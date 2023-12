English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

蝸牛遊戲推出《方舟: 生存飛升》永恆的「冬季仙境」MOD遊戲改裝模組

將 「恐龍樂園 」改造成 「冬季仙境 」的活動將於 2023 年 12 月 21 日開始,屆時將有超過 600 種已獲批准的模式加入其中。