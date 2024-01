Styrelsen för Cortus Energy AB förtydligar i fråga om beräkning av kvittningsbar fordran i föreslagen nyemission

Styrelsen för Cortus Energy AB (”Cortus”) beslutade den 21 december 2023 att kalla till extra bolagsstämma med bl.a förslag om emission av konvertibler. Enligt förslaget är teckningsberättigade i emissionen innehavare av Cortus konvertibler av serie KV2.



Efter styrelsens beslut den 21 december 2023 offentliggjordes kallelsen i pressmeddelande. I den offentliggjorda kallelsen kom att stå att var och en teckningsberättigad ska ha rätt teckna så många nyemitterade konvertibler som för var och en motsvaras av respektives hela innehav av konvertibler av serie KV2 med kapitalbelopp tillsammans med upplupen ränta per den 31 januari 2024. Det skulle rätteligen ha varit tillsammans med upplupen ränta per den 10 januari 2024, vilket också framgår av den senare formellt utfärdade kallelsen. Det kvittningsbara beloppet enligt förslaget till extra bolagsstämma den 24 januari 2024 utgörs således av konvertibel fordran av serie KV2 motsvarande kapitalbelopp och upplupen ränta per den 10 januari 2024.

