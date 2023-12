North Media gennemfører købet af SDR i Sverige

Investornyhed

29. december 2023

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 15-2023 har North Media indgået aftale med Ge-Te Media Aktiebolag om at købe SDR Svensk Direktreklam AB og EGRO Konsult AB kontant for 350 mio. SEK på gældsfri basis. Transaktionen er nu gennemført.

Købet af SDR er i tråd med North Medias strategi om at købe, drive og optimere volumenforretninger indenfor områder, hvor koncernen har særlig styrke og indsigt.

SDR vil indgå i North Media-koncernen som et selvstændigt selskab i forretningsområdet Last Mile, der også omfatter FK Distribution. De to selskaber har forskellige værdikæder, grad af automatisering i pakningsprocesser og distributionsmodeller, men samtidig har det danske og svenske marked for husstandsomdelte tryksager og lokalaviser en række fælles karakteristika, der rummer potentiale for gensidig udvikling af produkter og infrastruktur.

SDR har 47 års erfaring med tryksager og er i dag Sveriges største distributør heraf. Selskabet beskæftiger cirka 175 funktionærer, cirka 4.800 hel- og deltidsansatte omdelere og har 36 kontorer i Sverige. SDR har hovedkontor i Uppsala nord for Stockholm. Som tidligere oplyst forventes SDR at generere en omsætning på cirka 650 mio. SEK og en EBITDA på cirka 50 mio. SEK i 2023.

Yderligere oplysninger:

CEO Lasse Ingeman Brodt, telefon +45 20 24 32 92

CFO Kåre Wigh, telefon +45 25 65 21 45

North Medias virksomheder driver platforme til transaktioner mellem erhvervsliv og forbrugere med særlig fokus på dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. FK Distribution er Danmarks førende distributør af tilbuds-og ugeaviser, driver den digitale platform minetilbud og leverer logistikydelser. BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste univers. Bekey giver digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af dagligvarer, måltidskasser m.fl.