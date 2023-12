Rapala VMC saattaa päätökseen 13 Fishing hankinnan; DQC International -yhtiöstä Rapalan täysin omistama tytäryhtiö

LEHDISTÖTIEDOTE

21.12.2023

Rapala VMC Oyj on ostanut James Coblen jäljellä olevan 40 prosentin osuuden DQC International yhtiöstä, joka omistaa 13 Fishing vapa- ja kelabrändin.

"Olemme neljän vuoden aikana kulkeneet täyden ympyrän, ja nyt Rapala astuu täysipainoisesti Yhdysvaltain vapa- ja kelamarkkinalle", sanoo Rapala VMC Oyj:n toimitusjohtaja Lars Ollberg. "Rapalan koko Yhdysvaltojen markkinan kattava myyntiorganisaatio on valmis ottaman kokonaisvastuun aloittaakseen kaupankäynnin 13 Fishing -tuotteilla 1. tammikuuta, 2024!"

"Markkinoiden alkaessa normalisoitua Covidin aiheuttaman epävarmuuden jälkeen, on oikea aika aloittaa tämän innovatiivisen brändin tuotteiden myynti", lisäsi Ollberg. "13 Fishing on eräs Yhdysvaltojen dynaamisimmista kasvavista brändeistä ja sillä on vahva näyttö brändin rakentamisesta ja innovatiivisten tuotteiden kehittämisestä. Suhteellisen lyhyessä ajassa se on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa maailman kilpailukykyisimmällä kalastustarvikemarkkinalla. Kiitämme James Coblea 13 Fishing:in luomisesta suurella intohimolla ja toivotamme hänelle menestystä uusilla urapoluillaan."

13 Fishing brändi ja tuotteet ovat saavuttaneet suuren suosion omilla designeillaan ja innovaatioillaan, ja ne tarjoavat kiinnostavan ja tuoreen vaihtoehdon markkinoiden vakiotuotteille. Sen monipuoliseen brändiportfolioon kuuluu sisävesi- ja rannikkokalastukseen tarkoitettuja vapoja ja keloja ja lisäksi 13 Fishing on markkinajohtaja vaativissa talvikalastuotteiden kategorioissa.

Hankinta tarjoaa Rapala VMC:lle mahdollisuuden konsolidoida 13 Fishing -tuotteet Rapala USA:n tuotetarjontaan ja jatkaa Rapalan markkina-aseman vahvistamista maailman suurimmilla markkinoilla. Rapalan maailmanlaajuinen valmistusosaaminen ja valikoitujen alihankkijoiden muodostama kokonaisuus, jota tukee koko Yhdysvallat kattava jakelu- ja toimitusketju, tarjoaa Rapalan asiakkaille maailmanluokan palvelua, johon he voivat luottaa. Yhdysvalloissa Rapala VMC Corporationilla on yksi maan suurimmista myynti- ja jakeluverkostoista, joka kattaa koko Yhdysvaltain markkinan.

Rapala USA:n myyntitiimin markkinatuntemus ja vakiintuneiden asiakassuhteiden hyödyntäminen kasvattaa 13 Fishing -tuotteiden kysyntää koko asiakaskentässä. Rapala uskoo 13 Fishing markkinaosuuden kasvavan lähivuosina vahvasti.

Rapalan kokenut markkinointitiimi ja innovatiiviset 13 Fishing:n ammattilaiset tulevat tekemään vahvaa yhteistyötä 13 Fishing -brändin suosion lisäämisessä niin jälleenmyyjien kuin kuluttajien parissa. Rapala USA:n organisaatio on jo aloittanut 13 Fishing -tuotteiden integroinnin kaupankäyntijärjestelmäänsä ja jälleenmyyjät ovat osoittaneet suurta kiinnostusta saadakseen nämä innovatiiviset ja modernit tuotteet valikoimiinsa.

Lisätietoja tästä jännittävästä uudesta vaiheesta Rapala VMC:n ja 13 Fishingin osalta Yhdysvaltain markkinoilla on saatavilla Rapala USA:n organisaatiolta ja myyntiedustajilta sekä Rapalan USA:n sivuilta www.rapala.com.

