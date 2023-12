MacGregorille merkittävä tilaus lastinkäsittelyratkaisujen toimittamisesta Philly Shipyardille

CARGOTEC, LEHDISTÖTIEDOTE, 22.12.2023 KLO 10





Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut merkittävän tilauksen lastinkäsittelyratkaisujen toimittamisesta SM Solution / Philly Shipyardille. Järjestelmät toimitetaan kolmeen rakennettavaan 1822 FEU:n konttilaivaan.



Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2023 neljännen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Ratkaisujen toimitukset alkavat vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä, ja ne saadaan valmiiksi vuoden 2026 aikana.



MacGregorin toimitus kattaa lastiluukkujen, kontin kiinnityssiltojen ja kansitukien, ruuman kiinteiden ja siirrettävien konttitukien sekä kontin kiinteiden kiinnitysosien suunnittelun, itse laitteet ja niiden toimituksen.



”Olemme hyvin iloisia tästä tilauksesta. Se on hienoa jatkoa hyvälle yhteistyöllemme Aloha Class -sarjan parissa SM Solutioni ja Philly Shipyardin kanssa. Philly Shipyard on hyvin edistyksellinen telakka, ja olemme sitoutuneita toimittamaan heille huipputason ratkaisuja. Haluamme osaamisellamme varmistaa asiakkaamme menestystä”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor.





Lisätietoja:

Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor

P. +46 31 850 919, magnus.sjoberg@macgregor.com



Janina Aalto, Communications Manager, MacGregor

P. +358 40 777 6815, janina.aalto@macgregor.com



