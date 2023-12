Styrelsen i Cortus Energy AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för beslut om bl a emission av konvertibler och sammanläggning av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen för Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har beslutat om att kalla till extra bolagsstämma den 24 januari 2024. Styrelsen föreslår aktieägarna att bland annat besluta om emission av konvertibler i en ny serie KV4 att tecknas av innehavarna av konvertibler av serie KV2. Betalning ska erläggas genom kvittning av KV2 fordringar. Övriga förslag avser en minskning av Bolagets aktiekapital för förlusttäckning och en sammanläggning av aktier varvid hundra (100) gamla aktier läggs samman till en (1) ny.

Styrelsens samtliga förslag i alla detaljer framgår av kallelse som pressmeddelas separat.

KONVERTIBELEMISSIONEN

Bolaget ska ta upp ett konvertibelt lån om högst 20 000 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler av serie KV4.

Teckningsberättigade ska enbart vara de som är innehavare till sådana konvertibler av serie KV2 som emitterades av Bolaget den 6 september 2022 och till så många nyemitterade konvertibler för var och en som motsvaras av respektives hela innehav av konvertibler av serie KV2 med kapitalbelopp tillsammans med upplupen ränta (”Fordran”). Teckning kan bara ske för hela tecknarens Fordran.

Teckning för KV4 ska ske mellan den 5 februari 2024 och den 19 februari 2024. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Betalning för konvertibler av serie KV4 ska ske genom kvittning av Fordran som motsvarar innehavet av konvertibler av serie KV2.

Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om 13,5 procent.

Innehavare av konvertibler av serie KV 4 kommer ha rätt att påkalla konvertering under fyra perioder, nämligen under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 18 juni 2024 (konverteringsperiod 1), under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 13 December 2024 (konverteringsperiod 2), under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025 (konverteringsperiod 3) och under perioden från och med den 1 december 2025 och till och med den 12 december 2025 (konverteringsperiod 4).

Konverteringskursen per aktie ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar innan respektive konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 0,07 SEK och högst 0,30 SEK.

Genom emissionen hoppas styrelsen kunna minska den lånemängd som annars skulle förfalla till betalning under våren 2024 när konvertibler av serie KV2 löper ut. Genom att KV2 fordringar kvittas bort mot nya KV4 förlängs i praktiken löptiden för motsvarande skuldbelopp till januari 2026.

Villkoren för KV4 motsvarar i huvudsak villkoren för Bolagets konvertibel KV3, vilket innebär att de konvertibelinnehavare som deltar i den nu föreslagna emissionen kommer få en högre ränta och bättre konverteringskurs.

Fyra av Bolagets styrelseledamöter med ett sammanlagt innehav av KV2 konvertibler om cirka 6 miljoner kronor, ca 35 procent av utestående lån, har uttalat att de avser delta i KV4 emissionen.

SAMMANLÄGGNING

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av aktier, varvid hundra (100) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie. Bolagsstämman föreslås också bemyndiga styrelsen fatta beslut om avstämningsdag för sammanläggningen.

Beslutar bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag kommer styrelsen återkomma i pressmeddelande med närmare tidplan för sammanläggningen.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2023, kl. 07:40 CET.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

