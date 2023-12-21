蝸牛遊戲推出《方舟： 生存飛升》永恆的「冬季仙境」MOD遊戲改裝模組

加利福尼亞州卡爾弗城, Dec. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail， Inc.（納斯達克股票代碼：SNAL）（以下簡稱 “蝸牛”或“公司”）是一家全球領先的互動數位娛樂獨立開發商和發行商。 今天非常高興地宣佈《方舟： 生存飛升》（ARK Survival Ascended）將迎來節日大變革，萬眾期待的“冬季仙境”活動將作為一個永久性的固定改裝模組。
從今天開始，包括遊戲機玩家在內的所有平臺上的倖存者都能沉浸在迷人的 「冬季仙境」中，全年隨時體驗季節的魔力。
新的「冬季仙境」生物：
準備好迎接漫遊在「冬季仙境」景觀中的大量新生物，每種生物都會帶來獨特的挑戰和獎勵：
- 聖誕老人的雪人幫手： 掉落煤炭和槲寄生。 新內容
- 喜馬拉雅雪人：掉落煤炭和槲寄生。 新內容
- 妖怪強頜龍： 掉落煤炭和槲寄生。 偷竊禮品盒可獲得特殊獎勵。 新內容
- 狂野可騎馴鹿： 掉落煤炭和槲寄生。 可餵食 Rockarrot 和騎乘以獲得額外的獎勵。 新內容
活動專案： 開箱即送歡樂
“冬季仙境”活動帶來了一系列限時物品，供倖存者收集和製作：
- 煤炭
- 節日恐龍糖果
- 禮品盒
- 聖誕燈
- 聖誕長襪
- 聖誕樹
- 槲寄生
- 雪人
- 花環
“冬季仙境”皮膚和表情符號的擴展
倖存者將有機會用聖誕節日的皮膚裝飾自己和周圍的環境，並嘗試新的表情符號：
“冬季仙境”活動皮膚：
- 藍球冬帽皮膚
- 冰糖葫蘆俱樂部皮膚
- 聖誕博拉皮膚
- 恐龍飾品泳裝皮膚
- 毛氈馴鹿鹿角皮膚
- 灰球冬帽皮膚
- 綠球冬帽皮膚
- HLN-A 冬帽圈皮膚
- 花環泳裝皮膚
- 大角鹿屬馴鹿服裝
- 諾格林-雷吉特冬帽皮膚
- 諾格林泳裝皮膚
- 胡桃夾子彈弓皮膚
- 紫球冬帽皮膚
- 紫球冬帽皮膚（冬季仙境 5）
- 猛禽雪橇冬帽皮膚
- 紅球冬帽皮膚
- 聖誕老人服裝皮膚
- 聖誕老人帽子皮膚
- 冬帽皮膚
- 醜陋卡諾毛衣皮膚
- 醜陋的赤壁毛衣皮膚
- 醜陋布朗托毛衣皮膚
- 醜陋鬥牛犬毛衣皮膚
- 醜陋卡羅琳毛衣皮膚
- 醜陋的諾格林-雷吉特毛衣皮膚
- 醜陋猛禽利爪毛衣皮膚
- 醜陋羅克韋爾毛衣皮膚
- 醜陋霸王龍毛衣皮膚
- 雪人泳裝皮膚
- 全身坎卜斯Krampus 服裝玩家角色皮膚。 新內容
- 聖誕老人工作室史密斯結構皮膚。 新內容
- 節日鍛造結構皮膚 新內容
表情符號： 在“冬季仙境”中展现自我:
- 頌歌表情符號
- 快乐拍手表情符號
- 胡桃夹子舞表情符號
- 颤抖表情符號。 新内容
- 雪天使表情符號。 新内容
- 跨平台遊戲和擴展《方舟》宇宙
在《方舟： 生存飛升》中，有超過600個經過批准的MOD改裝模組可用於跨平台遊戲，「冬季仙境」 活動無縫地加入了《方舟： 生存飛升》的MOD改裝模組清單，有望為倖存者帶來更具互動性和沉浸感的體驗。 蝸牛很高興見證《方舟》社區如何在新內容不斷發佈的推動下，在即將到來的一年裡繼續塑造不斷發展的《方舟： 生存飛升》的世界。
準備迎接前所未有的冬季，因為《方舟： 生存飛升》的 「冬季仙境」將成為舞臺中心。 千萬不要錯過這次假日冒險的機會，在史前樂園中歡度佳節！
開始玩《方舟： 生存飛升》： https://playark.com/
點擊觀看《方舟：生存飛升》MOD改裝模組預告片：
https://www.youtube.com/watch?v=AW-9w6dplaw
關於蝸牛遊戲
蝸牛是一家領先的全球獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數位娛樂，擁有一流的優質遊戲產品群組，專為在各種平臺（包括遊戲機、個人電腦和行動裝置）上使用而設計。
前瞻性陳述
本新聞稿包含構成前瞻性陳述的陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如“預期”、“相信”、“可以”、“預期”、“應該”、“計劃”、“ 打算”、“可能”、“預測”、“繼續”、“估計”和“潛力”，或這些術語或其他類似表達的否定形式。 前瞻性陳述出現在本新聞稿中的許多地方，包括但不限於有關 Snail 的意圖、信念或當前期望的陳述。 這些前瞻性陳述包括有關 Snail 業務未來可能或假設結果、財務狀況、運營結果、流動性、計劃和目標的資訊。 Snail 就以下事項發表的聲明本質上具有前瞻性： 增長前景和戰略; 推出新遊戲以及商業上成功的遊戲的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：動畫系列》和《方舟 2》; 對未來增長重要驅動力的預期; 其保留和增加玩家基礎、開發新視頻遊戲和增強現有遊戲的能力; 來自多個行業的公司的競爭，包括其他遊戲開發商和發行商以及大型和小型、公共和私營互聯網公司; 與 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、 Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的關係; 對未來增長和業績的預期; 以及上述任何內容所依據的假設。
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