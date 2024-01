Quadient annonce la nomination d'une nouvelle Directrice Marketing, Petra Wolf

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce la nomination de Petra Wolf au poste de Directrice Marketing, à compter du 2 janvier 2024.



Avec un parcours professionnel de plus de 20 ans, Petra Wolf a excellé dans des postes de direction dans les sphères du Marketing technologique B2B et B2C. Son expertise chevronnée s'étend à divers secteurs liés à la technologie, notamment les semi-conducteurs, le hardware serveur et client, le conseil et l’édition logicielle. Avant de rejoindre Quadient, Petra a dirigé avec succès le Marketing monde pour les petites et moyennes entreprises chez Amazon Web Services, où elle a démontré sa capacité à identifier et à capitaliser sur les opportunités de marché grâce à des stratégies de vente et de marketing innovantes.

« Je suis ravi d'accueillir Petra au sein de notre communauté Quadient », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Sa vision stratégique, associée à une profonde compréhension du marché mondial et à une réussite avérée dans le domaine des ventes de solutions digitales, font d'elle la personne idéale pour notre équipe. Tandis que nous poursuivons nos efforts en matière d’innovation, Petra jouera un rôle essentiel en pilotant l'avenir de la marque Quadient et en nous connectant avec nos clients avec pertinence, pour contribuer à l’accélération de la croissance de nos solutions cloud en mode SaaS pour l’automatisation des communications, des processus financiers, des colis et du courrier ».

Petra Wolf rejoint Quadient à un moment clé, alors que l'entreprise achève la deuxième phase de son plan stratégique Back to Growth, après avoir recentré avec succès l'entreprise sur ses activités les plus stratégiques. Basée en Europe, Petra sera membre du comité exécutif de Quadient, sous la responsabilité directe de son Directeur Général Geoffrey Godet, et aura la charge de la stratégie Marketing mondiale de Quadient et des initiatives visant à renforcer la marque Quadient.

Petra a commenté : « Je suis très heureuse de rejoindre Quadient et pouvoir collaborer avec ses talentueuses équipes Marketing. Je suis impatiente de me lancer dans ma mission pour aligner de manière transparente le rayonnement de la marque, la génération de leads et les initiatives dédiées aux clients, afin de saisir les opportunités de croissance et de renforcer la position de Quadient en tant que leader de ses marchés ».

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

