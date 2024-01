LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 173 titres LACROIX

Espèces : 95.760,60 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 518 titres LACROIX

Espèces : 117.482,27 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 555 titres LACROIX

Espèces : 125.641,42 euros

Au cours du second semestre 2023, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 7 274 241 209,69 € 248 Ventes 6 619 219 488,02 € 214





ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 248 7 274 241 209,69 TOTAL 214 6 619 219 488,02 03/07/2023 2 60 2206 04/07/2023 2 80 2976 05/07/2023 2 80 2995 05/07/2023 2 60 2271 06/07/2023 5 250 9160 07/07/2023 3 120 4396 10/07/2023 1 1 36,4 10/07/2023 5 161 5988,4 11/07/2023 2 41 1512,9 11/07/2023 1 1 36,9 12/07/2023 2 41 1517,4 12/07/2023 1 1 37,4 13/07/2023 1 1 37,1 13/07/2023 2 41 1533,1 14/07/2023 1 1 37,4 14/07/2023 1 1 37,4 17/07/2023 1 1 37 17/07/2023 2 41 1541 18/07/2023 1 3 112,8 20/07/2023 1 1 37,7 20/07/2023 2 41 1533,7 21/07/2023 1 1 37,8 21/07/2023 1 1 37,8 24/07/2023 2 41 1574 24/07/2023 2 41 1570 25/07/2023 2 2 76,8 25/07/2023 1 1 38,4 26/07/2023 2 41 1558,1 26/07/2023 2 41 1538,1 27/07/2023 2 41 1549,5 27/07/2023 2 7 259,5 28/07/2023 2 41 1549,4 28/07/2023 7 241 8773,39 31/07/2023 4 120 4410 01/08/2023 2 80 2932 01/08/2023 3 70 2631 02/08/2023 1 31 1119,1 02/08/2023 2 33 1212 03/08/2023 1 14 512,4 04/08/2023 2 60 2232 07/08/2023 3 115 4302 07/08/2023 1 30 1137 08/08/2023 1 40 1500 08/08/2023 1 3 113,4 09/08/2023 5 167 6215,51 09/08/2023 1 40 1508 11/08/2023 4 170 6405,01 10/08/2023 3 120 4524 14/08/2023 1 40 1520 11/08/2023 1 40 1524 15/08/2023 3 120 4480 15/08/2023 1 32 1206,4 16/08/2023 3 81 3017,7 16/08/2023 2 9 339,3 18/08/2023 2 43 1604,8 17/08/2023 1 40 1512 21/08/2023 1 3 111,9 22/08/2023 1 32 1212,8 22/08/2023 2 32 1194,2 23/08/2023 2 80 3024 25/08/2023 7 163 6034 28/08/2023 4 155 5877,51 28/08/2023 2 31 1137,7 29/08/2023 4 150 5807 29/08/2023 1 40 1540 30/08/2023 5 210 8266 31/08/2023 1 33 1323,3 31/08/2023 2 60 2436 01/09/2023 3 120 4848 04/09/2023 2 80 3268 04/09/2023 2 34 1372,4 05/09/2023 1 40 1632 07/09/2023 1 40 1628 06/09/2023 1 40 1640 08/09/2023 8 282 11101,41 08/09/2023 1 2 79,4 11/09/2023 3 90 3516 11/09/2023 1 50 1965 12/09/2023 1 30 1161 12/09/2023 6 215 8514,49 13/09/2023 1 40 1596 13/09/2023 4 120 4836 14/09/2023 1 40 1596 14/09/2023 1 40 1620 15/09/2023 3 110 4392 15/09/2023 2 80 3248 18/09/2023 4 91 3621,3 19/09/2023 1 23 910,8 20/09/2023 1 9 356,4 20/09/2023 2 60 2403 21/09/2023 1 40 1580 21/09/2023 1 50 1990 22/09/2023 1 40 1568 25/09/2023 3 120 4800 25/09/2023 3 89 3489,2 26/09/2023 5 180 7176,01 27/09/2023 6 210 8306,99 28/09/2023 1 1 39,3 28/09/2023 