EQUASENS : Evolution du Comité de Direction du Groupe Equasens

Villers-lès-Nancy, le 27 décembre 2023 – 18:00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Evolution du Comité de Direction du Groupe Equasens

Le Groupe Equasens, éditeur leader en logiciel santé (Euronext Paris™ - Compartiment A - ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS), annonce une évolution de son Comité de Direction à compter du 1er janvier 2024.

Damien VALICON prend la Direction de la Division Pharmagest

Damien VALICON, actuel Directeur de la Division Medical Solutions, est nommé Directeur de la Division Pharmagest. Il aura pour mission d’assurer la dynamique commerciale de la Pharmacie France et d’ASCA, d’accompagner le développement des filiales européennes : PHARMAGEST Belgium, PHARMAGEST Luxembourg, PHARMAGEST Italia et la toute nouvelle PHARMAGEST Germany, ainsi que celui de l’observance avec MULTIMEDS et iMEDS et de la nouvelle activité d’e-learning ATOOPHARM.

Dominique GOURSAUD prend la Direction de la Division Medical Solutions

Dominique GOURSAUD, actuel Directeur de la Stratégie commerciale, est nommé Directeur de la Division Medical Solutions. Il aura pour mission de poursuivre le travail d’organisation commerciale de la Division et de développer son offre de services.

Noëlle STOULIG prend la nouvelle Direction de la Communication Groupe Equasens

Noëlle STOULIG, actuelle Directrice Marketing Europe Division Pharmagest, est nommée Directrice de la Communication Groupe Equasens. Elle aura pour mission de piloter la stratégie globale de la communication du Groupe ainsi que sa stratégie de marque, aussi bien en interne qu'en externe.

Les autres membres du Comité de Direction conservent leurs fonctions

Les missions de Grégoire DE ROTALIER, Directeur Général Délégué et Directeur de la Division Axigate Link, Nicolas LAFON, Directeur de la Division Fintech, Franck FAVIER, Directeur de la Division e-Connect, Frédérique SCHMIDT, Directrice Administrative et Financière, et Sabrina GHARBI, Directrice des Ressources Humaines, ne sont pas modifiées.

Denis SUPPLISSON, Directeur Général du Groupe Equasens, déclare : "Désormais composé d’un tiers de femmes, ce nouveau Comité de Direction a pour mission d'intensifier la dynamique de croissance et d'être à l'écoute des opportunités d'acquisitions, conformément à la stratégie définie par le Conseil d'Administration du Groupe."

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, qui compte aujourd’hui plus de 1400 collaborateurs en Europe, est le premier éditeur de solutions informatiques de Santé en termes de diversité de métiers et de parts de marché.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient.

