SiOx spécifiquement conçus pour les batteries, » a ajouté M. Tourillon.

SOURCES DES RÉFÉRENCES

[1] The Royal Society of Chemistry 2020 Sustainable Energy Fuels, 2020, 4, 5387–5416

[2] QY Research, SNE Research, Shinhan Securities / NBM June 2023 Deck page 11

[3] The global silicon anode battery market is likely to be valued at US$ 2.7 billion in 2023. From Future Market Insights Global and Consulting Pvt. Ltd.

[4] QY Research, SNE Research, Shinhan Securities / NBM June 2023 Deck page 11

[5] According to Future Market Insights, the global silicon anode battery market is Estimated to Reach US$ 131.6 Billion by 2033.

[6] Based on the analysis by Fact.MR, the global graphite market is valued to be US$ 25.9 billion in 2023 and it is expected to grow at a CAGR o 8,5% to reach US$ 58,6 billion by the end of 2023. Link to source

À propos de NOVACIUM SAS

La Société Novacium est une start-up axée sur des projets verts, basée à Lyon en France, résultante de l’association de trois ingénieurs-chercheurs Français de haut niveau, M. Jed KRAIEM PhD, le Chef des Opération (« COO ») de Novacium, M. Oleksiy NICHIPORUK, PhD, Directeur Technique (« CTO ») de Novacium M. Julien DEGOULANGE PhD, le directeur de l’Innovation (« CIO ») de Novacium’s, qui voulaient bâtir une nouvelle société de Recherche et Développement pour développer leurs propres technologies dans des domaines à haute valeur ajoutée reliés aux énergies renouvelables, avec HPQ Silicium Inc. du Canada, société qui voulait s’adjoindre une équipe technique capable de l’aider dans le développement de ses projets silicium et l’aider dans le développement de nouveaux projets reliés aux énergies renouvelables.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 coté à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des fournisseurs technologiques de classe mondiale tel que PyroGenesis Canada Inc. et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émissions de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les quatre (4) piliers et objectifs suivants :

1) Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis.

2) Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis.

3) Devenir un producteur de matériaux d’anodes à base de silicium de haute pureté (3N & 4N) de taille micrométrique avec l’aide de NOVACIUM SAS.

4) Développement d’un procédé modulaire et compact pour la production sur demande d’hydrogène par hydrolyse du silicium et d’autres matériaux.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Décharges de responsabilité :

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les énoncés contenant les mots « pourrait », « plan », « volonté », « estimation », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre », « Dans le processus » et d’autres expressions similaires qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en ce qui concerne l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l’égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d’autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futures peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 514 846-3271

Patrick Levasseur, administrateur de HPQ | +1 514 262-9239

info@hpqsilicon.com