10 340 12728,99 03/10/2023 3 114 3589,2 29/09/2023 6 180 6120 04/10/2023 1 34 1071 02/10/2023 5 150 4680 05/10/2023 1 26 811,2 04/10/2023 1 30 936 06/10/2023 1 1 30,5 05/10/2023 1 30 915 09/10/2023 1 1 30,5 06/10/2023 2 41 1234,5 10/10/2023 3 58 1700,1 09/10/2023 5 161 4750,5 11/10/2023 2 41 1172,1 10/10/2023 2 41 1158,9 12/10/2023 1 50 1425 11/10/2023 1 1 28,1 13/10/2023 1 40 1136 12/10/2023 1 30 846 16/10/2023 3 117 3392,4 16/10/2023 6 230 6488,99 17/10/2023 1 2 56 17/10/2023 6 180 4779 18/10/2023 5 205 5389 18/10/2023 4 120 3081 20/10/2023 1 40 1036 19/10/2023 4 120 3075 25/10/2023 1 40 1048 24/10/2023 1 30 774 27/10/2023 1 5 131,5 25/10/2023 1 30 777 31/10/2023 1 40 1076 30/10/2023 1 25 642,5 01/11/2023 8 300 8261,01 02/11/2023 8 240 6693 02/11/2023 2 80 2300 08/11/2023 8 240 6621 03/11/2023 1 40 1120 13/11/2023 3 120 3276 06/11/2023 3 120 3408 17/11/2023 3 92 2518 07/11/2023 6 210 6196,01 20/11/2023 1 30 816 08/11/2023 3 120 3420 21/11/2023 3 90 2403 09/11/2023 3 81 2235,6 22/11/2023 1 30 789 13/11/2023 2 80 2256 24/11/2023 2 37 967,7 15/11/2023 1 30 816 27/11/2023 3 61 1608,8 16/11/2023 1 10 274 28/11/2023 1 30 795 22/11/2023 1 1 26,9 30/11/2023 1 40 1052 24/11/2023 1 40 1068 01/12/2023 1 40 1120 27/11/2023 1 1 26,5 04/12/2023 3 100 2856 28/11/2023 2 80 2144 05/12/2023 3 75 2112 29/11/2023 2 80 2140 06/12/2023 3 61 1732,7 30/11/2023 4 160 4376 07/12/2023 2 80 2248 01/12/2023 5 150 4248 11/12/2023 3 85 2417 04/12/2023 2 60 1746 12/12/2023 4 120 3357 05/12/2023 1 30 852 13/12/2023 4 120 3258 06/12/2023 2 41 1176,7 14/12/2023 1 14 376,6 07/12/2023 2 60 1713 15/12/2023 4 160 4492 08/12/2023 4 95 2704,5 18/12/2023 3 78 2245,8 14/12/2023 2 80 2188 19/12/2023 1 29 852,6 15/12/2023 5 190 5448 20/12/2023 4 120 3546 18/12/2023 8 270 8024,99 21/12/2023 2 60 1743 19/12/2023 4 120 3546 22/12/2023 2 60 1725 22/12/2023 2 80 2372 27/12/2023 1 1 28,8 27/12/2023 3 55 1600,4 28/12/2023 1 1 29,4 28/12/2023 2 81 2381,4 29/12/2023 1 1 29,6 29/12/2023 1 1 29,6

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires annuel : 8 février 2024 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 708 millions d’euros en 2022, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et de la défense ainsi que de la santé. Le Groupe fournit également des équipements et des solutions connectés et sécurisés pour optimiser la gestion d’infrastructures critiques telles que la voirie intelligente (éclairage public, gestion de trafic, V2X, signalisation) et le pilotage à distance des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél. : 02 72 25 68 80







ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

Tél. : 01 56 88 11 19







ACTIFIN

Communication financière

Marianne Py

marianne.py@seitosei-actifin.com

Tél. : 06 88 78 59 99

Pièce jointe