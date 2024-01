BI Boligejendomme A/S - Resultatforventninger for 2023

Den endelige valuarvurdering af ejendomsporteføljen pr. 31. december 2023 indeholder en mindre negativ korrektion af enkelte ejendomsværdier i forhold til den foreløbige valuarvurdering, som blev indregnet i selskabets indre værdi den 4. december 2023. Korrektionen er foretaget som konsekvens af opdaterede beregningsforudsætninger og altså ikke på baggrund af ny information om ejendommene.

Den endelige valuarvurdering indregnes den 8. januar 2024 i selskabets indre værdi, som vil blive nedskrevet med knap 1 %.

BI Boligejendomme A/S forventer på den baggrund et resultat for 2023 svarende til et investorafkast i niveauet -10 % mod tidligere i niveauet -9 %.

Ejendomsporteføljen i BI Boligejendomme A/S består af velbeliggende boligejendomme i vækstbyer uden for Københavnsområdet. Ejendomsporteføljen er aktuelt ikke gearet, og driftsafkastet forventes på længere sigt at udgøre en betydelig andel af totalafkastet.

Selskabets resultatforventninger er alene gældende for 2023, og fremadrettet forventes et afkast i niveauet 3 % p.a. i overensstemmelse med selskabets langsigtede afkastforventninger.

Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S

Ole Mikkelsen

Direktør