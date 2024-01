Rapala VMC Oyj:n operatiivinen suunnitelma etenee - myy ruiskuvaluliiketoimintansa

LEHDISTÖTIEDOTE, 2.1.2024

Rapala VMC Oyj on myynyt konsernin koko ruiskuvaluliiketoiminnan suomalaiselle muottien ja ruiskuvaluosien valmistaja Muottituote Group Oy:lle 22.12.2023 allekirjoitetulla sopimuksella. Kaupassa Muottituote Group Oy:lle siirtyy Rapala VMC Oyj:n tytäryhtiö KL-Teho Oy:n Suomen Korpilahdella sijaitseva kiinteistö sekä ruiskuvalutoiminnot laitekantoineen ja henkilöstöineen.

”Toteutunut kauppa on osa Rapalan strategiaa keskittyä ydinliiketoimintaan ja vapauttaa pääomia. Rapala on tehnyt yhteistyötä Muottituote Groupin kanssa vuosikymmeniä ja nyt tehdyn kaupan myötä yhteistyö tiivistyy edelleen. Solmimme Muottituote Groupin kanssa monivuotisen hankintasopimuksen, joka takaa Rapala VMC -konsernille tarvittavat komponentit täsmätoimituksina. Tämä tukee uutta One More Turn -strategiaa, minkä tavoitteena on nopeuttaa varaston kiertoa ja parantaa kassavirtaa.” Rapala VMC Oyj:n toimitusjohtaja Lars Ollberg kertoo.

Rapala VMC konsernin johtoryhmän jäsen, toimitusketjuista vastaava liiketoimintajohtaja Tuomas Akkanen lisää: ”Rapala haluaa omien tehtaidensa keskittyvän lopputuotteiden valmistukseen ja hankkia komponentit sopimusvalmistajilta. Muottituote Group pysyy keskittymään meitä paremmin oman osaamisalueensa laadun ja tehokkuuden kehittämiseen.”

Liiketoimintakaupan yhteydessä Muottituote Groupin palvelukseen siirtyy noin 20 henkilöä vanhoina työntekijöinä. Tehtaan toiminta jatkuu keskeytyksettä samoilla toiminnoilla kuin aiemminkin. Kaupalla ei ole vaikutusta KL-Teho Oy:n jääkairavalmistukseen.

Rapala VMC Oyj

Lars Ollberg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Lisätietoja antavat: Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

